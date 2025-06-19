На Алтае 16-летняя девушка села за руль мотоцикла и врезалась в забор

Юную байкершу госпитализировали

19 июня 2025, 13:30, ИА Амител

Мотоцикл / Фото: МВД по Республике Алтай

16-летняя девушка пострадала во время езды на мотоцикле в селе Ортолык Кош-Агачского района Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 18 июня около 21:39 у дома № 15 по улице Бабинасова.

"16-летняя местная жительница за рулем мотоцикла Racer 200 не справилась с управлением и наехала на деревянный забор. В результате ДТП девушка-водитель с полученными травмами госпитализирована", – рассказали в ведомстве.

В каком состоянии потерпевшая, не уточняется. Полиция проводит проверку.