На Алтае 16-летняя девушка села за руль мотоцикла и врезалась в забор
Юную байкершу госпитализировали
19 июня 2025, 13:30, ИА Амител
Мотоцикл / Фото: МВД по Республике Алтай
16-летняя девушка пострадала во время езды на мотоцикле в селе Ортолык Кош-Агачского района Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 18 июня около 21:39 у дома № 15 по улице Бабинасова.
"16-летняя местная жительница за рулем мотоцикла Racer 200 не справилась с управлением и наехала на деревянный забор. В результате ДТП девушка-водитель с полученными травмами госпитализирована", – рассказали в ведомстве.
В каком состоянии потерпевшая, не уточняется. Полиция проводит проверку.
13:36:20 19-06-2025
Не написано, есть ли у неё права. Но нарушение есть палюбому, потому что в 16 лет максимум при наличии прав это моцык до 125 куб.см, а рейсер 200 имеет соответственно 200 куб.см.
Таким образом, нарушительница должна быть привлечена к ответственности и сурово наказана.
Единственно кого реально жалко в этой трагедии, так это забор.
18:24:30 19-06-2025
12 (13:36:20 19-06-2025) Не написано, есть ли у неё права. Но нарушение есть палюбому... права в селе Ортолык? смеетесь, что ли?