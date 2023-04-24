В Бийске бездомные собаки станут "муниципальным движимым имуществом"

Пока неизвестно, будет ли у животных какая-нибудь балансовая стоимость

24 апреля 2023, 09:44, ИА Амител

Фото: amic.ru

Депутаты Бийской думы на апрельском заседании рассмотрели порядок принятия в муниципальную собственность бездомных животных, пишет "Бийский рабочий".

"В муниципальную собственность будут включены “отловленные или задержанные безнадзорные животные, не возвращённые их владельцам или не переданные заинтересованным гражданам или организациям”. Также животные станут муниципальными, если хозяин отказался принимать своего питомца. В реестре муниципальной собственности они будут проходить как движимое имущество", – отмечает издание.

Пока неизвестно, будет ли у бездомных животных какая-нибудь балансовая стоимость, будут ли они считаться объектами налогообложения, станут ли их принимать в городскую казну с указанием, например, "года выпуска" или "технического состояния".

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