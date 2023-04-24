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В Бийске бездомные собаки станут "муниципальным движимым имуществом"

Пока неизвестно, будет ли у животных какая-нибудь балансовая стоимость

24 апреля 2023, 09:44, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Депутаты Бийской думы на апрельском заседании рассмотрели порядок принятия в муниципальную собственность бездомных животных, пишет "Бийский рабочий".

"В муниципальную собственность будут включены “отловленные или задержанные безнадзорные животные, не возвращённые их владельцам или не переданные заинтересованным гражданам или организациям”. Также животные станут муниципальными, если хозяин отказался принимать своего питомца. В реестре муниципальной собственности они будут проходить как движимое имущество", – отмечает издание.

Пока неизвестно, будет ли у бездомных животных какая-нибудь балансовая стоимость, будут ли они считаться объектами налогообложения, станут ли их принимать в городскую казну с указанием, например, "года выпуска" или "технического состояния".

Ранее алтайские депутаты внесли в ГД законопроект о разрешении убивать бродячих собак.

Бийск Собаки

Комментарии 16

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Гость

10:04:35 24-04-2023

Отлично! Появится законная возможность списывать имущество в утиль и перерабатывать на мыло.

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Гость

10:10:12 24-04-2023

Гость (10:04:35 24-04-2023) Отлично! Появится законная возможность списывать имущество в... Польты ещё можно шитью

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собаковед

10:08:29 24-04-2023

Как без балансовой стоимости? Новая денежная единица 1 бийский собак. Обмен по курсу на корейские воны.

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Барнаульский гость

10:11:37 24-04-2023

В барнаульских квартирах температурный ад. Черти из тепловых компаний вовсю пождаривают жителей. Батареи - огонь! Зимой такими не были!

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Гость

15:09:47 24-04-2023

Барнаульский гость (10:11:37 24-04-2023) В барнаульских квартирах температурный ад. Черти из тепловых... В Москве то же самое. Среднесуточная температура выше +8 градусов восьмой день, а отопление и не думают отключать. На улице вчера в футболках ходили, а дома батареи горячие.

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Гость

10:27:28 24-04-2023

Стругацкие в полный рост. Павианы приняты на баланс.

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Гость

11:00:19 24-04-2023

Можно использовать в собачьих упряжках.

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Гость

11:53:45 24-04-2023

Отлично! Можно будет списывать в расход!

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Гость

12:10:06 24-04-2023

Гость (11:00:19 24-04-2023) Можно использовать в собачьих упряжках.... Но лучше утилизировать.

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Гость

19:31:32 24-04-2023

Сколько же у нас живодеров. Просто удивляюсь. До этого молчали, а теперь под организованную кампанию по принудительному узакониванию убийства повылазили из всех щелей, злобные, агрессивные, тупые. Мозгов хватает только на "убить".

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Гость

12:37:38 25-04-2023

Гость (19:31:32 24-04-2023) Сколько же у нас живодеров. Просто удивляюсь. До этого молча... Согласна, одно на уме- уничтожать. Как не боятся , что прилетит в ответ...

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Гость

20:41:47 24-04-2023

Зачем так? Почему только "убить"? переработать на мыло- вот правильный вариант!

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Ло

05:26:02 28-04-2023

Гость (20:41:47 24-04-2023) Зачем так? Почему только "убить"? переработать на мыло- вот... А почему бы вас не пустить в расход на мыло

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Гость

12:36:05 25-04-2023

Гость (20:41:47 24-04-2023) Зачем так? Почему только "убить"? переработать на мыло- вот... Людей фашисты тоже перерабатывали, не страшно???? Лиха беда начало!!!! Побойтесь Господа Бога!!

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Гость

17:18:33 25-04-2023

Гость (12:36:05 25-04-2023) Людей фашисты тоже перерабатывали, не страшно???? Лиха беда ... Зоошиза в своём репертуаре..

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Гость

13:34:53 25-04-2023

Гость (12:36:05 25-04-2023) Людей фашисты тоже перерабатывали, не страшно???? Лиха беда ... Зачем с людьми сравнивать? Это другое. А сколько убито коров, свиней, мышей, тараканов, мух, клопов, комаров? Они не взывают к вашей совести???

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