В Бийске бездомные собаки станут "муниципальным движимым имуществом"
Пока неизвестно, будет ли у животных какая-нибудь балансовая стоимость
24 апреля 2023, 09:44, ИА Амител
Депутаты Бийской думы на апрельском заседании рассмотрели порядок принятия в муниципальную собственность бездомных животных, пишет "Бийский рабочий".
"В муниципальную собственность будут включены “отловленные или задержанные безнадзорные животные, не возвращённые их владельцам или не переданные заинтересованным гражданам или организациям”. Также животные станут муниципальными, если хозяин отказался принимать своего питомца. В реестре муниципальной собственности они будут проходить как движимое имущество", – отмечает издание.
Пока неизвестно, будет ли у бездомных животных какая-нибудь балансовая стоимость, будут ли они считаться объектами налогообложения, станут ли их принимать в городскую казну с указанием, например, "года выпуска" или "технического состояния".
Ранее алтайские депутаты внесли в ГД законопроект о разрешении убивать бродячих собак.
10:04:35 24-04-2023
Отлично! Появится законная возможность списывать имущество в утиль и перерабатывать на мыло.
10:10:12 24-04-2023
Гость (10:04:35 24-04-2023) Отлично! Появится законная возможность списывать имущество в... Польты ещё можно шитью
10:08:29 24-04-2023
Как без балансовой стоимости? Новая денежная единица 1 бийский собак. Обмен по курсу на корейские воны.
10:11:37 24-04-2023
В барнаульских квартирах температурный ад. Черти из тепловых компаний вовсю пождаривают жителей. Батареи - огонь! Зимой такими не были!
15:09:47 24-04-2023
Барнаульский гость (10:11:37 24-04-2023) В барнаульских квартирах температурный ад. Черти из тепловых... В Москве то же самое. Среднесуточная температура выше +8 градусов восьмой день, а отопление и не думают отключать. На улице вчера в футболках ходили, а дома батареи горячие.
10:27:28 24-04-2023
Стругацкие в полный рост. Павианы приняты на баланс.
11:00:19 24-04-2023
Можно использовать в собачьих упряжках.
11:53:45 24-04-2023
Отлично! Можно будет списывать в расход!
12:10:06 24-04-2023
Гость (11:00:19 24-04-2023) Можно использовать в собачьих упряжках.... Но лучше утилизировать.
19:31:32 24-04-2023
Сколько же у нас живодеров. Просто удивляюсь. До этого молчали, а теперь под организованную кампанию по принудительному узакониванию убийства повылазили из всех щелей, злобные, агрессивные, тупые. Мозгов хватает только на "убить".
12:37:38 25-04-2023
Гость (19:31:32 24-04-2023) Сколько же у нас живодеров. Просто удивляюсь. До этого молча... Согласна, одно на уме- уничтожать. Как не боятся , что прилетит в ответ...
20:41:47 24-04-2023
Зачем так? Почему только "убить"? переработать на мыло- вот правильный вариант!
05:26:02 28-04-2023
Гость (20:41:47 24-04-2023) Зачем так? Почему только "убить"? переработать на мыло- вот... А почему бы вас не пустить в расход на мыло
12:36:05 25-04-2023
Гость (20:41:47 24-04-2023) Зачем так? Почему только "убить"? переработать на мыло- вот... Людей фашисты тоже перерабатывали, не страшно???? Лиха беда начало!!!! Побойтесь Господа Бога!!
17:18:33 25-04-2023
Гость (12:36:05 25-04-2023) Людей фашисты тоже перерабатывали, не страшно???? Лиха беда ... Зоошиза в своём репертуаре..
13:34:53 25-04-2023
Гость (12:36:05 25-04-2023) Людей фашисты тоже перерабатывали, не страшно???? Лиха беда ... Зачем с людьми сравнивать? Это другое. А сколько убито коров, свиней, мышей, тараканов, мух, клопов, комаров? Они не взывают к вашей совести???