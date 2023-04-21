Алтайские депутаты внесли в ГД законопроект о разрешении убивать бродячих собак

Агрессивных животных отлавливают, но после по требованию федерального закона возвращают на прежние места

21 апреля 2023, 10:29, ИА Амител

Фото: amic.ru

Парламент Алтайского края предложил Госдуме поправки в закон о гуманном обращении с животными, которые разрешат убивать агрессивных бродячих собак.

Документ зарегистрирован 20 апреля и направлен председателю Госдумы, в этот же день Вячеслав Володин направил инициативу на рассмотрение в комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

"На территории многих субъектов РФ фиксируются случаи нападения безнадзорных животных на граждан, в том числе со смертельным исходом. Жертвами становятся дети, пенсионеры, которые не способны защитить себя от нападения безнадзорных собак. Между тем защита прав и свобод человека, а также обеспечение общественной безопасности являются одними из приоритетных направлений государственной политики", – говорится в пояснительной записке.

Алтайские депутаты напомнили, что безнадзорные животные чаще всего сбиваются в стаи и нередко проявляют агрессию. Животных отлавливают, но после по требованию федерального закона возвращают на прежние места обитания, где они снова представляют реальную угрозу для жизни и здоровья человека. При этом, согласно закону, животное может быть умерщвлено лишь только с целью прекращения его страданий при нежизнеспособности – никаких других показаний не предусмотрено.

В связи с этим документ предлагает включить дополнения в список оснований, разрешающих умерщвлять животных.

"В состоянии необходимой обороны либо в состоянии крайней необходимости при защите жизни, здоровья, прав обороняющегося или другого лица, интересов общества и государства, а также умерщвление новорожденного приплода и приплода с врождёнными физическими пороками", – говорится в записке.

Также предлагается умерщвление безнадзорных животных при их отлове "в случаях необходимой обороны или крайней необходимости с использованием оружия в соответствии с требованиями законодательства государства об оружии".

Напомним, разговоры об ужесточении закона начались после трагедии 16 апреля, когда бродячие собаки загрызли ребёнка в Оренбурге. В мэрии города уточнили, что специалисты поймали собак, однако их придётся через три недели вернуть на ту же улицу.

Кстати, ещё на июньской сессии АКЗС в 2022 году рассмотрели и одобрили обращение в Госдуму с требованием вернуть эвтаназию для опасных бродячих животных. Впрочем, сам вопрос поднимали ещё в начале прошлого года.