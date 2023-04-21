Алтайские депутаты внесли в ГД законопроект о разрешении убивать бродячих собак
Агрессивных животных отлавливают, но после по требованию федерального закона возвращают на прежние места
21 апреля 2023, 10:29, ИА Амител
Парламент Алтайского края предложил Госдуме поправки в закон о гуманном обращении с животными, которые разрешат убивать агрессивных бродячих собак.
Документ зарегистрирован 20 апреля и направлен председателю Госдумы, в этот же день Вячеслав Володин направил инициативу на рассмотрение в комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
"На территории многих субъектов РФ фиксируются случаи нападения безнадзорных животных на граждан, в том числе со смертельным исходом. Жертвами становятся дети, пенсионеры, которые не способны защитить себя от нападения безнадзорных собак. Между тем защита прав и свобод человека, а также обеспечение общественной безопасности являются одними из приоритетных направлений государственной политики", – говорится в пояснительной записке.
Алтайские депутаты напомнили, что безнадзорные животные чаще всего сбиваются в стаи и нередко проявляют агрессию. Животных отлавливают, но после по требованию федерального закона возвращают на прежние места обитания, где они снова представляют реальную угрозу для жизни и здоровья человека. При этом, согласно закону, животное может быть умерщвлено лишь только с целью прекращения его страданий при нежизнеспособности – никаких других показаний не предусмотрено.
В связи с этим документ предлагает включить дополнения в список оснований, разрешающих умерщвлять животных.
"В состоянии необходимой обороны либо в состоянии крайней необходимости при защите жизни, здоровья, прав обороняющегося или другого лица, интересов общества и государства, а также умерщвление новорожденного приплода и приплода с врождёнными физическими пороками", – говорится в записке.
Также предлагается умерщвление безнадзорных животных при их отлове "в случаях необходимой обороны или крайней необходимости с использованием оружия в соответствии с требованиями законодательства государства об оружии".
Напомним, разговоры об ужесточении закона начались после трагедии 16 апреля, когда бродячие собаки загрызли ребёнка в Оренбурге. В мэрии города уточнили, что специалисты поймали собак, однако их придётся через три недели вернуть на ту же улицу.
Кстати, ещё на июньской сессии АКЗС в 2022 году рассмотрели и одобрили обращение в Госдуму с требованием вернуть эвтаназию для опасных бродячих животных. Впрочем, сам вопрос поднимали ещё в начале прошлого года.
10:37:51 21-04-2023
Живодёры, а кто будет следить оборона это или крайняя необходимость, ведь собака не сможет подать в суд или её близкие!?
11:05:05 21-04-2023
Гость (10:37:51 21-04-2023) Живодёры, а кто будет следить оборона это или крайняя необхо... На улице и без поводка, значит, представляет угрозу и подлежит усыплению. НЕ МЕСТО беспризорным собакам на улицах города.
11:10:42 21-04-2023
Гость (10:37:51 21-04-2023) Живодёры, а кто будет следить оборона это или крайняя необхо... Хорошо быть добреньким за счёт жизней чужих детей.
11:25:40 21-04-2023
Гость (11:10:42 21-04-2023) Хорошо быть добреньким за счёт жизней чужих детей.... Замечательная логика. Сначала мы никак не контролируем содержание домашних животных. Вообще, от слова совсем. Их можно выбрасывать, их можно не стерилизовать, можно бесконтрольно пускать в размножение, можно куда угодно девать приплод - хоть в ведро, хоть на улицу. Собаки начинают грызть детей. И что - принимаются законы, по которым владелец несет ответственность за содержание своего животного, обязан его стерилизовать, прививать и чипировать? И следить за ним? Нет, продвигается закон об уничтожении бродячих прямо не отходя от кассы, так сказать. На улицах. А когда предлагаешь ввести ответственность за животное, которое ты взял, поиграл и выбросил, или оно расплодилось - а-а-а, вы хотите убить наших детей. Этот закон развяжет руки живодерам и попустительствует тем, кто безответственно относится к своим животным. Да и не решит он ничего - расселят очередной частный сектор или построят очередной дом, и на улице будет очередная стая. Итак по кругу.
11:45:12 21-04-2023
Гость (11:25:40 21-04-2023) Замечательная логика. Сначала мы никак не контролируем содер... Когда вы поймёте, что все законы которые вы перечислили в России работать не будут совсем, это не загнивающий запад, это российская реальность у нас и денег не найдется на контроль за соблюдением всех вами предложенных законов, поэтому это единственный эффективный закон, который поможет защитить людей, хватит уже жить в розовых очках,
08:20:56 22-04-2023
Гость (11:45:12 21-04-2023) Когда вы поймёте, что все законы которые вы перечислили в Ро... как только за гуляющую в городе собаку с хозяина будут брать 5+ тысяч рублей, махом все будут дома сидеть в вольерах или на цепи. Вот вам и источник доходов для проверяющих.
11:45:36 21-04-2023
Гость (11:25:40 21-04-2023) Замечательная логика. Сначала мы никак не контролируем содер... Отловом собак должны заниматься не живодеры, а служба отлова. Которая вылавливает всех собак без поводка с улиц города и отвозит на передержку. Через две недели этих собак усыпляют, если никто их не забрал себе домой. Где здесь живодерство? Насчёт ответственности владельцев собак, да, тоже нужны законы. Но и нужны законы, которые не позволяют беспризорным собакам находиться на улицах города.
11:59:33 21-04-2023
Гость (11:45:36 21-04-2023) Отловом собак должны заниматься не живодеры, а служба отлова... Так если бы. Вы статью-то почитайте, что именно предлагается.
12:11:54 21-04-2023
Гость (11:59:33 21-04-2023) Так если бы. Вы статью-то почитайте, что именно предлагается... Предлагается отлов и умерщвление "в случаях необходимой обороны или крайней необходимости". Это полумеры, конечно. Я за то, чтобы всех безнадзорных собак отлавивали с улиц.
12:21:57 21-04-2023
Гость (12:11:54 21-04-2023) Предлагается отлов и умерщвление "в случаях необходимой обор... Ну да. То есть карт-бланш на убийство тем или иным способом. И сказать, что это была оборона, а ружьишко случайно с собой из дома захвачено было. Можно подумать, вы этого не понимаете.
11:21:12 21-04-2023
Гость (10:37:51 21-04-2023) Живодёры, а кто будет следить оборона это или крайняя необхо... Да это живодеры! Это вы потворствуете тому, что детей разрывают дикие собаки, что на людей нападают, кусают их, убивают. Вы почему так не любите людей?
12:57:17 21-04-2023
Гость (10:37:51 21-04-2023) Живодёры, а кто будет следить оборона это или крайняя необхо... Не ссы Я послежу.
10:46:48 21-04-2023
а кто будет следить оборона это или крайняя необходимость ---- Пусть хозяева собак следят, а бродячим не место в городе. Почему то волка бы сразу убили в городе, как представляющего опасность животного.
11:06:18 21-04-2023
Гость (10:46:48 21-04-2023) а кто будет следить оборона это или крайняя необходимость --... А вы не ищите логики у этих любителей собачек. Никакой логики у них нет, только слюни и брызги.
11:17:16 21-04-2023
Гость (11:06:18 21-04-2023) А вы не ищите логики у этих любителей собачек. Никакой логик... Еще и минусуют зоошизики.
12:21:15 21-04-2023
Гость (11:17:16 21-04-2023) Еще и минусуют зоошизики.... По кол-ву минусов можно понять, сколько зоошиз здесь пишет.
10:46:51 21-04-2023
Этого недостаточно. Надо: 1. Ввести 5 летний запрет на разведение,содержание собак физиками. 2. Ввести для тех, кто еще содержит собак, ежегодный налог 10 000 р на сбор говна и строительство площадок для выгула.. 3. Ввести принцип: каждая собака должна иметь хозяина, с кого можно спросить. Если нет - усыпление. А всяким гуманным людям я скажу, придите и посмотрите в глаза родителей, потерявших ребенка от нападения собак.
13:58:42 21-04-2023
Дмитрий (10:46:51 21-04-2023) Этого недостаточно. Надо: 1. Ввести 5 летний запрет на разв... а в глаза ребенка у которого убили самого преданного друга взглянуть не хотите? вот тут недавно статья была, как чудовище расстреляло щенка на глазах у детей.
14:22:52 21-04-2023
Элен без ребят (13:58:42 21-04-2023) а в глаза ребенка у которого убили самого преданного друга в... Ребенок, у которого щенка расстреляли - жив. А которого собаки растерзали - мёртв. Разницу понимаете?
17:16:22 21-04-2023
Элен без ребят (13:58:42 21-04-2023) а в глаза ребенка у которого убили самого преданного друга в... Цыпа, ты в своём уме? По моему у тебя в голове каша из опилок.
10:48:54 21-04-2023
Правильная инициатива депутатов т.к если стаи голодных собак уже вкусили человечины то это явление срочно требует полной ликвидации. Черезмерные популяции волков экстренно ликвидируют охотники , а собаки голодные тоже самое только вид с боку...
10:49:18 21-04-2023
Спасибо, Господи! Наконец-то. Правда, прошлая попытка внести изменения в этот закон была отклонена. Будем надеяться, что отстрел или усыпление будут разрешены.
10:50:15 21-04-2023
правильный закон. также сабакаводов из города высилить
10:59:27 21-04-2023
а также умерщвление новорожденного приплода - сдурели? То есть стерилизовать свою собаку или кошку - нипаприроди, кошичка должна родить, а умерщвлять полученный от животных приплод - норма. Да зашибись... "Будем надеяться, что отстрел или усыпление будут разрешены." - Отстрел из чего, стесняюсь спросить? Из огнестрельного? В городе? И как скоро какой-нибудь неадекват начнет стрелять по собаке на поводке? Или по детям, или по вам? Мотивируя это промахом по собачке, которая рядом бежала. "Ввести принцип: каждая собака должна иметь хозяина, с кого можно спросить. " - Золотые слова. Но этого, как вы понимаете, не будет никогда. Собак по-прежнему будут заводить и выбрасывать. А потом травить, топить и вешать. Ну не люди же виноваты, зачем контролировать плодячку и содержание.
11:08:15 21-04-2023
Гость (10:59:27 21-04-2023) а также умерщвление новорожденного приплода - сдурели? То ес... Я за отлов ВСЕХ собак без поводков, передержка в течении двух недель (вдруг собаке найдется хозяин) и усыпление, если никто ее не забрал.
11:17:00 21-04-2023
Гость (11:08:15 21-04-2023) Я за отлов ВСЕХ собак без поводков, передержка в течении дву... Однозначно поддерживаю !
11:17:57 21-04-2023
Гость (11:08:15 21-04-2023) Я за отлов ВСЕХ собак без поводков, передержка в течении дву... А что, в законопроекте предлагают именно это? Не-ет, предлагают другое - убивать на улицах. И все руками и ногами "за". Ну отлично, карт-бланш живодерам.
11:49:46 21-04-2023
Гость (11:17:57 21-04-2023) А что, в законопроекте предлагают именно это? Не-ет, предлаг... Не убивать на улицах, а защищать себя в крайней необходимости, не надо передергивать.
12:02:08 21-04-2023
Гость (11:45:12 21-04-2023) Когда вы поймёте, что все законы которые вы перечислили в Ро... Так в том-то и дело, что этот закон - тоже неэффективный. Более того, это будет не закон, а беззаконие. И не делайте вид, что вы этого не понимаете. Другое дело, что это сейчас, скажем так, в тренде общего одичания и озверения общества. А депутаты радостно идут в ногу.
12:23:46 21-04-2023
Гость (12:02:08 21-04-2023) Так в том-то и дело, что этот закон - тоже неэффективный. Бо... Озверение - это попустительство тому, что собаки нападают на детей. Вы своими словами и действиями этому способствуете. Так что озверение - это ваша характеристика, вам ЗВЕРЬ важнее ЧЕЛОВЕКА.
12:24:38 21-04-2023
Гость (12:02:08 21-04-2023) Так в том-то и дело, что этот закон - тоже неэффективный. Бо... Не надо делать вид что вы не понимаете почему народ одичал и озверел, как вы выразились, статистика погибших детей от собак, это жуть, наши дети бегая на улице находятся в зоне повышенного риска, но для вас видимо жизнь собаки ценнее, а для меня человеческая жизнь важнее.
12:38:30 21-04-2023
Гость (12:24:38 21-04-2023) Не надо делать вид что вы не понимаете почему народ одичал и... Н-да... "Давайте не убивать собак на улицах, а по крайней мере отлавливать" - аряря, вы убиваете наших детей. "Не надо делать вид что вы не понимаете почему народ одичал и озверел" - то есть озверение людей оттого, что по улицам бегают собаки? Надо же, какой интересный подход. Отказывается, мужья убивают жен и детей не потому, что насилие декриминализовано, а из-за собак. И это не государству выгодно неграмотное агрессивное быдло, это собаки виноваты. Вон оно чо...
15:04:38 21-04-2023
Гость (12:38:30 21-04-2023) Н-да... "Давайте не убивать собак на улицах, а по крайней ме... Перечитайте свой бредовый коммент, мы так-то о бездомных собаках говорим, и как вы так умудрились впихнуть преступления людей, для них существуют законы, это разные темы, у вас проблема с аргументами и вы начинаете нести чушь
12:06:25 21-04-2023
Гость (11:49:46 21-04-2023) Не убивать на улицах, а защищать себя в крайней необходимост... В случае крайней необходимости человек и так будет отбиваться всем, что под руку попадет. И от собак, и от людей, приключись такое. И для этого специальный отдельный закон принимать не нужно. Так что не делайте вид, что не понимаете, что речь депутаты ведут совершенно не о том. Это просто даст отмазку любителям пострелять.
12:16:12 21-04-2023
Гость (11:17:57 21-04-2023) А что, в законопроекте предлагают именно это? Не-ет, предлаг... Вы читаете невнимательно. Написано "В состоянии необходимой обороны либо в состоянии крайней необходимости при защите жизни, здоровья, прав обороняющегося или другого лица...". Вам даже выделили этот абзац в статье.
12:40:17 21-04-2023
Гость (12:16:12 21-04-2023) Вы читаете невнимательно. Написано "В состоянии необходимой ... А что, сейчас у нас кто-то осудит человека, который прибил собаку в состоянии обороны? Зачем нужен отдельный закон? Примерно как закон о защите чувств верующих и т.д.
12:59:01 21-04-2023
Гость (12:40:17 21-04-2023) А что, сейчас у нас кто-то осудит человека, который прибил с... Сейчас могут осудить по статье жестокое обращение с животными.
13:14:48 21-04-2023
Гость (12:59:01 21-04-2023) Сейчас могут осудить по статье жестокое обращение с животным... Да правда что ли?) Не, у нас, конечно, есть посадки за жестокое обращение, но там были пытки животного на камеру. Так что извините, не канает. Никто вас за камень в сторону агрессивной собаки не осудит и сейчас. А с принятием этого закона легко можно будет специально искать, стрелять или еще что, а потом говорить, что это была необходимость. Недаром тут так оживились любители травить и стрелять.
13:50:40 21-04-2023
Гость (13:14:48 21-04-2023) Да правда что ли?) Не, у нас, конечно, есть посадки за жесто... Оживились здесь зоошизики. Первый комментарий именно от них. А что касается законов, у нас любые законы так работают - через раз.
14:17:47 21-04-2023
Гость (13:50:40 21-04-2023) Оживились здесь зоошизики. Первый комментарий именно от них.... И что? Теперь можно генерировать лютую фигню в качестве закона? Хотя ой, о чем я, у нас именно так и происходит.
14:49:19 21-04-2023
Гость (14:17:47 21-04-2023) И что? Теперь можно генерировать лютую фигню в качестве зако... Предложите свой закон. Вы-то что предлагаете?
11:05:48 21-04-2023
ЗА, обеими руками.
11:27:45 21-04-2023
Амик, сделайте так чтобы лайк можно было отжать обратно, а то блин зоошизе случайно лайкнул и обратно не вернуть.
11:28:23 21-04-2023
Парламент Алтайского края предложил Госдуме---- это ни о чем, к счастью.
11:28:59 21-04-2023
Всё правильно.И с либерастами бы так: они по большей части бешенные.
11:52:09 21-04-2023
Гость (11:28:59 21-04-2023) Всё правильно.И с либерастами бы так: они по большей части б... Вот кто б сомневался, что во влажных мечтах любителей пострелять одними собачками дело не ограничивается. Бомжи, либерасты, "гомики", анимешники, не так одетые и не так накрашенные женщины, "неуважительно" себя ведущие дети. Перестрелять всех! Я только одного не пойму - сейчас вроде с этим проблем нет. Хочешь пострелять - записывайся на СВО. Или ты исключительно по безоружным умеешь?
02:27:24 22-04-2023
Гость (11:28:59 21-04-2023) Всё правильно.И с либерастами бы так: они по большей части б... Вы понимаете, что писать подобное - это призыв к насилию по отношению к группе лиц и что это как минимум наказуемо по закону, не говоря уже о том, что просто неадекватно?
11:36:31 21-04-2023
а то блин зоошизе случайно лайкнул - они это переживут))))
11:44:21 21-04-2023
Мое скромное мнение: владение собакой должно быть регламентировано - хочешь собаку себе , тогда купи лицензию. Собака должна быть чипирована, и на чипе должны быть данные о прививках, хозяине и месте проживания. Выгул - строго на поводке и с намордником. Кал за собакой должен убирать хозяин. За нарушение - лишение лицензии. Обнаружили бесхозную собаку - пробили хозяина по чипу - оштрафовали тысяч на 100, и опять же лишили лицензии. И все, любители собак как шелковые станут.
11:54:42 21-04-2023
Гость (11:44:21 21-04-2023) Мое скромное мнение: владение собакой должно быть регламенти... Лет через 100 может и будет, а пока это нереализуемые фантазии ксожелению.
17:53:49 21-04-2023
Гость (11:44:21 21-04-2023) Мое скромное мнение: владение собакой должно быть регламенти... Владельцам авто нужна такая же лицензия! Не пропустил пешеходов - штраф 100 тыс. А сбил кого - 10 млн. морального вреда и колония!
11:50:07 21-04-2023
В минувшую субботу стартовал охотничий конкурс в Северном Кентербери (Австралия) , в котором дети младше 14 лет будут состязаться за приз в размере 250 долларов. Победителем станет участник убивший максимальное количество бродячих кошек. Участников предупредили, что за убийство чьего-либо домашнего питомца их исключат из конкурса. Все дети, которые предъявят мертвых кошек с микрочипами, будут дисквалифицированы.
11:58:01 21-04-2023
Олег (11:50:07 21-04-2023) В минувшую субботу стартовал охотничий конкурс в Северном Ке... А надо обязательно тащить к нам все худшее "оттуда"? Впрочем, это наш национальный спорт, так что... Ну и вишенкой на торте - что-то мне подсказывает, что когда будет убита чья-то кошь с чипом, родители придурка получат иск на такую сумму, что больше их дитачка ни по кому стрелять не будет никогда. Это не Россия, там к частной собственности относятся серьезно.
11:57:31 21-04-2023
Нравятся мне жители Барнаула. Новость из разряда "Маманя убила ребёнка, тело в мусорку", "Папаня по пьяной лавочке убил дитя" жителям нормально, полтора комментария к статье. Новости про бездомных собак набирают десятки комментариев. Лечить барнаульцев надо.
12:14:51 21-04-2023
Гость (11:57:31 21-04-2023) Нравятся мне жители Барнаула. Новость из разряда "Маманя уби... Когда убивают своего же ребенка, все понимают, что это преступление и что последует наказание. О чём там говорить? А здесь спор из-за того, что некоторые никак не могут понять, что безнадзорным собакам нечего делать на улицах города. И что, если собаки убили ребенка, то ненормально их выпускать обратно на те же улицы.
12:35:53 21-04-2023
Гость (11:57:31 21-04-2023) Нравятся мне жители Барнаула. Новость из разряда "Маманя уби... Зоошиза, это диагноз. Люди совершившие преступления будут наказаны, но для вас это является оправданием, ну а чё если среди людей есть нелюди, то давайте разведем в городе медведей, логика 7 летнего ребенка.
11:57:40 21-04-2023
Единственное место, куда должны отправляться отловленные зубастые твари - это яма Беккари
12:26:16 21-04-2023
Чучмек (11:57:40 21-04-2023) Единственное место, куда должны отправляться отловленные зуб... яма Беккари это что?
12:20:46 21-04-2023
Наконец-то узаконят ведро с водой!
12:42:43 21-04-2023
Когда убивают своего же ребенка, все понимают, что это преступление и что последует наказание. - Если бы... Полтора года (вот не помню, условно или таки колония). Знаете почему? Он хотел жену убить, но промахнулся, попал в ребенка. Полтора года! Так что нет, этой стране уже не помочь.
12:44:02 21-04-2023
Интересный факт: вопрос об гуманном уничтожении опасных животных ставится на законодательном уровне как минимум раз в год - во время очередного убийства. В очередной раз вопрошаю: сколько еще детей должно погибнуть до того, как будут приняты эффективные ПРЕВЕНТИВНЫЕ меры по защите от опасных животных?!
14:02:40 21-04-2023
ВВП (12:44:02 21-04-2023) Интересный факт: вопрос об гуманном уничтожении опасных живо... превентивная мера тут одна- вбить в головы людей мысль, что животные- это огромная ответственность и что нельзя завести собаку и потом выкинуть ее на улицу. прям с молоком матери влить в рот! а, если наоборот, то штраф такой, что всю жизнь на общественных работах будешь пахать! По-другому, увы, никак.
14:24:46 21-04-2023
Элен без ребят (14:02:40 21-04-2023) превентивная мера тут одна- вбить в головы людей мысль, что ... Так не хотят-с. Хотят ни за что не отвечать, но чтобы собак на улицах при этом не было. Мы выкинем, и нам ничего за это не будет, ибо где это видано, за псину отвечать. Стерилизовать тоже не будем, грех и дорого. Щенки? На улицу. И, замечу, пачкать руки самим и убить самостоятельно они тоже "добрые". Зато потом орать, что-де бродячие псы грызут наших детей - это наше все.
14:51:36 21-04-2023
Гость (14:24:46 21-04-2023) Так не хотят-с. Хотят ни за что не отвечать, но чтобы собак ... Вы про кого? Мы за всю свою жизнь НИ ОДНОГО животного на улицу не выкинули. И мы против, чтобы безнадзорные собаки жили на улицах города. А вы про каких-то выдуманных злодеев здесь пишете.
14:25:58 21-04-2023
Элен без ребят (14:02:40 21-04-2023) превентивная мера тут одна- вбить в головы людей мысль, что ... Это верно. Завести животное - большая ответственность. Надо понимать, что это забота об этом животном на несколько лет вперед, на всю жизнь этого животного. Животное не игрушка, где поиграл и выкинул. А здесь, считай, еще одного ребенка в семью привёл.
12:45:35 21-04-2023
Да да да да ! Милых песелей в расход!!! Это лучшая новость за последние 2 года
12:56:37 21-04-2023
Гость (12:45:35 21-04-2023) Да да да да ! Милых песелей в расход!!! Это лучшая новость ... Это что ж у тебя в голове, что для тебя такая новость - лучшая за несколько лет. Ты это, напиши на какой улице живешь. Чтобы обходить тебя десятой дорогой.
23:52:05 21-04-2023
Гость (11:57:31 21-04-2023) Нравятся мне жители Барнаула. Новость из Точно! Читая тут комменты становится страшно и отнюдь не от боязни собак... Люди стали зверьми. Слава Богу, что не все.
11:52:14 22-04-2023
Гость (23:52:05 21-04-2023) Гость (11:57:31 21-04-2023) Нравятся мне жители Барнау... Когда твоего ребенка собаки покусают или растерзают, тогда у тебя пелена с глаз спадет.
12:57:16 21-04-2023
Гость (12:45:35 21-04-2023) Да да да да ! Милых песелей в расход!!! Это лучшая новость ... Всё шумишь,Саня!? Под Шарикова закон правишь? Интересно,как он поживает? Или отполз уже? Нигде не встречаю...
13:37:17 21-04-2023
Вон как зоошиза запела: и так если человек в опасности и любым подручным способом усыпит бродячую тварь, все поймут и ему ничего не будет, только не принимайте ЗАКОН! А потом повернут по-своему и пришьют жестокое обращение с животными. Так что закон должен разрешать отстрел, усыпление и полную ликвидацию бродячих стай и собак "на самовыгуле"
13:38:54 21-04-2023
В очередной раз вопрошаю: сколько еще детей должно погибнуть.....ВВП, а сколько детей гибнет ежегодно из-за оконных сеток ? В разы больше! Почему молчим ?
13:44:13 21-04-2023
Гость (13:38:54 21-04-2023) В очередной раз вопрошаю: сколько еще детей должно погибнуть... В разы больше! Почему молчим ? --- А сколько в ДТП? А по ошибке врачей? И т.д. и т.п., а тут к собакам прикопались, блин, живодеры корявые.
15:53:00 21-04-2023
Гость (13:44:13 21-04-2023) В разы больше! Почему молчим ? --- А сколько в ДТП? А по ош... Прежде чем называть людей живодерами, научись выражать свою мысль, а то собаки, дтп, сетки, забыла в море ещё люди тонут, в пустыне от жажды умирают, перечень бесконечен, только какая связь.
13:46:51 21-04-2023
Гость (13:38:54 21-04-2023) В очередной раз вопрошаю: сколько еще детей должно погибнуть... Предлагаете сетки расстреливать?
13:53:01 21-04-2023
Гость (13:38:54 21-04-2023) В очередной раз вопрошаю: сколько еще детей должно погибнуть... Давайте не будем собирать всё в одну кучу? А то сейчас вспомнят и автомобили, и утопленников, и т.д. Речь о безнадзорных собаках.
18:33:21 21-04-2023
Гость (13:38:54 21-04-2023) В очередной раз вопрошаю: сколько еще детей должно погибнуть... А причем тут оконные сетки, когда это вина только не уследивших за ребенком родителей?
13:45:41 21-04-2023
немного не понимаю, а чего вцепились во владельцев собак, регламент, чипирование и тд? сколько собак на улице не видел, ну ни одной породистой, одни дворняги
14:16:22 21-04-2023
Гость (13:45:41 21-04-2023) немного не понимаю, а чего вцепились во владельцев собак, ре... Плохо смотрели. Никогда хаски бегающую не видели?) Да и дворняги тоже зачастую чьи-то - ну выпустили из частного сектора погулять, ну подумаешь, мы всегда так делаем. Можно хоть каждый день улицы "зачищать", пока не будет адекватных законов, касающихся именно содержания животных - обязательное чипирование, прививки, и никакого разведения "просто так", все равно собаки буду бегать по улицам. А у нас как надумают ввести паспорта и налог, так тут же прибегают страдальцы за права нищих пенсионерок, которые "не смогут себе позволить" животное.
14:28:09 21-04-2023
Гость (13:45:41 21-04-2023) немного не понимаю, а чего вцепились во владельцев собак, ре... Так откуда они там берутся на улицах? Из воздуха возникают? Не из леса же они в город прибегают.
14:24:08 21-04-2023
Предлагаете сетки расстреливать? - ну как вариант обязательные решетки на все окна любого этажа
14:29:24 21-04-2023
Гость (14:24:08 21-04-2023) Предлагаете сетки расстреливать? - ну как вариант обязательн... Зачем? Если дети уже выросли, решетки зачем?
15:13:22 21-04-2023
Гость (14:29:24 21-04-2023) Зачем? Если дети уже выросли, решетки зачем? ... Чтобы с детства к решкам на окнах привыкали! В такой среде обитаем...
15:10:45 21-04-2023
Гость (12:26:16 21-04-2023) яма Беккари это что?... Ямой Беккари называют специальное сооружение, предназначенное для уничтожения трупов сельскохозяйственных животных. Трупы животных в такой яме разлагаются быстрее благодаря действию на них термофильных бактерий.
15:33:14 21-04-2023
хоть что-то полезное эти бесполезные внесли
18:32:58 22-04-2023
Дмитрий (10:46:51 21-04-2023) Этого недостаточно. Надо: 1. Ввести 5 летний запрет на разв... Всё верно