Сенатор назвала виновных в нападении бездомных собак на людей

Власти планируют совершенствовать законодательство

20 апреля 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России в 2022 году собаки покусали и обслюнявили людей более 228 тысяч раз, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Ситуацию прокомментировала сенатор Елена Зленко.

По словам сенатора, нападения бездомных собак на людей происходят в таких населённых пунктах, где власти не воспользовались своими полномочиями, не выстроили систему управления ситуацией на местах.

Она напомнила, что в 2022 году на законодательном уровне органам государственной власти дали полномочия по принятию порядка по предотвращению вреда жизни и здоровью граждан со стороны бездомных животных.

"Мы будем совершенствовать законодательство, мы не можем не реагировать и будем смотреть, чего не хватает регионам, что надо отрегулировать. С другой стороны, хотелось бы обратить внимание на исполнение полномочий, на принятие необходимых актов в экстренном порядке", – указала сенатор.

Зленко также подчеркнула, что необходимо дать полномочия регионам по определению особенностей реализации норм закона, чтобы подготовить список мест, куда нельзя возвращать агрессивных животных после вакцинации и стерилизации.

Напомним, 16 апреля бродячие собаки загрызли ребёнка в Оренбурге. В мэрии города уточнили, что специалисты поймали собак, однако их придётся через три недели вернуть на ту же улицу, где произошла трагедия, – этого требует федеральный закон о гуманном обращении с бездомными животными.