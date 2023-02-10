В Бийске "бойцовские" собаки держат в страхе целую улицу
Люди обратились в полицию, после того как они загрызли сторожевого пса
10 февраля 2023, 08:48, ИА Амител
Кадр из видео
В Бийске "бойцовские" собаки держат в страхе людей на целой улице. Об этом рассказали на "Бийском телевидении".
Их последней жертвой стал сторожевой пёс. Собаки зашли на чужую территорию, выманили его и растерзали.
По словам местных жителей, подобное происходит не в первый раз. При этом хозяева животных никаких мер не принимают.
Бийчане обратились за помощью в полицию.
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