В Бийске "бойцовские" собаки держат в страхе целую улицу

Люди обратились в полицию, после того как они загрызли сторожевого пса

10 февраля 2023, 08:48, ИА Амител

Кадр из видео

В Бийске "бойцовские" собаки держат в страхе людей на целой улице. Об этом рассказали на "Бийском телевидении".

Их последней жертвой стал сторожевой пёс. Собаки зашли на чужую территорию, выманили его и растерзали.

По словам местных жителей, подобное происходит не в первый раз. При этом хозяева животных никаких мер не принимают.

Бийчане обратились за помощью в полицию.