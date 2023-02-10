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В Бийске "бойцовские" собаки держат в страхе целую улицу

Люди обратились в полицию, после того как они загрызли сторожевого пса

10 февраля 2023, 08:48, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В Бийске "бойцовские" собаки держат в страхе людей на целой улице. Об этом рассказали на "Бийском телевидении".

Их последней жертвой стал сторожевой пёс. Собаки зашли на чужую территорию, выманили его и растерзали.

По словам местных жителей, подобное происходит не в первый раз. При этом хозяева животных никаких мер не принимают.

Бийчане обратились за помощью в полицию.

Комментарии 3

  • Хозяева животных никаких мер не принимают - Так хозяева и есть неуправляемые животные.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Собаки на самовыгуле - это бездомные собаки. Неужели жители такие терпилы? Ну порыскайте в интернете, там множество средств, чтобы устранить угрозу. Если хозяева неадекваты, то разговаривать с ними бесполезно. Делайте все по-тихому.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • собаки на самовыгуле это волкособы. Их надо отстрелить по новому закону. Немедленно.
    10 февраля, Гость   Ответить
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