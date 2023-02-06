Власти Бийска пообещали систематически проводить рейды по отлову собак

На засилье бездомных животных жалуются жители самых разных районов города

06 февраля 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В администрации Бийска пообещали сделать рейды по отлову собак систематическими. Как сообщает "Бийский рабочий", выезды будут совершать на наиболее проблемные территории города, в том числе и те, жители которых часто жалуются на проблему.

В Telegram-канале мэра Бийска Виктора Щигрева граждане регулярно обращаются с просьбами помочь в ситуации. В частности, в районе Льнокомбината некоторые люди кормят бездомных собак, в Мочище их уже "море", а на АБ из-под горы на улице Радищева выбегает постоянно стая бездомных животных. Также жалобы есть на остановку "Маяковского" – в утренние часы там много дворняг.

Напомним, что 2 февраля в Бийске состоялось первое выездное совещание рабочей группы по решению проблемы с бездомными собаками. Специалисты мэрии и представители общественности собрались на территории школы № 17, где в последнее время происходили нападения агрессивных животных на детей, – там недавно поймали животное, которое агрессивно вело себя по отношению к взрослым и детям.