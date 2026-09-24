В Бийске будут судить восемь человек по делу об организации проституции

Доход организаторов от этой деятельности составил не менее 5,9 млн рублей

24 сентября 2026, 13:38, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Бийске перед судом предстанут восемь человек, обвиняемых в организации занятия проституцией и содержании притона. По данным прокуратуры Алтайского края, к оказанию сексуальных услуг привлекались в том числе несовершеннолетние.

По версии следствия, противоправная деятельность велась не менее полутора лет (в 2024–2025 годах). Обвиняемые организовали притон, а также использовали для оказания услуг две арендуемые сауны.

Кроме того, практиковались выезды к клиентам. Услуги за денежное вознаграждение оказывались в квартирах, саунах и других помещениях на территории Бийска, Бийского района и Белокурихи.

Как считают правоохранители, доход организаторов от этой деятельности составил не менее 5,9 млн рублей.

Во время предварительного следствия был наложен арест на имущество, которое, по версии следствия, использовалось при совершении преступлений. В перечень вошли два автомобиля, земельный участок и расположенное на нем помещение сауны. Общая стоимость имущества оценивается примерно в 3,2 млн рублей. Оно может быть конфисковано в доход государства.

Уголовное дело в отношении восьми обвиняемых направлено для рассмотрения по существу в Бийский городской суд Алтайского края.