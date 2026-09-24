В Бийске будут судить восемь человек по делу об организации проституции
Доход организаторов от этой деятельности составил не менее 5,9 млн рублей
24 сентября 2026, 13:38, ИА Амител
В Бийске перед судом предстанут восемь человек, обвиняемых в организации занятия проституцией и содержании притона. По данным прокуратуры Алтайского края, к оказанию сексуальных услуг привлекались в том числе несовершеннолетние.
По версии следствия, противоправная деятельность велась не менее полутора лет (в 2024–2025 годах). Обвиняемые организовали притон, а также использовали для оказания услуг две арендуемые сауны.
Кроме того, практиковались выезды к клиентам. Услуги за денежное вознаграждение оказывались в квартирах, саунах и других помещениях на территории Бийска, Бийского района и Белокурихи.
Как считают правоохранители, доход организаторов от этой деятельности составил не менее 5,9 млн рублей.
Во время предварительного следствия был наложен арест на имущество, которое, по версии следствия, использовалось при совершении преступлений. В перечень вошли два автомобиля, земельный участок и расположенное на нем помещение сауны. Общая стоимость имущества оценивается примерно в 3,2 млн рублей. Оно может быть конфисковано в доход государства.
Уголовное дело в отношении восьми обвиняемых направлено для рассмотрения по существу в Бийский городской суд Алтайского края.
13:46:51 24-09-2026
"...практиковались выезды к клиентам. Услуги за денежное вознаграждение оказывались в квартирах, саунах" - Ничего непонятно. а что плохого они сделали? Взяли деньги и не выехали? Клиент остался неудовлетворенным? Что случилось то?
13:58:20 24-09-2026
Гость (13:46:51 24-09-2026) "...практиковались выезды к клиентам. Услуги за денежное воз... налоги с деятельности не платили.
14:02:52 24-09-2026
Гость (13:46:51 24-09-2026) "...практиковались выезды к клиентам. Услуги за денежное воз... Тоже не понимаю, бесплатным проездом на самокате надо поощрять и литрухой вермута. А не вот это вот всё
14:06:47 24-09-2026
Налоги не платили!, что не понятного!, ВСЕ и кто приглашал, и кто выезжал, а это очень, очень плохо!
14:45:43 24-09-2026
медведь-шатун (14:06:47 24-09-2026) Налоги не платили!, что не понятного!, ВСЕ и кто приглашал, ... Налоги они и не могли платить, нет в налоговом кодексе такого вида деятельности, а вот крыше похоже не заплатили
10:14:13 25-09-2026
Гость (14:45:43 24-09-2026) Налоги они и не могли платить, нет в налоговом кодексе таког... Теоретически могут. Регистрируешься самозанятым и вуаля...)))
14:36:09 24-09-2026
Ну так если бы было легализовано, то платили бы налоги. Более того, проходили бы медосмотры. Было бы неэтично, но законно и деньги, которые сейчас идут крыше, шли бы в бюджет. Может есть смысл легализовать, без права рекламы и под жестким контролем? Может у кого то жены нет или он некрасивый, как ему быть? Можно ценз для сотрудниц ввести не младше 21 года
15:36:03 24-09-2026
Согласен, давно уже пора легализовать
15:36:14 24-09-2026
....деятельность велась не менее полутора лет (в 2024–2025 годах).... доход 5,9 млн руб- 320 тр в месяц...----убыточный бизнес...проще картошку на рынке в тридорога продавать...