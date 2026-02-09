Россиянка начала работать проституткой ради снятия порчи

В этом ее убедили мошенники-"психологи"

09 февраля 2026, 16:00, ИА Амител

Проституция, эскорт / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В Екатеринбурге арестовали женщину, которая, выдавая себя за шамана и психолога, вынудила свою жертву заняться проституцией. По информации Telegram-канала Mash, жертвой мошенницы, действовавшей в соцсетях под именем "шаман Ли", стала местная жительница по имени Мария. Аферистка убедила девушку, что на ней лежит родовое проклятие, для снятия которого требуется внушительная сумма — более миллиона рублей.

Не имея таких средств, Мария столкнулась с психологическим давлением со стороны злоумышленницы, которая не отказалась от своих намерений. Мошенница внушила девушке, что единственный способ быстро раздобыть необходимую сумму — это заниматься проституцией. Под полным контролем аферистки Мария была отправлена в Армению, где, по уверениям "шамана", она могла анонимно заработать требуемые деньги. Таким образом, под видом мистического избавления от проблем жертва была вовлечена в криминальную схему.

В настоящее время подозреваемая задержана правоохранителями. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, она останется в следственном изоляторе как минимум до 2 апреля.