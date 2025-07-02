В Бийске молодой водитель сбил девочку, выехавшую на самокате на пешеходный переход

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение

02 июля 2025, 16:00, ИА Амител

В Бийске сбили девушку на самокате / Фото: Госавтоинспекция

В Бийске 14-летняя девушка получила травмы различной степени тяжести в результате ДТП на пешеходном переходе, сообщает полиция Алтайского края.

"Молодой человек 2003 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21099, двигаясь по улице Разина в направлении улицы Социалистической допустил наезд на девушку 2011 года рождения, которая двигалась по пешеходному переходу на электросамокате не спешившись", - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП девушка получила травмы различной степени тяжести, доставлена в медицинское учреждение. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Рубцовске ребенок на самокате попал под машину, выехав на пешеходный переход.