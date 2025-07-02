В Бийске молодой водитель сбил девочку, выехавшую на самокате на пешеходный переход
Пострадавшую доставили в медицинское учреждение
02 июля 2025, 16:00, ИА Амител
В Бийске 14-летняя девушка получила травмы различной степени тяжести в результате ДТП на пешеходном переходе, сообщает полиция Алтайского края.
"Молодой человек 2003 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21099, двигаясь по улице Разина в направлении улицы Социалистической допустил наезд на девушку 2011 года рождения, которая двигалась по пешеходному переходу на электросамокате не спешившись", - рассказали в ведомстве.
В результате ДТП девушка получила травмы различной степени тяжести, доставлена в медицинское учреждение. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Рубцовске ребенок на самокате попал под машину, выехав на пешеходный переход.
16:16:09 02-07-2025
Не правильная формулировка событий:
Не водитель сбил...., а сама девочка, без прав управления электросамокатом (18+), неожиданно выехала на проезжую часть, в видимой зоне пешеходного перехода.
Она по факту не являлась пешеходом - а такой же участник дорожного движения, только без водительского удостоверения и в неположенном месте.
16:36:22 02-07-2025
Алтай (16:16:09 02-07-2025) Не правильная формулировка событий: Не водитель сбил.......
Абсолютно правильно. Но,водилу затаскают по инстанциям.
16:55:28 02-07-2025
А может просто у самокатчиков отбирать лицензию за такое и самокаты конфисковывать, раз не могут контролировать возраст своих клиентов? А там уже пусть судятся с этой девочкой, ее родителями, спортлото и прочими.
09:22:22 03-07-2025
Самокатчики носятся неглядя, раз 5 уже были случаи когда приходилось применять экстренное торможение чтобы не сбить этих нарушителей, а когда-то может не хватить реакции