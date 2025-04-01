В Бийске мужчина украл с прилавка игровую консоль и попался полиции

В отношении ранее судимого бийчанина возбудили уголовное дело

01 апреля 2025, 12:03, ИА Амител

PlayStation 5 / Фото: Kerde Severin / unsplash.com

В Бийске полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в краже игровой приставки, сообщили в МВД Алтайского края.

В отдел полиции "Приобский" обратился сотрудник службы безопасности магазина бытовой техники и электроники, который рассказал, что неизвестный похитил консоль прямо с витрины.

Полицейские изучили записи с камер и установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний ранее судимый бийчанин.

Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по статье "Кража", а также избрали в его отношении меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее другой житель Бийска проник к соседу и украл его рога.