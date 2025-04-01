В Бийске мужчина украл с прилавка игровую консоль и попался полиции
В отношении ранее судимого бийчанина возбудили уголовное дело
01 апреля 2025, 12:03, ИА Амител
PlayStation 5 / Фото: Kerde Severin / unsplash.com
В Бийске полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в краже игровой приставки, сообщили в МВД Алтайского края.
В отдел полиции "Приобский" обратился сотрудник службы безопасности магазина бытовой техники и электроники, который рассказал, что неизвестный похитил консоль прямо с витрины.
Полицейские изучили записи с камер и установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний ранее судимый бийчанин.
Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по статье "Кража", а также избрали в его отношении меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее другой житель Бийска проник к соседу и украл его рога.
18:28:04 01-04-2025
47 - это молодежь или уже нет?