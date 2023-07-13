В Бийске на планетарии установили новый купол

Стоимость работ составила 17 млн рублей.

13 июля 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Виктора Щигрева

В Бийске на здании планетария установили новый купол. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Виктор Щигрев.

Градоначальник Бийска отметил, что призовое место на лучший инновационный проект среди наукоградов РФ позволил получить деньги на создание новой обсерватории для Дома технического творчества им. Я. Ф. Савченко.

"Каркас купола уже собрали и установили. Здесь появились современный астрограф – телескоп для фотографирования небесных объектов, а также своя метеостанция, которая позволит мониторить погоду над куполом в любой момент времени", — рассказал Щигрев, отметив, что сдача объекта назначена до 30 июля.

Общая стоимость работ составила 17 млн рублей. Сейчас возле планетария продолжаются работы по благоустройству. В ближайшее время эта площадка превратится в современное креативное пространство.