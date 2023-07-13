В Бийске на планетарии установили новый купол
Стоимость работ составила 17 млн рублей.
13 июля 2023, 07:01, ИА Амител
В Бийске на здании планетария установили новый купол. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Виктор Щигрев.
Градоначальник Бийска отметил, что призовое место на лучший инновационный проект среди наукоградов РФ позволил получить деньги на создание новой обсерватории для Дома технического творчества им. Я. Ф. Савченко.
"Каркас купола уже собрали и установили. Здесь появились современный астрограф – телескоп для фотографирования небесных объектов, а также своя метеостанция, которая позволит мониторить погоду над куполом в любой момент времени", — рассказал Щигрев, отметив, что сдача объекта назначена до 30 июля.
Общая стоимость работ составила 17 млн рублей. Сейчас возле планетария продолжаются работы по благоустройству. В ближайшее время эта площадка превратится в современное креативное пространство.
09:27:26 13-07-2023
В Бийске оказывается есть планетарий, а как так вышло что он круче нашего? Даже ни в церкви или в кинотеатре!
12:24:06 13-07-2023
Гость (09:27:26 13-07-2023) а как так вышло что он круче нашего?. - дык специально, чтоб вам дать повод еще немного поныть и потешить тем свою душонку.
14:19:17 13-07-2023
Гость (09:27:26 13-07-2023) В Бийске оказывается есть планетарий, а как так вышло что он... Планетарий Бийска имеет весьма интересную историю, начавшуюся в 1975-м году. Именно тогда советскими космонавтами из Звёздного Городка было передано планетарное оборудование для небольшого сибирского города. Главный планетарий страны на тот момент переживал глобальное обновление, и прежнее исправное оборудование решили подарить провинции, из всех городов кандидатов был выбран Бийск (здесь, к примеру, разработали топливо для полета Гагарина и последующих космонавтов). Полностью планетарий стал функционировать в 1986 году. Там же работают кружки - авиамодельного спорта, ракетомодельный клуб, астрономическое объединение, "Роботрон", "Технодром" и еще с десяток кружков. Сейчас идет капитальное обновление, к школе закончат.
12:43:11 13-07-2023
Сейчас РПЦ его снова отметет!