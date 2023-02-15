В Бийске начали готовиться к активному весеннему половодью

Многие показатели, от которых зависит сценарий паводка, в 2023 году выше прошлогодних

15 февраля 2023, 09:10, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Бийске не исключают вероятности активного весеннего половодья и уже начали к нему готовиться. Как пишет "Бийский рабочий", развитие паводковой ситуации спрогнозировали на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 14 февраля.

По данным руководителя городского филиала ЦГМС Юрия Вдовина, многие показатели, от которых зависит сценарий паводка, в этом году выше прошлогодних.

"Наибольшее влияние на весеннее половодье оказывает степень осеннего увлажнения почв, запас воды в снежном покрове, характер погоды в весенний период и особенно наличие осадков во второй половине весны", – заявил специалист.

Вдовин отметил, что по состоянию на 10 февраля запас воды в снежном покрове составлял 101% от средней многолетней нормы и 76% от нормы максимального запаса – всё это почти на треть больше значений 2022 года. Однако эти данные ещё могут измениться по мере формирования снежного покрова. Кроме того, высокий уровень воды при прохождении первой волны возможен при выпадении большого количества осадков, а также могут быть спровоцированы заторами льда, добавил специалист.

Сейчас же пока точно неясно, как именно будут себя вести реки в период паводковых волн, более точные прогнозы ожидаются с первой половины марта. А мониторинг уровня воды в реках с прогнозом максимальных значений, по словам Вдовина, начнётся в первой половине апреля.

Ранее уже сообщалось, что в Алтайском крае ожидается сложная паводковая ситуация. Причина – в большом количестве осадков в январе. Отмечалось, что в Бийске на подготовку к паводку направят почти 2,5 млн рублей, ещё 1,7 млн – на спасательно-восстановительные работы.

Начальник регионального управления МЧС Александр Макаров в начале февраля во время встречи с главами городов и районов заявлял, что ведомство готовится к наихудшему сценарию прохождения паводка в этом году.