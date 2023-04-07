В Бийске потратят 365 млн рублей на ремонт восьми дорог

Основная часть работ придётся на Приобскую часть города — там ремонт будут вести сразу на трёх основных улицах

07 апреля 2023, 12:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В 2023 году в Бийске отремонтируют восемь участков работ. Как сообщает "Бийский рабочий", Юго-Восточное ДСУ починит дорожное полотно за 365 млн рублей.

Подрядчик будет вести работы на следующих улицах:

улица Разина (от Социалистической до Мартьянова);

переулок Дружный (от Горно-Алтайской до Ударной);

переулок Омский (от Горно-Алтайской до Ударной);

улица Воинов-Интернационалистов (от Социалистической до Мартьянова);

улица Иртышская (от Социалистической до кругового движения по Каховской, включая перекрёсток с круговым движением);

Социалистическая (западная сторона от Васильева до Ударной);

ул. Ташкентская (от остановки УПТК до остановки "Школа № 33");

ул. Прибыткова (от ул. Радищева до ул. Докучаева).

На всех участках, кроме улицы Прибыткова, работы должны завершить до 15 сентября. На Прибыткова срок ощутимо больше – до 20 декабря.

Отметим, что основная часть работ придётся на Приобскую часть города – там ремонт будут вести сразу на трёх основных улицах. Учитывая ремонт моста, ситуация с пробками в городе сильно усугубится.