В Бийске поймали серийного вора на краже мороженого
Злоумышленника поместили в СИЗО
30 июля 2024, 15:40, ИА Амител
Украденное мороженое / Фото: t.me/policebiysk
54-летний житель Бийска посреди ночи разбил окно в киоске и украл оттуда более 20 штук мороженого, сообщили в полиции наукограда.
Кражу собственник обнаружил только утром и обратился к правоохранителям.
Во время оперативных мероприятий злоумышленника задержали. Оказалось, что мужчина также подозревается в серии краж велосипедов, денег и телефонов. Кроме того, его уже привлекали к уголовной ответственности.
В итоге в отношении бийчанина возбудили новые дела и поместили его в СИЗО.
15:49:07 30-07-2024
Кража века. Ущерб мировой экономике
19:42:14 30-07-2024
Цны (15:49:07 30-07-2024) Кража века. Ущерб мировой экономике... а ущерб одному предпринимателю не считается что ли? или все должны ворье кормить за свой счет?
20:35:20 30-07-2024
Элен без ребят (19:42:14 30-07-2024) а ущерб одному предпринимателю не считается что ли? или все ... Мороженку пожалела, да?
20:02:55 30-07-2024
Цны (15:49:07 30-07-2024) Кража века. Ущерб мировой экономике... Наукоград. Улыбнуло.