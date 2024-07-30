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В Бийске поймали серийного вора на краже мороженого

Злоумышленника поместили в СИЗО

30 июля 2024, 15:40, ИА Амител

Украденное мороженое / Фото: t.me/policebiysk
Украденное мороженое / Фото: t.me/policebiysk

54-летний житель Бийска посреди ночи разбил окно в киоске и украл оттуда более 20 штук мороженого, сообщили в полиции наукограда. 

Кражу собственник обнаружил только утром и обратился к правоохранителям.

Во время оперативных мероприятий злоумышленника задержали. Оказалось, что мужчина также подозревается в серии краж велосипедов, денег и телефонов. Кроме того, его уже привлекали к уголовной ответственности.

В итоге в отношении бийчанина возбудили новые дела и поместили его в СИЗО.

Бийск Происшествия

Комментарии 4

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Цны

15:49:07 30-07-2024

Кража века. Ущерб мировой экономике

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Элен без ребят

19:42:14 30-07-2024

Цны (15:49:07 30-07-2024) Кража века. Ущерб мировой экономике... а ущерб одному предпринимателю не считается что ли? или все должны ворье кормить за свой счет?

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Musik

20:35:20 30-07-2024

Элен без ребят (19:42:14 30-07-2024) а ущерб одному предпринимателю не считается что ли? или все ... Мороженку пожалела, да?

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Musik

20:02:55 30-07-2024

Цны (15:49:07 30-07-2024) Кража века. Ущерб мировой экономике... Наукоград. Улыбнуло.

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