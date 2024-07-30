В Бийске поймали серийного вора на краже мороженого

Злоумышленника поместили в СИЗО

30 июля 2024, 15:40, ИА Амител

Украденное мороженое / Фото: t.me/policebiysk

54-летний житель Бийска посреди ночи разбил окно в киоске и украл оттуда более 20 штук мороженого, сообщили в полиции наукограда.

Кражу собственник обнаружил только утром и обратился к правоохранителям.

Во время оперативных мероприятий злоумышленника задержали. Оказалось, что мужчина также подозревается в серии краж велосипедов, денег и телефонов. Кроме того, его уже привлекали к уголовной ответственности.

В итоге в отношении бийчанина возбудили новые дела и поместили его в СИЗО.