В Бийске пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажного дома
Девочка находится в больнице с травмами различной степени тяжести
21 мая 2025, 10:30, ИА Амител
В Бийске вечером 20 мая с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже, выпала пятилетняя девочка, сообщает алтайский СК.
"С травмами различной степени тяжести девочка доставлена в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.
Ребенок находился в гостях вместе с мамой у знакомых. В отсутствии в квартире взрослых девочка вышла на балкон и, облокотившись на перила, выпала.
Проводится доследственная проверка по признакам "причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности".
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка причин и условий произошедшего.
Ранее в Бийске двухлетняя девочка выпала из окна на четвертом этаже.
10:51:58 21-05-2025
Странная системность. Это уже какое выпадение с начала весны.
Профилактику надо участковым проводить совместно с ПДН.
11:49:17 21-05-2025
Олег (10:51:58 21-05-2025) Странная системность. Это уже какое выпадение с начала весны... Беспечность родительская!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Преступная!
12:03:18 21-05-2025
Гость (11:49:17 21-05-2025) Беспечность родительская!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Преступная!... Ценность жизни общественная мера и она катится вниз.
Рожайте, но государство вас об этом не просило.
Человек, то гражданин, то избиратель, то налогоплательщик, то труп.
12:15:22 21-05-2025
Олег (10:51:58 21-05-2025) Странная системность. Это уже какое выпадение с начала весны... . Как вы это себе представляете? В каждую квартиру заходить и под роспись предупреждать? У родителей у самих ума нет?
13:34:25 21-05-2025
Гость (12:15:22 21-05-2025) . Как вы это себе представляете? В каждую квартиру заходит... да,проф. обходы проводить,раздавать памятки в дет. учреждениях,на род.собраниях не подписи собирать, а разъяснять родителям правила безопасности в быту.
родители тупые,но государство обязано принимать все возможные меры по сохранению жизни и здоровья населения
14:22:46 21-05-2025
Гость (12:15:22 21-05-2025) . Как вы это себе представляете? В каждую квартиру заходит... а почему нет? делают же обходы по прививкам, о мошенниках и пр
17:10:22 21-05-2025
У тупых родителей рождаются тупые дети. Ни те, ни другие не понимают слова "нельзя"! Так что идет банальная выбраковка, естественный отбор.