В Бийске пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажного дома

Девочка находится в больнице с травмами различной степени тяжести

21 мая 2025, 10:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске вечером 20 мая с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже, выпала пятилетняя девочка, сообщает алтайский СК.

"С травмами различной степени тяжести девочка доставлена в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.

Ребенок находился в гостях вместе с мамой у знакомых. В отсутствии в квартире взрослых девочка вышла на балкон и, облокотившись на перила, выпала.

Проводится доследственная проверка по признакам "причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка причин и условий произошедшего.

Ранее в Бийске двухлетняя девочка выпала из окна на четвертом этаже.