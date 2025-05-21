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В Бийске пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажного дома

Девочка находится в больнице с травмами различной степени тяжести

21 мая 2025, 10:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске вечером 20 мая с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже, выпала пятилетняя девочка, сообщает алтайский СК.

"С травмами различной степени тяжести девочка доставлена в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.

Ребенок находился в гостях вместе с мамой у знакомых. В отсутствии в квартире взрослых девочка вышла на балкон и, облокотившись на перила, выпала. 

Проводится доследственная проверка по признакам "причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка причин и условий произошедшего.

Ранее в Бийске двухлетняя девочка выпала из окна на четвертом этаже.

Бийск дети

Комментарии 7

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Олег

10:51:58 21-05-2025

Странная системность. Это уже какое выпадение с начала весны.
Профилактику надо участковым проводить совместно с ПДН.

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Гость

11:49:17 21-05-2025

Олег (10:51:58 21-05-2025) Странная системность. Это уже какое выпадение с начала весны... Беспечность родительская!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Преступная!

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Гость

12:03:18 21-05-2025

Гость (11:49:17 21-05-2025) Беспечность родительская!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Преступная!... Ценность жизни общественная мера и она катится вниз.
Рожайте, но государство вас об этом не просило.
Человек, то гражданин, то избиратель, то налогоплательщик, то труп.

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Гость

12:15:22 21-05-2025

Олег (10:51:58 21-05-2025) Странная системность. Это уже какое выпадение с начала весны... . Как вы это себе представляете? В каждую квартиру заходить и под роспись предупреждать? У родителей у самих ума нет?

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Гость

13:34:25 21-05-2025

Гость (12:15:22 21-05-2025) . Как вы это себе представляете? В каждую квартиру заходит... да,проф. обходы проводить,раздавать памятки в дет. учреждениях,на род.собраниях не подписи собирать, а разъяснять родителям правила безопасности в быту.
родители тупые,но государство обязано принимать все возможные меры по сохранению жизни и здоровья населения

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Гость

14:22:46 21-05-2025

Гость (12:15:22 21-05-2025) . Как вы это себе представляете? В каждую квартиру заходит... а почему нет? делают же обходы по прививкам, о мошенниках и пр

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Гость

17:10:22 21-05-2025

У тупых родителей рождаются тупые дети. Ни те, ни другие не понимают слова "нельзя"! Так что идет банальная выбраковка, естественный отбор.

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