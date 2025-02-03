В Бийске росгвардеец прибежал на пожар и спас семью с двумя детьми

Одного ребенка вынес на руках

03 февраля 2025, 10:14, ИА Амител

Пожар в доме / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Бийске сотрудник вневедомственной охраны помог пострадавшим при возгорании дома, сообщает алтайское управление Росгвардии.

"В ночное время, находясь дома, увидел в окно зарево от пожара в доме на соседней улице и немедленно поспешил на помощь. Прибежав на место, он понял, что войти в горящий дом уже нельзя. При этом огонь уже начал переходить на соседнее строение", – рассказали в ведомстве.

Старший сержант полиции поспешил в соседний дом, где находилась семья и двое маленьких детей. Он вывел на улицу сначала одного ребенка, а затем вынес на руках и второго.

До приезда пожарных росгвардеец вместе с подоспевшими соседями закидывал снегом дом, в котором от высокой температуры уже стали трескаться стекла и плавиться пластик. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала неисправность электропроводки на веранде дома.

Ранее другой сотрудник Росгвардии спас семью при пожаре в одном из сел Алтайского края.