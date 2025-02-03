В Бийске росгвардеец прибежал на пожар и спас семью с двумя детьми
Одного ребенка вынес на руках
03 февраля 2025, 10:14, ИА Амител
В Бийске сотрудник вневедомственной охраны помог пострадавшим при возгорании дома, сообщает алтайское управление Росгвардии.
"В ночное время, находясь дома, увидел в окно зарево от пожара в доме на соседней улице и немедленно поспешил на помощь. Прибежав на место, он понял, что войти в горящий дом уже нельзя. При этом огонь уже начал переходить на соседнее строение", – рассказали в ведомстве.
Старший сержант полиции поспешил в соседний дом, где находилась семья и двое маленьких детей. Он вывел на улицу сначала одного ребенка, а затем вынес на руках и второго.
До приезда пожарных росгвардеец вместе с подоспевшими соседями закидывал снегом дом, в котором от высокой температуры уже стали трескаться стекла и плавиться пластик. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала неисправность электропроводки на веранде дома.
Ранее другой сотрудник Росгвардии спас семью при пожаре в одном из сел Алтайского края.
12:04:39 03-02-2025
спасибо смелому и профессионально грамотному человеку!
13:55:07 03-02-2025
Уважение!
20:25:17 03-02-2025
А почему у людей нет огнетушителей? Ну вот у меня есть в машине и на даче еще три штуки. Их же полагается менять. Я каждые три года покупаю новый, а старый на дачу. Ну вот человек живет в частном доме, что ему мешает купить большой огнетушитель? Неужели он дорого стоит?