Алтайский росгвардеец спас семью из горящего дома

В ходе происшествия никто не пострадал

24 декабря 2024, 08:15, ИА Амител

Огонь / Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Павловске сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии спас семью при пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Алтайскому краю.

Старший сержант полиции Владимир Михайленко шел на службу и заметил возгорание на территории частного домовладения. Быстро оценив обстановку, он сообщил о пожаре в экстренные службы и бросился на помощь.

Очаг возгорания находился на веранде, а вход в дом был охвачен огнем полностью. Росгвардеец перелез через забор и перекрыл вентиль центрального газопровода, идущего к постройке. После этого он начал стучать в окна, чтобы разбудить спящих жильцов. Семейная пара экстренно покинула дом через окно. Правоохранитель помог жильцам выбраться на улицу и разместил их в патрульном автомобиле Росгвардии, который приехал к месту происшествия.

"Сослуживцы Владимира до приезда спасателей организовали оцепление опасной зоны и для обеспечения свободного проезда пожарных автоцистерн провели эвакуацию транспортных средств, припаркованных вблизи горящего дома. Прибывшие расчеты МЧС быстро локализовали и полностью ликвидировали возгорание", – рассказали в ведомстве.

Сотрудники Росгвардии и пожарные не допустили масштабного распространения огня благодаря грамотным первоначальным действиям. Жильцы дома не пострадали.