В Бийске сотни подростков устроили сходку в местном торговом центре

О задержаниях и драках сообщений нет

06 марта 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: vk.com/biysk_all

В Бийске 5 марта в торговом центре "Ривьера" собралось большое количество подростков, сообщают в соцсетях. По информации очевидцев, сотрудников "полиции и Росгвардии тоже было не меньше", пишут в паблике "Бийск 22".

Как сообщает телеграм-канал "Деловой Бийск", столь массовая сходка (навскидку намного больше 500 человек, отмечает автор публикации) могла быть связана с так называемым "ЧВК Рёдан".

"Один из парней объяснил цель встречи: здравые пацаны собрались бить нездравых пацанов. То есть и до Бийска докатилась волна "ЧВК Рёдан". Это пояснила компания девчонок-зрительниц. Они же и объяснили, как разобраться, кто есть кто: те, кто в классике (спортивки или джинсы), – гопники, а те, у кого штаны в клетку и волосы до плеч, – субкультура. Гопники собирались бить субкультуру, поскольку те – нездравые пацаны", – говорится в посте.

Отмечается, что в одном из местных пабликов 3 марта под фото входа в ТРЦ появилась запись, что 5 марта будет сходка "Рёдана", а в следующем посте провели опрос, согласно которому более 100 человек заявили, что будут поддерживать "Рёдан", более 300 – "антирёдан", а 500 – придерживаются нейтралитета. Тем не менее сообщений о рукоприкладствах и задержаниях в наукограде не поступало. После появления полиции молодёжь начала активно перемещаться, в том числе к выходу. Более того, как пишет "Деловой Бийск", "Рёдан" туда по итогу "так и не пришёл".

Напомним, 5 марта после анонса массовых драк сотни подростков собирались и в барнаульском ТРЦ Galaxy. Стражи правопорядка проводили профилактические беседы с отдельными детьми. В торговом центре "Европа" также дежурили сотрудники правоохранительных органов, однако там молодёжи было значительно меньше.