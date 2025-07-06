В Бийске усилили патрулирование диких пляжей на реке Бия
В рейдах участвуют городские службы, полиция и МЧС
06 июля 2025, 08:00, ИА Амител
Власти Бийска усилили контроль за несанкционированными пляжами на реке Бия — одной из самых опасных водных артерий региона.
Как сообщают "Вести Алтай", несмотря на открытие трех официальных пляжей, многие выбирают дикие берега без дежурных спасателей.
К тому же на воде все чаще замечают детей без сопровождения взрослых.
В ответ на опасность городские службы, полиция и МЧС проводят регулярные рейды, однако охватить всю протяженную береговую линию невозможно.
Одним из поводом для усиления мер также стало происшествие за парком "Прибрежный", где 17 июня двух тонущих девочек-подростков спас очевидец.
В конце июня под Бийском на Смоленских карьерах едва не утонула 12-летняя девочка. До спасения она пробывала под водой три минуты.
08:54:28 06-07-2025
А в ауле всё упростили
Продали все доступы к Оби
А дорога на муниципальный пляж или в луже застрянешь или от пыли задохнешся
10:23:44 06-07-2025
Гость (08:54:28 06-07-2025) А в ауле всё упростилиПродали все доступы к ОбиА дор... тяжко вам в ауле. В Барнауле все норм.
14:36:11 06-07-2025
Гость (10:23:44 06-07-2025) тяжко вам в ауле. В Барнауле все норм. ... Вы Барнаулка ?
15:36:30 06-07-2025
Гость (14:36:11 06-07-2025) Вы Барнаулка ?... Ну уж не аулка точно!
12:53:08 06-07-2025
сделайте нормальный пляж
13:26:55 06-07-2025
Да нехай тонут. Естественный отбор должен работать так или иначе
23:59:58 06-07-2025
Вместо пляжей - рейды! А что еще может руководство? Ведь так проще отчеты делать....