В Бийске усилили патрулирование диких пляжей на реке Бия

В рейдах участвуют городские службы, полиция и МЧС

06 июля 2025, 08:00, ИА Амител

Пляж / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Власти Бийска усилили контроль за несанкционированными пляжами на реке Бия — одной из самых опасных водных артерий региона.

Как сообщают "Вести Алтай", несмотря на открытие трех официальных пляжей, многие выбирают дикие берега без дежурных спасателей.

К тому же на воде все чаще замечают детей без сопровождения взрослых.

В ответ на опасность городские службы, полиция и МЧС проводят регулярные рейды, однако охватить всю протяженную береговую линию невозможно.

Одним из поводом для усиления мер также стало происшествие за парком "Прибрежный", где 17 июня двух тонущих девочек-подростков спас очевидец.

В конце июня под Бийском на Смоленских карьерах едва не утонула 12-летняя девочка. До спасения она пробывала под водой три минуты.