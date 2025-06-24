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В Бийске женщина получила переломы при попытке спуститься с третьего этажа на простынях

Во время спуска ткань порвалась

24 июня 2025, 16:20, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Бийска получила серьезные травмы при попытке спуститься с третьего этажа на простынях, сообщили в ССМП наукограда.

"Ее замысел завершился неудачей. Конструкция не выдержала нагрузки, и на уровне второго этажа ткань порвалась", — рассказали медики.

В итоге женщина упала на землю и получила множественные переломы. В состоянии средней тяжести ее госпитализировали.

Ранее в Бийске женщина упала с третьего этажа, но отказалась от госпитализации и пошла домой, несмотря на уговоры медиков.

Бийск Происшествия

Комментарии 5

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Гость

16:28:42 24-06-2025

Бешеная.

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Гость

16:30:08 24-06-2025

В Бийске "бабопад".))))😂🤣😂

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Кхм...

16:36:23 24-06-2025

А что ей было делать? Мужик привёл, поди, в гости, наутро ушёл "за хлебушком" и на пару суток пропал...🤣🤣🤣🤣

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Элен без ребят

17:07:13 24-06-2025

у всех проблем одно начало...
сидела женщина, скучала,
качала ножкою своей,
и вдруг пришла мыслишка к ней...
она подумала: чего же?
сидеть мне здесь совсем не гоже,
пойду-ка я слегка пройдусь,
м хоть немного развлекусь...

автора не помню, извините

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Светлана

22:33:07 24-06-2025

Альпинистка моя, скалолаза моя)))

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