В Бийске женщина получила переломы при попытке спуститься с третьего этажа на простынях

Во время спуска ткань порвалась

24 июня 2025, 16:20, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Бийска получила серьезные травмы при попытке спуститься с третьего этажа на простынях, сообщили в ССМП наукограда.

"Ее замысел завершился неудачей. Конструкция не выдержала нагрузки, и на уровне второго этажа ткань порвалась", — рассказали медики.

В итоге женщина упала на землю и получила множественные переломы. В состоянии средней тяжести ее госпитализировали.

Ранее в Бийске женщина упала с третьего этажа, но отказалась от госпитализации и пошла домой, несмотря на уговоры медиков.