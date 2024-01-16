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В болгарском Пловдиве пока не будут демонтировать памятник "Алеша"

Вопрос о демонтаже памятника собирались рассмотреть 17 января, однако в результате в повестке сессии муниципального совета его не оказалось

16 января 2024, 18:29, ИА Амител

Фото: кадр из видео СК России
Фото: кадр из видео СК России

В болгарском Пловдиве пока не будут демонтировать памятник советскому солдату "Алеша", прототипом которого был уроженец алтайского села Налобиха Алексей Скурлатов. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Вопрос о демонтаже памятника собирались рассмотреть 17 января, однако в результате в повестке сессии муниципального совета его не оказалось. Одной из причин является отсутствие средств на перенос памятника. Кроме того, ряд депутатов стали защищать "Алешу" – по их мнению, он является символом борьбы с фашизмом. Решить его судьбу предлагается на референдуме.

Напомним, что ранее депутаты одной из болгарских партий призвали убрать памятник до конца 2024 года. Алтайские парламентарии высказались резко против предложения. По их мнению, это сотрет память о жертвах Второй мировой и Великой Отечественной войны.

Политика

Комментарии 5

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Андрей

01:02:41 17-01-2024

Ну ДА! Видно после нового года в себя пришли

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Олег

01:06:25 17-01-2024

Памятник забрать. И больше в Болгарии ничего не строить.

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Гость

07:30:25 17-01-2024

пока не будут --- подождут, чем закончится

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Гость

07:57:00 17-01-2024

нужно оказывать помощь желающим снести памятники,мегатонны хватит,что бы другим не повадно было.

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Гость

08:49:57 17-01-2024

Сколько русских полегло в Болгарии- и Героев Шипки уже забыли, и Алёшу чуть не снесли... нация предателей и бутлегеров... Заберите назад своего "короля поп" и исчезните к чертям собачьим.

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