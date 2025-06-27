В будущем парке 300-летия Барнаула начали выкладывать пешеходные дорожки. Фото

Подрядчику нужно завершить их строительство до 3 октября

27 июня 2025, 21:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

В овраге за ТЦ "Европа" по улице Шумакова, 9, где сейчас благоустраивают будущий парк 300-летия Барнаула, начали появляться пешеходные дорожки. Фотографиями с места строительства поделился корреспондент amic.ru.

Тротуарной плиткой уже вымощена некоторая часть прогулочных аллей. На площадке находится большое количество блоков со строительным материалом - работы предстоит еще много.

Напомним, провести подготовительные работы, сделать покрытия проездов, тротуары и дорожки подрядчику нужно до 3 октября.

Отметим, что парк 300-летия Барнаула будет представлять собой две пересекающиеся прогулочные аллеи. Согласно проекту, дорожки будут расходиться лучами на северо-восток, северо-запад, юго-восток и юго-запад. Они приведут к центральной части парка, где будет располагаться комплекс для отдыха населения, а также детские игровые площадки, универсальная спортивная площадка и оснащенная современным спортивным оборудованием зона коворкинга.

В 2023 году инициативные жители района добились, чтобы территорию включили в список для голосования по благоустройству на 2025 год. Amic.ru рассказал, с чего начнутся и во сколько обойдутся работы по созданию парка.