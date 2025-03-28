С чего начнется и во сколько обойдется благоустройство парка за ТЦ "Европа" в 2025 году?

В 2025 году планируется благоустроить часть территории парка, которая находится близко к улице Шумакова

28 марта 2025, 14:00, Антон Дегтярев

Территория за ТЦ "Европа"/ Фото: amic.ru

Благоустройство парка 300-летия Барнаула начнется уже весной 2025 года. Власти города на первом этапе потратят на него 121,2 млн рублей. На контроль за работами планируется пустить 2,5 млн рублей. Оба лота появились на портале госзакупок. Также в документации сказано, каким будет парк. Подробнее – в материале amic.ru.

Каким будет парк?

Парк будет представлять собой две пересекающиеся прогулочные аллеи. Дорожки будут расходиться лучами на северо-восток, северо-запад, юго-восток и юго-запад и приведут к центральной части парка, где будет комплекс для отдыха населения города, а также детские игровые площадки, универсальная спортивная площадка и оснащенная современным спортивным оборудованием зона коворкинга.

Зона спортивного отдыха будет состоять из площадки для игры в настольный теннис, зоны воркаута и огороженной площадки для игр в волейбол, баскетбол и футбол. Покрытие поля сделают из резины. Из двух детских площадок первая будет для малышей до 6 лет, а вторая – от 6 до 12 лет. Различаться они будут оборудованием, подходящим под возраст ребенка.

В проектной документации (ее разработала кемеровская компания "ПСК Перспектива") сказано, что тротуары в парке будут шириной от двух до шести метров, также сделают площадку из гравия, посадят газоны из многолетних трав, деревья (липу многолистную, клен остролистный, ель обыкновенную) и кустарники (сирень обыкновенную, форзицию, лапчатку кустарниковую и кизильник блестящий).

Проект парка 300-летия Барнаула за ТРЦ "Европа" / Фото: портал госзакупок

Согласно проекту, в парке будет вертикальная планировка территории, в том числе сложившегося рельефа. При этом подрядчик должен будет участь "необходимое направление уклонов и рельефа".

В прогулочной зоне для взрослого населения сделают расширенные площадки, где будут парковые диваны с высокой спинкой и урны. Всего в парке поставят 20 скамеек, столько же урн и 53 уличных фонаря.

Кроме того, на новой общественной территории создадут условия для удобного передвижения маломобильных групп населения.

Территория за ТЦ "Европа" / Фото: amic.ru

Что сделает подрядчик в 2025 году?

Подрядчик должен будет работать с даты заключения контракта до 21 ноября 2025 года. До 3 октября 2025 года компании-победителю нужно провести подготовительные работы, сделать покрытия проездов, тротуары и дорожки. До 10 ноября 2025 года подрядчик будет заниматься устройством видеонаблюдения и наружного освещения, включая пусконаладочные работы. До 21 ноября 2025 года он смонтирует малые архитектурные формы и займется озеленением. Действие контракта закончится 19 декабря 2025 года.

Закупка на 121,2 млн рублей появилась на портале 18 марта 2025 года, ее итоги станут известны 31 марта.

Как проконтролируют работы?

Подрядчик, который проконтролирует качество благоустройства, будет работать до 1 декабря 2025 года включительно. Контракт с ним будет действовать до 26 декабря 2025 года.

Победитель аукциона должен отследить качество демонтажных работ, сноса зеленых насаждений, вертикальной планировки, обустройства проездов, тротуаров и площадок, монтаж наружного освещения и видеонаблюдения, пусконаладочные работы, посадку зеленых насаждений, озеленение территории и так далее.

Закупка появилась на портале только 27 марта 2025 года, заявки на нее можно подавать до 9 апреля 2025 года.

Территория за ТЦ "Европа"/ Фото: amic.ru

Как будут благоустраивать парк?

Работы в парке 300-летия Барнаула проведут в три этапа, каждый год на эти цели будут тратить около 100 млн рублей. Благоустройство будет идти по нацпроекту "Формирование комфортной городской среды". На первом этапе в 2025 году приведут в порядок территорию, которая находится ближе к улице Шумакова.

Что это за территория?

Территория за ТЦ "Европа" занимает около 15 га и два участка: на ул. Шумакова, 9, и на Взлетной, 2и. Сейчас там находится овраг и несколько гаражей. Судьба этой земли долгое время оставалась неясной. Еще в 1989 году там планировали сделать парк 50-летия СССР, в 2010-м – "Национальную деревню". Однако эти планы в жизнь так и не воплотились.

В 2023 году инициативная группа жителей смогла добиться включения оврага в голосование по благоустройству на 2025 год. В 2024-м территория за "Европой" в этом голосовании победила, ее поддержали более девяти тысяч барнаульцев. Почему жители краевой столицы голосовали за будущий парк, можно прочитать по ссылке.

Территория за ТЦ "Европа"/ Фото: amic.ru

Какие-то еще парки в 2025 году будут благоустраивать?

Кроме того, в 2025 году в Барнауле продолжат благоустройство бывшего парка имени Ленина и парка "Юбилейный". В первом продолжат прокладывать пешеходные связи, монтировать видеонаблюдение и высаживать деревья. А во втором пройдет завершающий этап, в ходе которого рабочие снесут аварийные и сухостойные деревья, высадят вместо них новые и обустроят газон.

Всего для проведения работ на трех объектах власти потратят из федерального, краевого и городского бюджетов более 260 миллионов рублей. Контракты для проведения работ на трех территориях заключат до конца марта.