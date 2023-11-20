В ЦБ объяснили, почему в Алтайском крае подскочили цены на продукты
В целом инфляция в регионе в октябре выросла до 7,98%
20 ноября 2023, 21:31, ИА Амител
Рост цен на продовольственные товары в Алтайском крае ускорился в октябре. Как сообщает "Банкфакс", об этом заявили в барнаульском отделении Центробанка.
Отмечается, что в целом инфляция в октябре выросла до 7,98%. Показатель оказался выше, чем в среднем по Сибири (7,22%) и по России (6,69%).
По итогам октября, годовой рост цен на продукты в Алтайском крае составил 6,84%, тогда как месяцем ранее показатель составлял 5,36%. Так, из-за ослабления рубля, которое наблюдалось в прошлые месяцы, продолжили расти затраты животноводов на импортные кормовые добавки и ветеринарные препараты. Кроме того, переработчики мяса и молока стали нести большие затраты на обслуживание иностранного оборудования. Одновременно с этим подорожало и моторное топливо – это приводит к росту затрат на логистику.
Издержки привели к подорожанию ряда продуктов, в том числе мяса птицы, мясных полуфабрикатов и копченостей, яиц, молока, сметаны и сливочного мяса. Падение курса рубля также привело к подорожанию импортных продуктов, вроде бананов, лимонов, груш и винограда.
Непродовольственные товары в октябре подорожали на 7,13% против 6,03% месяцем ранее. Это обусловлено сохранением высоких инфляционных ожиданий и активности потребителей. Вместе с падением курса рубля это вызвало рост цен. Например, подорожали холодильники, стиральные машины, ряд типов японских автомобилей. Также выросли в цене и иностранные лекарственные препараты.
Услуги тоже стали дороже – на 11,60 % против 11,11 % в сентябре. В частности, из-за удорожания авиакеросина увеличились издержки авиаперевозчиков, что привело к подорожанию билетов на фоне высокого спроса на внутренний туризм. Одновременно с этим риелторы зафиксировали, что население отказывается от покупки квартир в пользу аренды из-за ужесточения условий выдачи кредитов.
22:21:09 20-11-2023
То есть все перечисленное подорожало только для производителей в АК?
22:26:02 20-11-2023
Ну вот, слава богу, обьяснили... успокоили... расходимся
22:35:19 20-11-2023
Почитал объяснялово... Такое чувство, что ЦБ (региональный конечно) пытается загладить косяки своего старшего брата... Особенно порадовал рассказ про падение курса рубля, которым ЦБ (старший), играет как ему хочется.
00:10:19 21-11-2023
ЦБ (региональный конечно) Товарищь, Алтайский край отделился от России со своим ЦБ?
07:48:32 21-11-2023
Всё он знает, этот ЦБ, всё понимает. Объяснился и далее жмёт.
08:20:45 21-11-2023
Доллар растет- цены растут, доллар вторую неделю дешевеет - цены растут... Загадка российской экономики
08:30:04 21-11-2023
Гость (08:20:45 21-11-2023) Доллар растет- цены растут, доллар вторую неделю дешевеет - ... Законы экономики в России уже давно не действуют. В печку, эти книжки про экономику, еще какое то время можно согрется от них.
12:00:26 21-11-2023
Гость (08:30:04 21-11-2023) Законы экономики в России уже давно не действуют. В печк===законы здесь не при чем, грабеж, который уже не прикрывают продолжается, а для особо слабоумных телевизор все обьяснил еще 20лет назад
11:52:26 21-11-2023
Гость (08:20:45 21-11-2023) Доллар растет- цены растут, доллар вторую неделю дешевеет - ... что вы!!! доллару уже конец!!! мы становимся независимыми, а цены растут из за происков запада и америки, центробанку огромное спасибо за обьяснение, стало даже легче преодолевать трудности
08:38:13 21-11-2023
Выборы прошли, вот и вся загадка. Самый низкий прожиточный минимум у нас в Алтайском крае. Скоро землю будем есть с таким "экономным" хозяином.
08:42:59 21-11-2023
Ну как всегда! Самые нищие платят больше!))) терпилы, одно слово....
13:53:23 21-11-2023
Топливо же падает в цене и доллар падает???
14:10:20 21-11-2023
Дык санкции жы нам напользу!?)
15:46:53 21-11-2023
3245 (14:10:20 21-11-2023) Дык санкции жы нам напользу!?)... конечно на пользу, нет конкуренции, которую убрали во всем, у людей выбор брать только у родных импортозаместителей, которые диктуют цены и качество, к этому шли с 2014года, когда давили бульдозерами гусей и мясо импортное, в угоду мираторгу, ну а теперь весь контроль и цены во всех сферах у родных социально ответственных "бизнесменах"
16:06:39 21-11-2023
3245 (14:10:20 21-11-2023) Дык санкции жы нам напользу!?)... Да кто не помрет тот похудеет)
14:21:35 21-11-2023
Зато увеличили экспорт рапса в 7 раз, в 4,5 ячменя- больше 100 тыс. т. В 3 раза гороха — с 20 до 59 тыс. тонн. гречневой, перловой и других. На 40% больше из Алтайского края экспортировано зерна и продуктов его переработки — почти 1,7 млн тонн, Мед,яйца... Правительству нужны деньги, и далеко не деревянные и даже не центробанковские.
19:50:28 21-11-2023
8%? Они совсем офигели? Яйца в 2 раза подорожали.
14:47:42 22-11-2023
А заметили на сколько цены поднимаются КАЖДЫЙ МЕСЯЦ!!! И это по липовой официальной статистике... А МРОТ на сколько аырос? И пенсам, аж на 7,5 %поднимут... Еще через месяц,.. А к тому времени суммарное повышение уже будет %30?Да...😪