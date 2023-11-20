В ЦБ объяснили, почему в Алтайском крае подскочили цены на продукты

В целом инфляция в регионе в октябре выросла до 7,98%

20 ноября 2023, 21:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

Рост цен на продовольственные товары в Алтайском крае ускорился в октябре. Как сообщает "Банкфакс", об этом заявили в барнаульском отделении Центробанка.

Отмечается, что в целом инфляция в октябре выросла до 7,98%. Показатель оказался выше, чем в среднем по Сибири (7,22%) и по России (6,69%).

По итогам октября, годовой рост цен на продукты в Алтайском крае составил 6,84%, тогда как месяцем ранее показатель составлял 5,36%. Так, из-за ослабления рубля, которое наблюдалось в прошлые месяцы, продолжили расти затраты животноводов на импортные кормовые добавки и ветеринарные препараты. Кроме того, переработчики мяса и молока стали нести большие затраты на обслуживание иностранного оборудования. Одновременно с этим подорожало и моторное топливо – это приводит к росту затрат на логистику.

Издержки привели к подорожанию ряда продуктов, в том числе мяса птицы, мясных полуфабрикатов и копченостей, яиц, молока, сметаны и сливочного мяса. Падение курса рубля также привело к подорожанию импортных продуктов, вроде бананов, лимонов, груш и винограда.

Непродовольственные товары в октябре подорожали на 7,13% против 6,03% месяцем ранее. Это обусловлено сохранением высоких инфляционных ожиданий и активности потребителей. Вместе с падением курса рубля это вызвало рост цен. Например, подорожали холодильники, стиральные машины, ряд типов японских автомобилей. Также выросли в цене и иностранные лекарственные препараты.

Услуги тоже стали дороже – на 11,60 % против 11,11 % в сентябре. В частности, из-за удорожания авиакеросина увеличились издержки авиаперевозчиков, что привело к подорожанию билетов на фоне высокого спроса на внутренний туризм. Одновременно с этим риелторы зафиксировали, что население отказывается от покупки квартир в пользу аренды из-за ужесточения условий выдачи кредитов.