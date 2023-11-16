Время диеты. Топ-10 продуктов, которые сильнее всего подорожали на Алтае за полгода
Больше всего людей удивили новые цены на курицу. Но есть и другие продукты, которые стали стоить заметно дороже
16 ноября 2023, 06:15, ИА Амител
В течение 2023 года производители самых разных продуктов заявляли об увеличении цен. Конечно, самые громкие новости были связаны со стоимостью курицы, которая летом взлетела на десятки рублей. А уже в октябре барнаульцы были шокированы ценами на бананы в барнаульских магазинах.
Amic.ru выяснил, что еще заметно подорожало в Алтайском крае за последние полгода. Десять продуктов, цены на которые взлетели сильнее всего, – в наших карточках.
P.S. Мы сравнили сводки средних цен на продукты в регионе, которые отслеживает Алтайкрайстат. Для сравнения мы взяли отчеты за 2 мая 2023 года и за 7 ноября 2023 года. Мы не стали включать в рейтинг помидоры, огурцы и другие овощи – цена на них меняется сезонно, поэтому оценка была бы необъективной.
Мука
На десятом месте мука. В мае 2023-го килограмм обходился в 36,33 рубля, а в начале ноября за то же количество уже приходится платить в среднем 38,33 рубля. Да, подорожание небольшое – всего два рубля. Но сам продукт стоит недорого, поэтому рост цены составил весомые 5,6%.
Вареная колбаса
На девятой строчке нашего рейтинга вареная колбаса, которая за шесть месяцев подорожала на 5,8%. В мае килограмм в алтайских магазинах продавали в среднем за 452 рубля, а в ноябре – уже за 478 рублей.
Молоко
Сейчас литр молока на алтайских прилавках продается в среднем за 79,96 рубля. Хотя полгода назад средняя цена составляла 75,30 рубля. Продукт подорожал на 6,1%.
Пшено
Спойлер: гречки в нашем топ-10 нет. А вот пшено есть, ведь оно выросло в цене сразу на 8,1% за последние шесть месяцев. На Алтае килограмм обходится в среднем в 59,39 рубля, хотя в мае средняя стоимость составляла 54,93 рубля.
Свинина
Летом больше всего говорили о ценах на курицу. Но и стоимость свинины за последние полгода тоже заметно выросла. Рост цены в Алтайском крае составил 9,8%. Килограмм мяса в нашем регионе сейчас обходится в среднем в 338 рублей, хотя еще в мае за то же количество просили 308 рублей.
Рис
На пятом месте рис. Крупу, килограмм которой в мае стоил около 112 рублей в алтайских магазинах, сейчас продают в среднем за 125 рублей. Продукт подорожал больше чем на 13 рублей – это 11,8%.
Сахар
На четвертой строчке нашего топ-10 расположился сахар. Рост цены за шесть месяцев составил 15,8%. Вместо 65,75 рубля, которые просили за килограмм в Алтайском крае в мае, сейчас приходится платить около 76,15 рубля.
Бананы
Тройку "лидеров" открывают бананы, стоимость которых повергла барнаульцев в шок. Сейчас килограмм в Алтайском крае продают в среднем за 160 рублей. Это на 29,9% больше, чем было в начале мая: тогда килограмм стоил около 123 рублей.
Яйца
На втором месте – куриные яйца. В начале мая 2023-го десяток обходился в среднем в 71 рубль. Но в начале ноября цена десяти яиц в среднем составляла уже больше 86 рублей. Стоимость выросла на 25 с лишним рублей – это 36% роста.
Курица
Цены на курятину не зря были одной из самых громких тем в августе 2023-го. Несмотря на то, что сами курицы летать не умеют, это не помешало ценам взлететь сразу на 50,9%. Еще в мае килограмм куриного мяса в магазинах Алтайского края стоил в среднем 161 рубль. Теперь же мы платим за такое же количество курицы на 82 рубля больше – около 243 рублей.
О том, из-за чего стоимость курицы так сильно выросла, читайте в нашем материале.
А что-нибудь подешевело?
Подешевело. Таких продуктов немного, но они есть.
Так, творог на Алтае сейчас стоит на 4,7% меньше, чем стоил в мае, – 392,48 рубля вместо 411,91 рубля.
Подешевела и гречка. В мае килограмм обходился в 67,7 рубля, а сейчас – в 64,4 рубля. За шесть месяцев цена снизилась на 4,7%.
Еще один продукт, цена которого снизилась за полгода, – макароны. Сейчас они стоят меньше сотни – около 97 рублей. В мае то же количество обходилось в среднем в 101 рубль.
09:41:49 16-11-2023
Дешевеют зарплаты только(
11:55:04 16-11-2023
Самим да не смешно, есть и подешевевшие продукты на 1.5-2%, подняли курятину на 50%, а греча подешевела на 2%. Потому что уборка только прошла, к весне на 20% подорожает. Цирк полнейший.
15:38:04 16-11-2023
Алексей (11:55:04 16-11-2023) Самим да не смешно, есть и подешевевшие продукты на 1.5-2%, ... что вы все ноете? путь к звездам лежит через тернии!!!
12:02:14 16-11-2023
В магазины будем ходить, как в музей, цены посмотрели, ахнули и назад.
12:05:06 16-11-2023
Гость (12:02:14 16-11-2023) В магазины будем ходить, как в музей, цены посмотрели, ахнул... Ага и вход то будет платный)))
12:22:50 16-11-2023
Мы и сейчас уже ходим в магазины , словно на выставку или супер музей продуктов. Походили всё, всё просмотрели и домой.
12:33:37 16-11-2023
Творог, который покупаю, подорожал, гречка не знаю, очень редко покупаю, не критично для меня, а вот макароны, да, подешевели. Но эта небольшая разница не порывает удорожание всего остального перечисленного в статье.
13:36:47 16-11-2023
Корм для кошек стоил 250 два года назад сейчас 700 и так во всём ещё любят уменьшать объём
14:07:16 16-11-2023
Не хватайте курятину и яйца и цену снизят. Продукты скоропортящиеся.
14:25:35 16-11-2023
Если цены взять не со 2 мая, а со 2 января? Инфляция ведь у нас 7 с чем-то % за год. Тогда циферки роста цены будут совершенно другими.
15:35:04 16-11-2023
это все временно, к 2030 году все выправится, да и дружественные страны не бросят...., правительство хочет полностью перекрыть импорт одежды и бытовой химии, продукты уже почти перекрыли, произойдет полное импортозамещение, мы станем суверенными и независимыми от всего мира, вот тогда настоящая жизнь и начнется!!!!
09:22:16 17-11-2023
Пока писали эту статью, в Мария-ра и в Магните сделали переоценку товара, цены ещë выше🤯🤬🤬 стали. Куриного филе и голени нигде нет уже 2 дня😕