Больше всего людей удивили новые цены на курицу. Но есть и другие продукты, которые стали стоить заметно дороже

16 ноября 2023, 06:15, ИА Амител

Иллюстрации: amic.ru

В течение 2023 года производители самых разных продуктов заявляли об увеличении цен. Конечно, самые громкие новости были связаны со стоимостью курицы, которая летом взлетела на десятки рублей. А уже в октябре барнаульцы были шокированы ценами на бананы в барнаульских магазинах.

Amic.ru выяснил, что еще заметно подорожало в Алтайском крае за последние полгода. Десять продуктов, цены на которые взлетели сильнее всего, – в наших карточках.

P.S. Мы сравнили сводки средних цен на продукты в регионе, которые отслеживает Алтайкрайстат. Для сравнения мы взяли отчеты за 2 мая 2023 года и за 7 ноября 2023 года. Мы не стали включать в рейтинг помидоры, огурцы и другие овощи – цена на них меняется сезонно, поэтому оценка была бы необъективной.

Мука

На десятом месте мука. В мае 2023-го килограмм обходился в 36,33 рубля, а в начале ноября за то же количество уже приходится платить в среднем 38,33 рубля. Да, подорожание небольшое – всего два рубля. Но сам продукт стоит недорого, поэтому рост цены составил весомые 5,6%.

Вареная колбаса

На девятой строчке нашего рейтинга вареная колбаса, которая за шесть месяцев подорожала на 5,8%. В мае килограмм в алтайских магазинах продавали в среднем за 452 рубля, а в ноябре – уже за 478 рублей.

Молоко

Сейчас литр молока на алтайских прилавках продается в среднем за 79,96 рубля. Хотя полгода назад средняя цена составляла 75,30 рубля. Продукт подорожал на 6,1%.

Пшено

Спойлер: гречки в нашем топ-10 нет. А вот пшено есть, ведь оно выросло в цене сразу на 8,1% за последние шесть месяцев. На Алтае килограмм обходится в среднем в 59,39 рубля, хотя в мае средняя стоимость составляла 54,93 рубля.

Свинина

Летом больше всего говорили о ценах на курицу. Но и стоимость свинины за последние полгода тоже заметно выросла. Рост цены в Алтайском крае составил 9,8%. Килограмм мяса в нашем регионе сейчас обходится в среднем в 338 рублей, хотя еще в мае за то же количество просили 308 рублей.

Рис

На пятом месте рис. Крупу, килограмм которой в мае стоил около 112 рублей в алтайских магазинах, сейчас продают в среднем за 125 рублей. Продукт подорожал больше чем на 13 рублей – это 11,8%.

Сахар

На четвертой строчке нашего топ-10 расположился сахар. Рост цены за шесть месяцев составил 15,8%. Вместо 65,75 рубля, которые просили за килограмм в Алтайском крае в мае, сейчас приходится платить около 76,15 рубля.

Бананы

Тройку "лидеров" открывают бананы, стоимость которых повергла барнаульцев в шок. Сейчас килограмм в Алтайском крае продают в среднем за 160 рублей. Это на 29,9% больше, чем было в начале мая: тогда килограмм стоил около 123 рублей.

Яйца

На втором месте – куриные яйца. В начале мая 2023-го десяток обходился в среднем в 71 рубль. Но в начале ноября цена десяти яиц в среднем составляла уже больше 86 рублей. Стоимость выросла на 25 с лишним рублей – это 36% роста.

Курица

Цены на курятину не зря были одной из самых громких тем в августе 2023-го. Несмотря на то, что сами курицы летать не умеют, это не помешало ценам взлететь сразу на 50,9%. Еще в мае килограмм куриного мяса в магазинах Алтайского края стоил в среднем 161 рубль. Теперь же мы платим за такое же количество курицы на 82 рубля больше – около 243 рублей.

О том, из-за чего стоимость курицы так сильно выросла, читайте в нашем материале.

А что-нибудь подешевело?

Подешевело. Таких продуктов немного, но они есть.

Так, творог на Алтае сейчас стоит на 4,7% меньше, чем стоил в мае, – 392,48 рубля вместо 411,91 рубля.

Подешевела и гречка. В мае килограмм обходился в 67,7 рубля, а сейчас – в 64,4 рубля. За шесть месяцев цена снизилась на 4,7%.

Еще один продукт, цена которого снизилась за полгода, – макароны. Сейчас они стоят меньше сотни – около 97 рублей. В мае то же количество обходилось в среднем в 101 рубль.