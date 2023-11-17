Сотрудникам ФАС пытались сорвать проверку из-за цен на яйца и курятину

Действия компаний оценят на предмет заключения антиконкурентных соглашений для сохранения высоких цен

17 ноября 2023, 12:19, ИА Амител

Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Сотрудникам Федеральной антимонопольной службы (ФАС) пытались воспрепятствовать проведению проверочных мероприятий производителей яиц и мяса кур, сообщает ведомство.

Ранее ведомство заявило, что проанализирует ценообразование. На данный момент проверки прошли в 10 регионах: в Белгородской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Ростовской, Тюменской, Тамбовской областях, Республике Татарстан и Ставропольском крае.

"В одном из регионов сотрудники ведомства столкнулись с воспрепятствованием проведению проверочных мероприятий", – указали в ФАС.

Служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений для сохранения высоких цен на продукцию.

Ранее для сдерживания цен предложили ввести беспошлинную квоту на ввоз курятины и яиц.