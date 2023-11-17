Сотрудникам ФАС пытались сорвать проверку из-за цен на яйца и курятину
Действия компаний оценят на предмет заключения антиконкурентных соглашений для сохранения высоких цен
17 ноября 2023, 12:19, ИА Амител
Сотрудникам Федеральной антимонопольной службы (ФАС) пытались воспрепятствовать проведению проверочных мероприятий производителей яиц и мяса кур, сообщает ведомство.
Ранее ведомство заявило, что проанализирует ценообразование. На данный момент проверки прошли в 10 регионах: в Белгородской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Ростовской, Тюменской, Тамбовской областях, Республике Татарстан и Ставропольском крае.
"В одном из регионов сотрудники ведомства столкнулись с воспрепятствованием проведению проверочных мероприятий", – указали в ФАС.
Служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений для сохранения высоких цен на продукцию.
Ранее для сдерживания цен предложили ввести беспошлинную квоту на ввоз курятины и яиц.
13:50:45 17-11-2023
Нужно открыть границы для импорт, а импортозамещателям-душегубам по яйцам настучать
13:52:32 17-11-2023
В Алтайском крае вообще в 2 раза и яйца и курятина поднялись
15:13:53 17-11-2023
воровать яйки из марийки
16:34:37 17-11-2023
Действия компаний оценят на предмет заключения антиконкурентных соглашений для сохранения высоких цен============ В век цифры и интернета - сговориться? Раз плюнуть. Наивные же сотрудники ФАСа, которую придумал Медведев Дима.