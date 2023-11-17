НОВОСТИОбщество

Сотрудникам ФАС пытались сорвать проверку из-за цен на яйца и курятину

Действия компаний оценят на предмет заключения антиконкурентных соглашений для сохранения высоких цен

17 ноября 2023, 12:19, ИА Амител

Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Сотрудникам Федеральной антимонопольной службы (ФАС) пытались воспрепятствовать проведению проверочных мероприятий производителей яиц и мяса кур, сообщает ведомство.

Ранее ведомство заявило, что проанализирует ценообразование. На данный момент проверки прошли в 10 регионах: в Белгородской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Ростовской, Тюменской, Тамбовской областях, Республике Татарстан и Ставропольском крае.

"В одном из регионов сотрудники ведомства столкнулись с воспрепятствованием проведению проверочных мероприятий", – указали в ФАС.

Служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений для сохранения высоких цен на продукцию.

Ранее для сдерживания цен предложили ввести беспошлинную квоту на ввоз курятины и яиц.

цены Продукты

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

13:50:45 17-11-2023

Нужно открыть границы для импорт, а импортозамещателям-душегубам по яйцам настучать

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:32 17-11-2023

В Алтайском крае вообще в 2 раза и яйца и курятина поднялись

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:13:53 17-11-2023

воровать яйки из марийки

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:34:37 17-11-2023

Действия компаний оценят на предмет заключения антиконкурентных соглашений для сохранения высоких цен============ В век цифры и интернета - сговориться? Раз плюнуть. Наивные же сотрудники ФАСа, которую придумал Медведев Дима.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров