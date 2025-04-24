На ценниках на социальные товары предложили указывать торговую накрутку

Поскольку, как подчеркнули авторы инициативы, в последние годы повышение цен опережает рост доходов

24 апреля 2025, 12:30, ИА Амител

Продуктовый магазин / Фото: amic.ru

Магазины предложили обязать указывать наценку на социально значимые товары, соответствующую инициативу планируют направить в Госдуму, пишет "Парламентская газета".

Документ с поправками в Федеральный закон подготовили в петербургском Заксобрании. По мнению депутатов, рядом с информацией о стоимости товара необходимо размещать данные о размере торговой надбавки в процентах от указанной цены.

Как рассказал автор инициативы Андрей Рябоконь, требования должны распространяться не только на социально значимые товары, но и на произведенные на их основе или с их использованием.

"Например, если картофель почистили и продают в обновленном виде, указывать наценку на него все равно нужно", – пояснил он.

Депутаты отмечают, что в последние годы повышение цен опережает рост доходов, и порой это носит не объективный, а спекулятивный характер. Поэтому указывать размер надбавки будет честно по отношению к покупателям.

Напомним, в список социально значимых товаров входят: говядина, свинина и баранина (кроме бескостного мяса), курица (не окорочка), мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, куриные яйца, сахарный песок, соль, черный чай, пшеничная мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки.Ранее экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с amic.ru раскритиковал идею привязать пенсии к потребительской корзине.