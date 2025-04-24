На ценниках на социальные товары предложили указывать торговую накрутку
Поскольку, как подчеркнули авторы инициативы, в последние годы повышение цен опережает рост доходов
24 апреля 2025, 12:30, ИА Амител
Магазины предложили обязать указывать наценку на социально значимые товары, соответствующую инициативу планируют направить в Госдуму, пишет "Парламентская газета".
Документ с поправками в Федеральный закон подготовили в петербургском Заксобрании. По мнению депутатов, рядом с информацией о стоимости товара необходимо размещать данные о размере торговой надбавки в процентах от указанной цены.
Как рассказал автор инициативы Андрей Рябоконь, требования должны распространяться не только на социально значимые товары, но и на произведенные на их основе или с их использованием.
"Например, если картофель почистили и продают в обновленном виде, указывать наценку на него все равно нужно", – пояснил он.
Депутаты отмечают, что в последние годы повышение цен опережает рост доходов, и порой это носит не объективный, а спекулятивный характер. Поэтому указывать размер надбавки будет честно по отношению к покупателям.
Напомним, в список социально значимых товаров входят: говядина, свинина и баранина (кроме бескостного мяса), курица (не окорочка), мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, куриные яйца, сахарный песок, соль, черный чай, пшеничная мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки.Ранее экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с amic.ru раскритиковал идею привязать пенсии к потребительской корзине.
12:33:21 24-04-2025
А покупателей жаба не задавит?
12:39:36 24-04-2025
Давно пора.
13:02:47 24-04-2025
Что за полумеры?? По мимо торговой наценки, обязательно указать галоговую ставку в счет государства. Так как ндс на соц значимые продукты -10%, а торговая наценка (по данным фас) - всего 5%. Общее число категорий, наценка на которые не может превышать 5%, достигло 24- ритейлер X5 Group.
14:29:08 24-04-2025
Гость (13:02:47 24-04-2025) Что за полумеры?? По мимо торговой наценки, обязательно ука... так в США делается, в итоге это квест посчитать что стоит товар и скока на кассе выйдет. НЕТ не удобно это
13:24:14 24-04-2025
Помнится, приняли закон, чтобы магазины писали цену за 1кг (л), если упаковка не кратная. И что? Вы где-нибудь видели цену за 1 литр молока или за 1 кг гречки? Из серии "собака лает, караван идет"
13:43:21 24-04-2025
И еще нужно указывать закупочную цену, чтобы покупатели представляли, сколько на нее накручивают все остальные.
14:05:06 24-04-2025
Очередное идиотское и бессмысленное предложение. В торговую наценку, кроме прибыли предприятия, входят еще зарплата, налоги, соцвзносы, плата по кредитам, аренда, сертификаты, санэпидем, взятки кому-нибудь, и так далее.
Ну увидите вы цифру, которая не соответствует вашим ожиданиям, и что вы сделаете? Пойдете в другой магазин, где цена ниже? Так вы и сейчас можете это сделать.
14:05:26 24-04-2025
у коммуняк был хороший плакат, в тему - кулак мироед.
это в полной мере относится ко всем паильцам, кармильцам и салям земли
14:09:12 24-04-2025
Зачем мелочиться? Сразу при изготовлении товара указывать цену, как это было в СССР. Это же при капитализме наценками и конечной ценой товара управляет соотношение спроса и предложения, т.е. так называемый "рынок".
Дефицит и блат будут бесплатными приложениями к фиксированным ценам. Мы, кто жил в СССР, все это помним и знаем способы, как "достать" себе дефицитные товары.
14:47:34 24-04-2025
Лучше на ценниках укажите цену за киллограм или литр.
И с фасовкой наведите порядок
Чтобы с калькулятором не стоять.
14:49:01 24-04-2025
А наценку хотят показывать от последнего перекупа, или по всей цепочке ?
17:54:21 24-04-2025
Отпускную цену завода производителя напишите! Тогда народ поймет что к чему!
22:06:18 24-04-2025
гость (17:54:21 24-04-2025) Отпускную цену завода производителя напишите! Тогда народ по... Коммерческая тайна это.
21:46:06 24-04-2025
Не будет таких ценников, не пройдёт 101 %.