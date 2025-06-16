В Центральном районе Барнаула планируют ликвидировать семь незаконных свалок

За избавление от мусора подрядчику готовы заплатить 14,5 млн рублей

16 июня 2025, 11:15, ИА Амител

Мусор на полигоне / Фото Вячеслав Мельников / amic.ru

В Барнауле ищут подрядчика, который вывезет мусор с семи несанкционированных свалок в Центральном районе города. Лот разместили на портале ЕИС "Закупки".

Подрядчику готовы заплатить 14,5 млн рублей за избавление от залежей стихийного мусора. Средства выделены из городского бюджета, заказчиком выступает районная администрация.

Организации, выигравшей аукцион, предстоит "зачистить" семь территорий. На каждой из них – собственные сроки выполнения работы:

улица Якутская, 4 – до 4 июля;

улица Якутская, 22 – до 11 августа;

Правобережный тракт, 24а – до 3 сентября;

в районе улицы Веховского, 1 – 11 октября;

улица Ляпидевского, 23–27 – 17 октября;

Берег Барнаулки, вблизи улицы Загородной, 131 к. 3 – 19 октября;

Берег Барнаулки, вблизи улицы Правый Берег Пруда, 144 – до 31 октября.

В соответствии с условиями контракта заказчик может проверять качество и ход работы в любой момент. Кроме того, подрядная организация должна будет предоставить документы, которые подтверждают факт вывоза отходов на полигон.

Напомним, с 1 мая 2025 года в Рубцовской и Каменской зонах Алтайского края появился новый "мусорный" оператор. До 31 декабря 2034-го вывозить отходы там будет ООО "ТКО-Сервис".