Горы Алтая, горы мусора. Почему "русская Швейцария" утонула в отходах и свалках

Новый регоператор в Республике Алтай — пыль в глаза или реальное решение мусорной проблемы?

08 апреля 2025, 06:15, ИА Амител

Фотография из регионального Telegram-чата

Алтай по праву стал новой туристической меккой России. На 200 с небольшим тысяч местных жителей в прошлом году пришлось 2,7 млн отдыхающих. В текущем цифра вырастет на 5% и вплотную приблизится к 3 млн человек. Увозя домой яркие впечатления от отдыха, они оставляют в регионе немало денег, а еще тонны мусора – на берегах рек, вдоль трасс, на местах ночевок. Посильную помощь вносят и местные жители, создающие стихийные свалки у поселений.

Доказательства счастливого отпуска на берегах Катуни разносит ветер, растаскивают бродячие собаки. Не лучше дело обстоит в населенных пунктах – из-за постоянных сбоев в графиках вывоза контейнерные площадки по несколько дней стоят переполненные. Еще в прошлом году для решения проблемы глава региона Андрей Турчак поручил создать государственного регоператора, чтобы разгрести эти авгиевы конюшни.

ООО "Единый оператор" работает в регионе уже почти месяц, но жители улучшений не видят. Сообщают, что ситуация даже ухудшилась, – задержки с вывозом происходят все чаще, и это до наступления сезона весенних уборок. Есть ли надежда на решение проблемы и что планируют предпринять власти – разбирался amic.ru.

Республика Алтай разделена на три зоны по сбору, транспортировке и утилизации мусора. В первых двух до 10 марта 2025 года работал "Кызыл-Озек-Сервис", учрежденный Кызыл-Озекским сельским поселением Майминского района. Третья зона, в которую входят отдаленные и малонаселенные Кош-Агачский и Улаганский районы, остается в зоне ответственности регоператора "Восток". В регионе действует смешанный, контейнерный и мешковой способ сбора отходов. Всего оборудовано 1233 контейнерные площадки, на которых размещены 4072 контейнера для смешанного сбора ТКО. Отходы не перерабатывают, а размещают на действующих восьми полигонах: по два – в Кош-Агачском и Шебалинском районах, по одному – в Черемшанке Майминского района, Усть-Коксинском, Усть-Канском, Чемальском районах.

Единый и непобедимый?

Предыдущий регоператор "Кызыл-Озек-Сервис" не справился с обязанностями и провалил работу по всем фронтам. Жители массово жаловались на компанию в соцсетях, писали обращения в прокуратуру и администрации, критиковал их работу и глава Андрей Турчак. 11 марта вместо "Кызыл-Озек-Сервиса" начал работать ООО "Единый оператор". Прошел почти месяц, но жители улучшений не заметили. Наоборот, сбои, особенно в Горно-Алтайске, случаются все чаще. И это до наступления времени уборки на приусадебных участках, огородах и дачах, когда объемы мусора растут в геометрической прогрессии:

"Регоператор сменился, а вот горы мусора в нашем дворе растут. Раньше этого не было. Печально", "Поменяли оператора, а воз и ныне там. Ул. Поселковая, уже несколько дней не вывозят мусор", "Горно-Алтайск, ул. Березовая, 11. Завтра будет третья неделя, как не вывозили мусор!", "Вот так реформа, мусоровоз как не видели, так и не видим. Безобразие", – пишут жители в соцсетях.

Новый регоператор – компания с 100% государственным участием. Ранее, обсуждая проблему, Турчак заявлял, что мусорную реформу в республике провалили частники из-за стремления к наживе. Государственное предприятие, подчеркивал он, работать будет на совесть.

В прошлом году по центральным улицам города мусор вывозили более-менее системно, тогда как периферия превратилась в одну большую помойку. Контейнеры не было видно из-за груд отходов, забрать которые мусоровоз приезжал в лучшем случае раз в неделю, а то и раз в месяц. Отговаривались поломкой техники, нехваткой водителей, отсутствием резервов. Сбоила и работа субподрядчиков – из-за несвоевременных с ними расчетов. Сейчас ситуация аналогичная.

Новый регоператор работает полностью на "наследство" от предшественника – сотрудники, кроме директора, полностью перешли в новую организацию. В их распоряжении – 22 единицы техники, которая, судя по опыту прошлых лет, постоянно ломается, и замене которой на время ремонтов просто нет. Проблема и в постоянной текучке кадров.

Жители смену регоператора считают стандартной "заменой вывески" и учредителя, как в регионе случалось уже не раз:

"Хочу полюбопытствовать: а новый "Единый оператор" это просто переименованный и перелицованный "Кызыл-Озек-Сервис"?", "Ну то есть просто поменяли статус той же шарашкиной конторе, которая всю предыдущую работу полностью провалила? Верно понимаю?"

Андрей Турчак провел встречу с Российским экологическим оператором и работниками ЖКХ / Фото: правительство Республики Алтай

Или техника, или кресло

Власти наличия проблемы не отрицают. Министр строительства и ЖКХ региона Алексей Чакыров на заседании регионального кабмина рассказал о планах по покупке новой спецтехники.

"Техники не хватает для полноценного своевременного вывоза отходов. В связи с этим <…> завершаем работу по подготовке документов на приобретение 25 единиц. <…> Предварительно Российский экологический оператор согласовал предоставление льготного лизинга Республике Алтай. Планируем, что в этом году техника будет поставлена", – отметил чиновник.

Турчак напомнил, что процедуру создания "Единого оператора" тормозила большая кредиторская задолженность предшественника. Долг этот при помощи администрации Майминского района погасили, как и выделили средства на работу в зимний период.

"Но без техники это (преобразование. – Прим. ред.) невозможно, какие реформы вы бы на бумаге ни планировали. Если 25 мусоровозов в 2025 году не появится, значит, вторая реформа будет провалена. Как угодно, какими угодно способами это нужно сделать. Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время все решения по льготному лизингу будут приняты, и эта техника начнет поступать", – подчеркнул Турчак.

Если предстоящим летом на контейнерных площадках, в местах скоплениях туристов, на основных туристических маршрутах будет картина, аналогичная прошлому лету у предыдущим годам, жители не простят, уверен глава.

"У нас не может быть никаких отлагательных условий. Вас снесут просто. И нас снесут. Это проблема если не № 1 в республике, то № 2. Ну или, в крайнем случае, № 3. Поэтому Антон Михайлович (Черников. – Прим. ред.), Алексей Александрович (Чакыров. – Прим. ред.), новые мусоровозы должны появиться этим летом. Если они не появятся, если не появятся новые контейнеры, если мы этого не увидим, то будем принимать кадровые решения", – пообещал он.

Кадровыми решениями Турчак грозил и прошлой осенью, тогда на сессии регионального парламента один из депутатов заявил вице-премьеру Черникову: "Ваш утвердительный ответ вселяет уверенность в том, что меньше чем за пять лет мусор в Республике Алтай исчезнет". На что Андрей Турчак заявил: "Если не исчезнет мусор, исчезнет Антон Михайлович".

Фото: Минстрой Республики Алтай

Переработка. Дубль n-ный

Сложившаяся в регионе система обращения с ТКО доказала свою неэффективность, признался Чакыров. Причем как в части работы региональных операторов, так и непосредственно в части обращения с ТКО.

"У нас отсутствует обработка и сортировка, утилизация отходов. Все 100% образовавшихся отходов отправляются непосредственно на захоронение", – пояснил он.

Фотографии этих свалок, дополненные шокированными примечаниями отдыхающих, давно расходятся по соцсетям. В лидерах – свалка недалеко от Чуйского тракта в районе Акташа, замусоренная Чуйская степь в Кош-Агачском районе. Публикуют и заваленные отходами контейнерные площадки из туристического Чемала. Местные жители привычно грешат на туристов, тогда как подобные стихийные завалы образуются именно возле населенных пунктов, куда приезжие зачастую просто не ходят:

"Туристы столько нагадить не могли, это очевидно выкидывают местные, которые устраивают стихийные свалки. У нас в Сочи такая проблема тоже имеется. И тут необходимо убираться на субботниках и контролировать ситуацию, следить за тем, кто гадит", "Бабло с туристов получаете, а мусор убирать кто будет? Зажрались. На всю страну обгадились своим дорогущим гостеприимством! Люди летят со всей страны на свой страх и риск к "вам". В итоге масса гневных отзывов про "ваш" сервис отстойный", "Это помойка местная в Акташе, которою считаю вашим местным позором. Такой срач нужно поискать. Наверное, с Новосиба или Барнаула, а то и из Москвы к вам мусор тащат специально в Акташ?", "Когда претендуешь на центр туризма и отдыха – будь любезен, организуй и оборот мусора. Если в самом дорогом ресторане перестать мыть полы и убирать объедки, то и там будет то же самое", "Каждый год бываем на Алтае, с каждым годом все хуже и хуже именно с мусором, неоднократно сталкивались с тем, что его просто некуда выкинуть, нет ни мусорок, ни контейнеров для этого, и чем выше едешь, тем глобальней проблема. Приходится возить свой мусор с собой, но не все это хотят делать. Когда едешь и не красотой любуешься, а только выглядываешь эти контейнеры и радуешься, как ребенок, что нашел", – пишут отдыхающие.

Фотографии жителей из региональных Telegram-чатов

Вопрос переработки отходов действительно остается открытым. Прошлой осенью в регионе собирались строить мусоросортировочный и перерабатывающий комплекс. Было подписано соглашение, но концессионер воплощать проект не спешил, в итоге от него отказались, чтобы решить вопрос быстрее и менее затратно.

"Совместно с РЭО обследован существующий завод по сортировке ТКО, по итогам решено реконструировать его и к нему пристроить полигон для утилизации и захоронения тех отходов, которые не подлежат вторичному использованию. Проведены работы по орнитологическому исследованию, так как завод находится на территории охранной зоны аэропорта, получено заключение, что завод может функционировать без создания опасности для аэропорта", – добавил министр.

Ранее этот завод закрыли как раз из-за возможности скопления птиц в приаэропортовой зоне, что небезопасно для воздушных судов. Теперь эта проблема снята. В регионе уже создано ООО "Экологический оператор Республики Алтай" с 100% государственным участием. После завершения всех правовых процедур будет подписано соглашение с Российским экологическим оператором, затем начнется подготовка ПСД на реконструкцию завода и строительство полигона.

"Плановый срок выполнения работ – 2025–2027 годы. Планируем, что, возможно, завершим эту работу досрочно", – уточнил Чакыров.

Турчак с ним не согласился и потребовал: "Понимаю, проектирование и так далее. Но вы сказали 2027 год – это преступно далеко. 2025 год – на проектирование, 2026 – на реализацию, в 2027 год вы выходить не должны. До конца 2026-го он должен заработать".

Всем – по планшету

Существует у регоператора и проблема контроля работы мусорных бригад. Зачастую в ответ на поступившую жалобу о задержке регоператор отчитывается, что мусор с площадки вывезли, тогда как по факту этого не произошло, на что жители сразу же указывают.

"Диспетчер в ответ на наши претензии начинает путанно объяснять, то про пропущенную случайно точку, то про новичка-водителя, плохо знакомого с маршрутом. Мы пока видим одно – часть контейнеров водители, возможно, для экономии времени игнорируют, отчитываясь при этом, что работу сделали", – рассказал amic.ru один из жителей города.

Жители в соцсетях предлагают – каждая площадка должна иметь индивидуальный номер, водитель – постоянную связь с диспетчером во время работы и докладывать, по каким номерам мусор убран. Кажется, что все просто.

Вот только, как рассказал министр Чакыров, все мусоровозы, даже самые "древние", уже оборудованы системой ГЛОНАСС. Благодаря этому диспетчер видит, где была машина, как долго стояла на той или иной точке. "Пропущенные" площадки между тем никуда не исчезают.

"Мы не просто покупаем технику и на бумаге проводим реформирование. Каждый экипаж мусоровоза будет оснащен планшетами или наладонниками. Приехали на контейнерную площадку, мусор собрали, обязаны по утвержденному алгоритму сделать фото- или видеофиксацию – до уборки и после", – отметил Турчак.

Зампред Черников добавил, что такая работа уже постепенно внедряется. Все экипажи для этого будут оснащаться оборудованием. Это необходимо, поскольку многие водители до сих пор используют кнопочные телефоны без фотокамер.

"Сейчас не можем позволить себе людей, которые будут этим отдельно заниматься, но в дальнейшем придем и к этому", – пообещал вице-премьер.

Он также уточнил, что с РЭО решается вопрос оснащения контейнерных площадок фото-, видеофиксацией.

"Фиксируем случаи, когда выкидывается мусор, в том числе и негабаритный, который должен сразу же утилизироваться самими жителями на полигон. Тут предусмотрена административная ответственность", – пояснил зампред.

Это новшество поможет и зимой, когда жители, вопреки всем существующим правилам, ссыпают в контейнеры горячую золу, после чего горят и сами бункеры, и мусоровозы. Несколько таких случаев в этом году зафиксировано.

В республике до начала осени также планируют скорректировать существующую схему обращения с отходами, рассмотреть вопросы по перенаправлению потоков, строительства иных объектов по обработке, сортировке ТКО, функционирования имеющихся в регионе полигонов.

Планов у властей много… Учитывая амбиции нового главы региона, вознамерившегося навести-таки порядок в одном из красивейших уголков России, может быть, что-то из этого и получится. Увидим.