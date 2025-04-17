В Алтайском крае определили нового "мусорного" оператора для Рубцовской и Каменской зон
Вывозить твердые отходы он начнет с 1 мая
17 апреля 2025, 11:30, ИА Амител
Минстрой Алтайского края заключил соглашения с региональным оператором для вывоза мусора в Рубцовской и Каменской зонах. Приступить к работе он должен с 1 мая. Об этом сообщили в краевом правительстве.
В начале 2025 года глава региона Виктор Томенко поставил задачу создать организацию по обращению с твердыми коммунальными отходами, которая сможет работать в муниципалитетах Каменской и Рубцовской зон как региональный оператор.
С 1 мая 2025 года до 31 декабря 2034-го вывозить мусор из вышеперечисленных зон будет ООО "ТКО-Сервис".
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев заявил, что сейчас компания выстраивает взаимодействие с главами муниципалитетов и решает организационные вопросы. Кроме того, "ТКО-Сервис" работает с краевым лизинговым фондом, чтобы приобрести спецтехнику.
17:53:11 17-04-2025
Мусорная реформа в стране, это позорное пятно. Убогие контейнеры, изорванные ограждения и мусор в радиусе ста метров.