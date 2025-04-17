В Алтайском крае определили нового "мусорного" оператора для Рубцовской и Каменской зон

Вывозить твердые отходы он начнет с 1 мая

17 апреля 2025, 11:30, ИА Амител

Мусор на полигоне/ Фото Вячеслав Мельников, amic.ru

Минстрой Алтайского края заключил соглашения с региональным оператором для вывоза мусора в Рубцовской и Каменской зонах. Приступить к работе он должен с 1 мая. Об этом сообщили в краевом правительстве.

В начале 2025 года глава региона Виктор Томенко поставил задачу создать организацию по обращению с твердыми коммунальными отходами, которая сможет работать в муниципалитетах Каменской и Рубцовской зон как региональный оператор.

С 1 мая 2025 года до 31 декабря 2034-го вывозить мусор из вышеперечисленных зон будет ООО "ТКО-Сервис".

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев заявил, что сейчас компания выстраивает взаимодействие с главами муниципалитетов и решает организационные вопросы. Кроме того, "ТКО-Сервис" работает с краевым лизинговым фондом, чтобы приобрести спецтехнику.