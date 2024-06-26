В центре Барнаула десятки домов на сутки остались без горячей воды
На улице Молодежной специалисты завершают капремонт теплосетей
26 июня 2024, 13:15, ИА Амител
Смеситель / Источник фото: unsplash.com
В центре Барнаула отключили горячую воду в нескольких десятках домов из-за работ на теплосетях по улице Молодежной, сообщили в СГК.
На участке уже завершают капитальный ремонт и 26 июня здесь демонтируют заглушки, чтобы ввести в работу новые трубопроводы. Всего на объекте заменили 340 метров магистральных теплосетей диаметром 500 мм.
В связи с работами по демонтажу с 10 утра 26 июня до 10 утра 27 июня отключили горячую воду по адресам:
13:37:36 26-06-2024
Воду на Чкалова выключили уже 25 июня, точную инфу давайте.
21:51:31 26-06-2024
гость (13:37:36 26-06-2024) Воду на Чкалова выключили уже 25 июня, точную инфу давайте.... Ленина 42, тоже 25 июня уже горячей воды не было
17:09:50 27-06-2024
Гость (21:51:31 26-06-2024) Ленина 42, тоже 25 июня уже горячей воды не было... Какая досада!
14:04:08 26-06-2024
Угол Ленина и Партизанской - по графику отключение завтра, 27-го, а воды не стало вечером 24-го. В опубликованных списках нас нет, в СГК дозвониться невозможно ни вчера, ни сегодня, чтобы узнать хоть что-то. УК и ЕДДС говорят о какой-то большой аварии на Молодёжной, но там давно идут работы, нас не затрагивало. В чём дело? Последние два дня перед отключением, а мы уже без воды...
14:36:42 26-06-2024
Гость (14:04:08 26-06-2024) Угол Ленина и Партизанской - по графику отключение завтра, 2... На Никитина 24го уже не было, без объявлений.
15:09:03 26-06-2024
Гость (14:04:08 26-06-2024) Угол Ленина и Партизанской - по графику отключение завтра, 2... Допустим, вы дозвонились и вам ответили, что дело в шляпе. Какие ваши дальнейшие действия?
15:18:15 26-06-2024
В том-то и дело, что здесь сказано - с 10 утра 26-го, а её не было уже вечером 24-го! А завтра у нас уже не будет в любом случае - отключение по графику...
17:17:59 26-06-2024
В этом году СГК как специально рвет все трубы ,чтобы люди сидели без воды, сегодня должны были дать воду на сулиме, а её нет и когда будет неизвестно.
17:34:53 26-06-2024
В этом году все как то страно и напряженно в СГК.Началось все в апреле,с этих странных призывов рубануть отопление.И это по сути в середине зимы.Слава Богу дотянули до 7 мая,и через неделю понеслась гонка по отключению горячей воды.При чем с затяжками по возврату ресурса,повсеместно.В некоторых местах горячей воды нет до сих пор,с самой первой волны,и конца и края не видно.Немного напрягает такое положение.Что же будет осенью,с началом отопительного сезона???Брррр!!!Даже думать не хочется.Но сдаётся мне,что....(не дай Бог).
18:26:16 26-06-2024
На Комсомольском не было горячей воды уже с вечера 24 июня. Зачем писать о 26 июня? ЕДДС говорила об аварии, а в статье речь идёт об капитальном ремонте участка теплосетей. Бардак и враньё. Кто говорит правду не понять. Но самое главное : когда вернут горячую воду? И стоит ли верить заявленной дате в статье?