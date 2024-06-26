В центре Барнаула десятки домов на сутки остались без горячей воды

На улице Молодежной специалисты завершают капремонт теплосетей

26 июня 2024, 13:15, ИА Амител

Смеситель / Источник фото: unsplash.com

В центре Барнаула отключили горячую воду в нескольких десятках домов из-за работ на теплосетях по улице Молодежной, сообщили в СГК.

На участке уже завершают капитальный ремонт и 26 июня здесь демонтируют заглушки, чтобы ввести в работу новые трубопроводы. Всего на объекте заменили 340 метров магистральных теплосетей диаметром 500 мм.

В связи с работами по демонтажу с 10 утра 26 июня до 10 утра 27 июня отключили горячую воду по адресам: