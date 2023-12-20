В центре Санкт-Петербурга обрушился шестиэтажный дом

Трещина в здании появилась еще год назад

20 декабря 2023, 08:16, ИА Амител

Фото: МЧС РФ

В центре Санкт-Петербурга обрушился дом. Как сообщает Telegram-канал Shot, инцидент произошел на улице Гороховой – там обвалились два подъезда расселенного шестиэтажного здания.

По словам подписчиков канала, трещина в доме появилась еще год назад, однако власти не приняли каких-либо мер.

На месте работают 38 единиц техники и 145 человек. Спасатели разбирают завалы. Информации о пострадавших при обрушении пока нет.