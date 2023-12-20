В центре Санкт-Петербурга обрушился шестиэтажный дом
Трещина в здании появилась еще год назад
20 декабря 2023, 08:16, ИА Амител
Фото: МЧС РФ
В центре Санкт-Петербурга обрушился дом. Как сообщает Telegram-канал Shot, инцидент произошел на улице Гороховой – там обвалились два подъезда расселенного шестиэтажного здания.
По словам подписчиков канала, трещина в доме появилась еще год назад, однако власти не приняли каких-либо мер.
На месте работают 38 единиц техники и 145 человек. Спасатели разбирают завалы. Информации о пострадавших при обрушении пока нет.
08:30:57 20-12-2023
Эдгар Аллан По, "Падение Дома Ашеров"
08:32:05 20-12-2023
Новый день начинается, не управляемый хаос продолжается.
09:46:51 20-12-2023
Гость (08:32:05 20-12-2023) Новый день начинается, не управляемый хаос продолжается.... Какой хаос, если это расселенное здание?
11:44:32 20-12-2023
Гость (09:46:51 20-12-2023) Какой хаос, если это расселенное здание?... Расселенное здание говоришь? Такое на первые полосы центральных изданий не попадают. А что там под завалами ищут спасатели, это ни о чем не говорит?
13:04:00 20-12-2023
Гость (11:44:32 20-12-2023) Расселенное здание говоришь? Такое на первые полосы централь... Бомжи могут быть. Расхитители металла могут быть. А на первые полосы попадает все жареное, даже высосанное из пальца. Лишь бы кликбейтно было.
09:14:56 20-12-2023
"обвалились два подъезда расселенного шестиэтажного здания."
09:46:23 20-12-2023
какой год постройки?
10:31:34 20-12-2023
Да в Питере на Ветеранов такая же ситуация у хрущёвок , все хрущевки еле стоят трещины в несущих стенах дома держатся на несущей стене лестничной . Это заметил так как делаю ремонт глобальный .Чекайке скоро хрущёвки падать начнут , сообщения в ЖКХ№1 игнорируются обслуживающей компанией так же игнорируются депутатом районным . Следственный комитет тоже игнорирует эту проблему чекайте им тоже писал в частности Быстрыкину. Уже куда только не писал даже губеру и в совет федерации 🤣, им всем плевать одни отписки и пускание по кругу . Причем представляешь доказательства реальные они тебя снова пускают по кругу и говорят доказательств нет как в кинофильме Дурак 🤡. Жилищная инспекция тоже игнорирует аварийность домов тоже предоставляешь фото и нарушения ЖКХ№1 у них тоже отмазы тоже нет доказательств и сами же не инспектируют . В Питере большие проблемы что президент что губернатор не занимаются этим вопросом , год , два дома начнут складываться так как идут трещины в несущих стенах , газовая подводка находится в аварийной состоянии ⚠️ ну всем плевать . Я устал уже писать в инстанции остается только ждать в новостной ленте обрушение домов , да взрывы от износа 💥 газовых труб . Властям плевать чекайте . Может так привлеку общественность , хотя пока не обрушится Беглов не шелохнётся.
11:52:16 20-12-2023
Дмитрий (10:31:34 20-12-2023) - слово у тебя подозрительное -"чекайте" Хохлятский засланец у нас появился?
12:27:11 20-12-2023
Идёт расчистка под чей-то "элитарный стекловатник".