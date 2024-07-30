В центре Санкт-Петербурга запретят парковать электросамокаты

Мера будет действовать в четырех районах города

30 июля 2024, 08:45, ИА Амител

Электросамокаты / Фото: unsplash.com

В центре Санкт-Петербурга с 1 августа запретят парковку самокатов и прочих средств индивидуальной мобильности, сообщили в администрации города.

Такое поручение дал губернатор Александр Беглов. Мера будет действовать в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах.

Беглов отметил, что жители и туристы положительно отреагировали на временные запреты, введенные во время Главного военно-морского парада 28 июля и других крупных мероприятий, которые проводили ранее. "Считаю необходимым ввести ограничения на постоянной основе", – сказал он.

В Барнауле тем временем в июле появилась разметка, обозначающая место парковки для самокатов: ранее горожане неоднократно жаловались, что самокатчики бросают транспорт прямо посреди тротуаров. Нанесли разметку на всех популярных точках проката.

При этом ездить на электросамокатах запрещено только на пешеходной улице Мало-Тобольской. Также с 1 августа на них нельзя будет кататься в "Изумрудном".