В Челябинске мужчина и женщина судились за кладовку, влюбились друг в друга и поженились

Во время выяснения отношений люди эмоционально сблизились

12 мая 2026, 22:57, ИА Амител

Парень и девушка / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Челябинске жаркое выяснение отношений соседей за кладовку в общем коридоре сначала привело к суду, а потом - к свадьбе, пишет kursdela.biz.

О необычном случае "КП-Челябинск" рассказала юрист Анжелика Попова, которая представляла в суде интересы женщины.

«Победила истица - кладовка досталась ей. Казалось бы, о деле на этом можно забыть. Однако спустя некоторое время Попова встретила женщину на улице - счастливую и с коляской», - пишет издание.

Женщина рассказала, что вышла замуж за того самого соседа, с которым судилась.

Как пояснила психолог в сфере отношений Ирина Кирсанова, это не такой уж и невероятный сценарий. Во время выяснения отношений адреналин и кортизол мобилизовали организм, эмоции обострились и оппонент начал выглядеть очень значимой фигурой. В итоге люди эмоционально сблизились.