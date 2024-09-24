В других регионах уже есть. В этом году грипп может прийти на Алтай раньше обычного

Ситуация отличается от той, которую специалисты привыкли наблюдать в предыдущие годы

24 сентября 2024, 15:42, ИА Амител

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В двух российских регионах уже выявили первых заболевших гриппом. Об этом в ходе пресс-конференции 24 сентября сообщила начальник отдела эпиднадзора и санохраны управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Егорова. По ее словам, в этом году вирус начал циркулировать ощутимо раньше, чем ожидалось.

Уже в Питере и Якутии

По словам Егоровой, первыми регионами, где специалисты выявили заболевших гриппом, стали Санкт-Петербург и Якутия. Северная столица – крупный транспортный и туристический хаб, а Якутия – место, куда едут вахтовики со всей страны.

Всего зарегистрировано 14 случаев заболевания, сообщила представитель алтайского Роспотребнадзора.

"Это не совсем обычно. Обычно мы отмечаем приход гриппа позже: в октябре или ноябре. В этом году пораньше", – сказала Егорова. Она добавила, что среди выявленных штаммов уже есть и H1N1, и H3N2, и грипп типа B.

Пока держимся

Так что другие регионы, включая Алтайский край, теперь тоже рискуют столкнуться с гриппом раньше ожидаемого. Впрочем, пока на Алтае циркулируют лишь вирусы негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы и другие. Плюс, есть ковидные больные.

Еще можно привиться

Ну а пока у жителей Алтайского края есть возможность привиться от гриппа и обезопасить себя от возможных осложнений.

Сделать это можно в поликлинике по месту жительства. О том, кто может поставить вакцину бесплатно, читайте в материале amic.ru.