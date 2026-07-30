"В едином стиле". В Барнауле утвердили дизайн новых остановочных павильонов

Каждый павильон будет оснащен вывеской с названием остановки, урнами и наружной информационной конструкцией

30 июля 2026, 15:00, ИА Амител

Новые остановочные павильоны / Фото: barnaul.org

В Барнауле в рамках проекта туристского кода центра краевой столицы обновят остановочные павильоны, сообщает мэрия.

«В городе появится 21 новый павильон, выполненный в едином стиле. Они гармонично впишутся в архитектурную среду исторического центра города. Каждый павильон будет оснащен вывеской с названием остановки, урнами и наружной информационной конструкцией», — говорится в сообщении.

Новые остановочные павильоны / Фото: barnaul.org

На внутренней стороне павильонов разместят туристско‑информационные материалы: на одних остановках — сведения о самостоятельных экскурсионных маршрутах ("Историческая линия", "Городские истории", "Литературные арт‑объекты"), на других — информацию о ближайших достопримечательностях.

«Подача материала будет выдержана в увлекательном формате и продолжит стилистическую линию бронзовых букв, уже ставших частью облика краевой столицы», — подчеркнули в мэрии.

На внешней стороне представят сведения о городских и краевых событийных мероприятиях.

Реализация данного проектного решения позволит не только повысить эстетическую привлекательность городской среды, но и обеспечить комфортные условия для пассажиров общественного транспорта, уверен замдиректора МКУ "Архитектура города Барнаула" Сергей Боженко:

«Павильон ненавязчив, в то же время строг и прост по своей конструкции, он должен быть эффективен с точки зрения создания современного облика нашего города».

Новые павильоны займут достойное место на улицах исторической части города, добавил гендиректор ООО "Классика" Александр Деринг: