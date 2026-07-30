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"В едином стиле". В Барнауле утвердили дизайн новых остановочных павильонов

Каждый павильон будет оснащен вывеской с названием остановки, урнами и наружной информационной конструкцией

30 июля 2026, 15:00, ИА Амител

Новые остановочные павильоны / Фото: barnaul.org
Новые остановочные павильоны / Фото: barnaul.org

В Барнауле в рамках проекта туристского кода центра краевой столицы обновят остановочные павильоны, сообщает мэрия. 

«В городе появится 21 новый павильон, выполненный в едином стиле. Они гармонично впишутся в архитектурную среду исторического центра города. Каждый павильон будет оснащен вывеской с названием остановки, урнами и наружной информационной конструкцией», — говорится в сообщении.

Новые остановочные павильоны / Фото: barnaul.org

На внутренней стороне павильонов разместят туристско‑информационные материалы: на одних остановках — сведения о самостоятельных экскурсионных маршрутах ("Историческая линия", "Городские истории", "Литературные арт‑объекты"), на других — информацию о ближайших достопримечательностях.

«Подача материала будет выдержана в увлекательном формате и продолжит стилистическую линию бронзовых букв, уже ставших частью облика краевой столицы», — подчеркнули в мэрии.

На внешней стороне представят сведения о городских и краевых событийных мероприятиях. 

Реализация данного проектного решения позволит не только повысить эстетическую привлекательность городской среды, но и обеспечить комфортные условия для пассажиров общественного транспорта, уверен замдиректора МКУ "Архитектура города Барнаула" Сергей Боженко:

«Павильон ненавязчив, в то же время строг и прост по своей конструкции, он должен быть эффективен с точки зрения создания современного облика нашего города».

Новые павильоны займут достойное место на улицах исторической части города, добавил гендиректор ООО "Классика" Александр Деринг:

«В настоящее время мы видим, что историческая часть города становится насыщеннее, интереснее и для жителей, и для туристов. Я думаю, что павильоны удачно впишутся в эту среду. Хочу отметить, что огромная работа ведется администрацией города. Мы, архитекторы, стараемся внести и свой вклад».

Барнаул Барнаул общественный транспорт общественный транспорт Благоустройство Благоустройство
       

Комментарии 19

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Гость

15:08:49 30-07-2026

А можно на всех прочих городских остановках название написать? А то торчат эти павильоны, рекламой да объявлениями увешанные, а банального и необходимого - названия остановки - днем с огнем не сыщешь.

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Гость

15:09:00 30-07-2026

А можно на всех прочих городских остановках название написать? А то торчат эти павильоны, рекламой да объявлениями увешанные, а банального и необходимого - названия остановки - днем с огнем не сыщешь.

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гость

15:17:32 30-07-2026

Вы сначала напишите сколько в городе примерно остановок от 300-500 или от 3 до тыс и ВОТ 21 остановка в едином СТИЛЕ!!! это какой то испанский стыд честное слово....

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гость

15:19:52 30-07-2026

АЛИСА НАШЛА Я проверила: в 2ГИС по Барнаулу отображается примерно 1 700–1 800 остановок общественного транспорта.
2gis.ru +2

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Шинник

15:21:02 30-07-2026

а на Шинном тоже такая будет ?

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Акакий

15:29:02 30-07-2026

Шинник (15:21:02 30-07-2026) а на Шинном тоже такая будет ?... В форме мусика будет.

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гость

15:23:04 30-07-2026

А можно сделать так, чтобы можно было на остановке от дождя укрыться? Зачем делать остановки трёх метровой высоты, продуваемые со всех сторон

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Шинник

15:29:02 30-07-2026

гость (15:23:04 30-07-2026) А можно сделать так, чтобы можно было на остановке от дождя ...
чувак, это уже называется "индивидуальный подход"
..............
пс.
если остановка "открыта" на Южную сторону, то, мне кажется от солнца она не защитит ...а от дождя - как получится ....

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Гость

16:26:28 30-07-2026

гость (15:23:04 30-07-2026) А можно сделать так, чтобы можно было на остановке от дождя ... Это остановки для рекламы, а не для укрытия от дождя и ветра, т.к. ветра у нас шквалистые, а дожди залповые - поэтому "чудотворцы" и не заморачиваются. А то, что остановок в Барнауле ТЫСЯЧИ, а сделают 21 новый павильон - это "... огромная работа ведется администрацией города. Мы, архитекторы, стараемся внести и свой вклад."
Хоть сиденья будут деревянные - это уже достижение!!!

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Гость

15:27:52 30-07-2026

Прозрачная задняя стенка (привет солнцу), ширина метр (привет дождь и солнце), баннер на боковой стенке (привет виду на приближающийся транспорт, если это стенка будет с той же стороны).

Вывод: эти эскизы проектировали люди, не пользующиеся остановками и общественным транспортом сами!

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Гость

15:31:09 30-07-2026

«Подача материала будет выдержана в увлекательном формате ///////
Какой увлекательный формат? Должны быть обозначены номера транспорта и схемы маршрутов, а также график движения. Мобильная связь работает не идеально, всем известно, на смартфоны нельзя надеяться, если плохой интернет.

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Вежливый Человек

15:33:14 30-07-2026

1. Лавки не удобные
2. Боковые стенки мешают обзору подходящего транспорта.
3. Стекло на задней стенке удорожает обьект и бессмысленно ибо будет закрыто банерами рекламы и низкая вандалоустойчивость.

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Татьяна

15:40:30 30-07-2026

Остановки у нас в городе ни отчего не защищают , Ни от ветра, ни от дождя, ни от снега. Зато нам обещают, что там будет увлекательная информация. Издеваются в очередной раз над жителями Барнаула. Павильоны то может и в пишутся в эту среду, а мы люди стоящие на остановках будем хоть немного комфорта?

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Гость

16:04:05 30-07-2026

Ещё необходимо указать телефоны руководителей комитетов по транспорту. Чтобы пассажиры прямо с остановки могли звонить и выражать благодарность за организацию движения.

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Анна

16:17:22 30-07-2026

Павильон должен выполнять свою функцию и это не украшение города, это прежде всего место где люди в любую погоду ждут транспорт, а значит там должна быть возможность укрыться от дождя, ветра, зноя, а еще присесть кому тяжело стоять!!! А что у нас в городе? Это же просто издевательство над людьми, ни тени, ни укрытия, просто какой-то кусок материала.

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Гость

16:38:41 30-07-2026

«Подача материала будет выдержана в увлекательном формате ///////
Какой увлекательный формат? Должны быть обозначены номера транспорта и схемы маршрутов, а также график движения. Мобильная связь работает не идеально, всем известно, на смартфоны нельзя надеяться, если плохой интернет.

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Гость

16:39:05 30-07-2026

У Артемия Лебедева научились чтоли,сколько на эту концептуально новую разработку потрачено?

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Гость

16:47:08 30-07-2026

Гость (16:39:05 30-07-2026) У Артемия Лебедева научились чтоли,сколько на эту концептуал... Артемий Лебедев ребенок по сравнению с нашими местными!

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Гость

16:41:08 30-07-2026

Какое уродство. Такая высота не нужна. В щель по низу будет задувать ветер и дождь и мочить ноги. Да чтоб этим проектировщикам в таких остановках жить до пенсии!!! Полнейшаа некомпетентность!!! Выгнать всех проектировать канавы в степи.

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