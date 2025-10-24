"Кормилец" и "Волшебник". На набережной Барнаула появились стенды об истории судоходства

Расположились они в рамках арт-объекта, посвященного реке Оби

24 октября 2025, 07:00, ИА Амител

Новые стенды на набережной Барнаула / Фото: amic.ru

На набережной Оби в Барнауле установлены новые информационные стенды, посвященные истории речного транспорта и судоходства на Алтае. Эти стенды расположены рядом с монтируемым арт-объектом "Обь", который включает скульптуру женщины на постаменте, символизирующую реку, а также металлическую ленту, раскинувшуюся по набережной и олицетворяющую извилистые течения реки. По краям этой ленты будут установлены бронзовые символы городов, расположенных на Оби и ее притоках.

На информационных панелях представлены исторические пароходы, такие как "Иван Фуксман", "Братья Мельниковы", "Волшебник", а также более современные суда "Ракета-153М" и "Париж". Эти суда играли важную роль в транспортной сети региона.

Проект является частью реализации туристского кода города, который стартовал в июле 2025 года. В рамках этого проекта также появились новые фотозоны, например, "Метро" в подземном переходе, ведущем в Нагорный парк. А на Льва Толстого расположились новые зоны отдыха, к концу года на улице планируется смонтировать световой потолок и указатели в историческом стиле.