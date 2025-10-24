"Кормилец" и "Волшебник". На набережной Барнаула появились стенды об истории судоходства
Расположились они в рамках арт-объекта, посвященного реке Оби
24 октября 2025, 07:00, ИА Амител
На набережной Оби в Барнауле установлены новые информационные стенды, посвященные истории речного транспорта и судоходства на Алтае. Эти стенды расположены рядом с монтируемым арт-объектом "Обь", который включает скульптуру женщины на постаменте, символизирующую реку, а также металлическую ленту, раскинувшуюся по набережной и олицетворяющую извилистые течения реки. По краям этой ленты будут установлены бронзовые символы городов, расположенных на Оби и ее притоках.
На информационных панелях представлены исторические пароходы, такие как "Иван Фуксман", "Братья Мельниковы", "Волшебник", а также более современные суда "Ракета-153М" и "Париж". Эти суда играли важную роль в транспортной сети региона.
Проект является частью реализации туристского кода города, который стартовал в июле 2025 года. В рамках этого проекта также появились новые фотозоны, например, "Метро" в подземном переходе, ведущем в Нагорный парк. А на Льва Толстого расположились новые зоны отдыха, к концу года на улице планируется смонтировать световой потолок и указатели в историческом стиле.
Какой цинизм!🥳
Гость (07:28:41 24-10-2025) Какой цинизм!🥳... Вот- вот... мемориальные стенды
По типу эпитафии?
Там не хватает главного стенда. Кто продал Речной вокзал и пытается продать Ковш . Похоронщиков барнаульского судоходства.
Гость (09:00:01 24-10-2025) Там не хватает главного стенда. Кто продал Речной вокзал и п... Речпорт продал. И?
От этой набережной создаётся впечатление какого- то хаоса, общей непродуманности проекта. Кто во что горазд; то одно прилепят, то другое добавят. А вот вопрос - где зелёные насаждения? При такой площади мощения летом там будет пекло, просто пекло. А набережная - это не пляж.
Гость (09:20:47 24-10-2025) От этой набережной создаётся впечатление какого- то хаоса, о... Ну это как с трубой и лебедями было на мосту на Новом рынке. Концепция та же.
Гость (10:06:18 24-10-2025) Ну это как с трубой и лебедями было на мосту на Новом рынке.... Верно! Казалось бы, город с 300-летней историей, "Сибирские Афины", самые красивые места в городе называют "Петербургскими уголками". Ну продолжайте эту стилистику в историческом центре и на набережной в том числе! Но нет, всё вразнобой, кругом убогий квадратный металлопрофиль и дешёвые китайские светодиоды. А это убожество квадратное, которое на днях установили на улице Льва Толстого!
Гость (10:06:18 24-10-2025) Ну это как с трубой и лебедями было на мосту на Новом рынке.... И чугунное ограждение ушло вместе с лебедем
Гость (09:20:47 24-10-2025) От этой набережной создаётся впечатление какого- то хаоса, о... Ума не хватило деревья посадить. Только какие-то дырявые доски в паре мест прибили и всё. Дизайн из кошмаров Фредди Крюгера - адская жара летом сжигает отдыхающих.
Угробили водный транспорт на Оби. Угробили Речной Вокзал. Взамен несколько стендов поставили.
На месте сереброплавильного завода тоже потом табличку поставите "Тут была святыня Барнаула"?
Домик Лесневского разрушается под пристальным вниманием ЧОПа из рядом стоящего загончика. Чего ждут власти? Пока сгорит или пока сгниёт?
Барнаул всё больше и больше напоминает Хиросиму - совсем нет старых зданий.
Мне кажется, что информационные стенды - напрасная трата денег. Он быстро придут в негодность - выцветут, их легко сломать (любителей рушить у нас достаточно). Надо бы побольше артобъектов поставить, одного образа Оби недостаточно. Зелени однозначно не хватает. А ещё можно сделать ступенчатый водопад, рельеф и наличие воды позволяет это сделать. Посмотрите как это сделано у соседей в Павлодаре.
Гость (11:18:09 24-10-2025) Мне кажется, что информационные стенды - напрасная трата ден... Полностью согласен. Что-то с фантазией у наших благоустроителей не очень...
Гость (11:18:09 24-10-2025) Мне кажется, что информационные стенды - напрасная трата ден... Артобъекктов действительно мало в городе. Бывала во многих городах России. На прогулочных зонах много прекрасных артобъектов: старинная карета, где люди с удовольствием фотографируются, парочка влюблённых, можно ещё пофантазировать.
Гость (11:18:09 24-10-2025) Мне кажется, что информационные стенды - напрасная трата ден... Вместо стенда надо было макет парохода поставить в натуральную величину. Внутри кафе.
Только стенды в турзоне - это очень скучно.
Гость (11:23:52 24-10-2025) Только стенды в турзоне - это очень скучно.... Названия и даты. Как на кладбище, но без трупов.
Эту металлическую полоску зимой Вася-тракторист сковырнёт отвалом и не заметит, когда будет снег чистить.
Может, имеет смысл объявить среди жителей города конкурс, какие артобъекты поставить в прогулочной зоне? Одних памятников и стендов недостаточно, это как на кладбище.
Гость (11:32:15 24-10-2025) Может, имеет смысл объявить среди жителей города конкурс, ка... Кота вон с яйцами поставили, так сразу ханжи загундели, и стыдливо засунули в угол на Соце. А скульптура достойная, не квадратишь-практишь казематно-совковый, а с игривой жизненной идеей.
Гость (10:04:51 24-10-2025) Угробили водный транспорт на Оби. Угробили Речной Вокзал. Вз... А их и не было. Пожар 1917 года.
Нужна экспозиция " Как похоронили порт и речной вокзал"