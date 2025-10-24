НОВОСТИОбщество

"Кормилец" и "Волшебник". На набережной Барнаула появились стенды об истории судоходства

Расположились они в рамках арт-объекта, посвященного реке Оби

24 октября 2025, 07:00, ИА Амител

Новые стенды на набережной Барнаула / Фото: amic.ru

На набережной Оби в Барнауле установлены новые информационные стенды, посвященные истории речного транспорта и судоходства на Алтае. Эти стенды расположены рядом с монтируемым арт-объектом "Обь", который включает скульптуру женщины на постаменте, символизирующую реку, а также металлическую ленту, раскинувшуюся по набережной и олицетворяющую извилистые течения реки. По краям этой ленты будут установлены бронзовые символы городов, расположенных на Оби и ее притоках. 

На информационных панелях представлены исторические пароходы, такие как "Иван Фуксман", "Братья Мельниковы", "Волшебник", а также более современные суда "Ракета-153М" и "Париж". Эти суда играли важную роль в транспортной сети региона. 

Проект является частью реализации туристского кода города, который стартовал в июле 2025 года. В рамках этого проекта также появились новые фотозоны, например, "Метро" в подземном переходе, ведущем в Нагорный парк. А на Льва Толстого расположились новые зоны отдыха, к концу года на улице планируется смонтировать световой потолок и указатели в историческом стиле.

Барнаул Туризм фоторепортажи история

Комментарии 22

Avatar Picture
Гость

07:28:41 24-10-2025

Какой цинизм!🥳

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:49:03 24-10-2025

Гость (07:28:41 24-10-2025) Какой цинизм!🥳... Вот- вот... мемориальные стенды

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

08:29:04 24-10-2025

По типу эпитафии?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:00:01 24-10-2025

Там не хватает главного стенда. Кто продал Речной вокзал и пытается продать Ковш . Похоронщиков барнаульского судоходства.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:12:03 24-10-2025

Гость (09:00:01 24-10-2025) Там не хватает главного стенда. Кто продал Речной вокзал и п... Речпорт продал. И?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:20:47 24-10-2025

От этой набережной создаётся впечатление какого- то хаоса, общей непродуманности проекта. Кто во что горазд; то одно прилепят, то другое добавят. А вот вопрос - где зелёные насаждения? При такой площади мощения летом там будет пекло, просто пекло. А набережная - это не пляж.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:18 24-10-2025

Гость (09:20:47 24-10-2025) От этой набережной создаётся впечатление какого- то хаоса, о... Ну это как с трубой и лебедями было на мосту на Новом рынке. Концепция та же.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:43 24-10-2025

Гость (10:06:18 24-10-2025) Ну это как с трубой и лебедями было на мосту на Новом рынке.... Верно! Казалось бы, город с 300-летней историей, "Сибирские Афины", самые красивые места в городе называют "Петербургскими уголками". Ну продолжайте эту стилистику в историческом центре и на набережной в том числе! Но нет, всё вразнобой, кругом убогий квадратный металлопрофиль и дешёвые китайские светодиоды. А это убожество квадратное, которое на днях установили на улице Льва Толстого!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:28:38 24-10-2025

Гость (10:06:18 24-10-2025) Ну это как с трубой и лебедями было на мосту на Новом рынке.... И чугунное ограждение ушло вместе с лебедем

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:36:15 24-10-2025

Гость (09:20:47 24-10-2025) От этой набережной создаётся впечатление какого- то хаоса, о... Ума не хватило деревья посадить. Только какие-то дырявые доски в паре мест прибили и всё. Дизайн из кошмаров Фредди Крюгера - адская жара летом сжигает отдыхающих.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:04:51 24-10-2025

Угробили водный транспорт на Оби. Угробили Речной Вокзал. Взамен несколько стендов поставили.
На месте сереброплавильного завода тоже потом табличку поставите "Тут была святыня Барнаула"?
Домик Лесневского разрушается под пристальным вниманием ЧОПа из рядом стоящего загончика. Чего ждут власти? Пока сгорит или пока сгниёт?
Барнаул всё больше и больше напоминает Хиросиму - совсем нет старых зданий.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:18:09 24-10-2025

Мне кажется, что информационные стенды - напрасная трата денег. Он быстро придут в негодность - выцветут, их легко сломать (любителей рушить у нас достаточно). Надо бы побольше артобъектов поставить, одного образа Оби недостаточно. Зелени однозначно не хватает. А ещё можно сделать ступенчатый водопад, рельеф и наличие воды позволяет это сделать. Посмотрите как это сделано у соседей в Павлодаре.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:22:32 24-10-2025

Гость (11:18:09 24-10-2025) Мне кажется, что информационные стенды - напрасная трата ден... Полностью согласен. Что-то с фантазией у наших благоустроителей не очень...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:31 24-10-2025

Гость (11:18:09 24-10-2025) Мне кажется, что информационные стенды - напрасная трата ден... Артобъекктов действительно мало в городе. Бывала во многих городах России. На прогулочных зонах много прекрасных артобъектов: старинная карета, где люди с удовольствием фотографируются, парочка влюблённых, можно ещё пофантазировать.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:36:12 24-10-2025

Гость (11:18:09 24-10-2025) Мне кажется, что информационные стенды - напрасная трата ден... Вместо стенда надо было макет парохода поставить в натуральную величину. Внутри кафе.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:23:52 24-10-2025

Только стенды в турзоне - это очень скучно.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:50:16 24-10-2025

Гость (11:23:52 24-10-2025) Только стенды в турзоне - это очень скучно.... Названия и даты. Как на кладбище, но без трупов.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:28:11 24-10-2025

Эту металлическую полоску зимой Вася-тракторист сковырнёт отвалом и не заметит, когда будет снег чистить.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:15 24-10-2025

Может, имеет смысл объявить среди жителей города конкурс, какие артобъекты поставить в прогулочной зоне? Одних памятников и стендов недостаточно, это как на кладбище.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:56:19 24-10-2025

Гость (11:32:15 24-10-2025) Может, имеет смысл объявить среди жителей города конкурс, ка... Кота вон с яйцами поставили, так сразу ханжи загундели, и стыдливо засунули в угол на Соце. А скульптура достойная, не квадратишь-практишь казематно-совковый, а с игривой жизненной идеей.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:02:53 24-10-2025

Гость (10:04:51 24-10-2025) Угробили водный транспорт на Оби. Угробили Речной Вокзал. Вз... А их и не было. Пожар 1917 года.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:49:16 25-10-2025

Нужна экспозиция " Как похоронили порт и речной вокзал"

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров