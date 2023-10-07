В Екатеринбурге простились со штурманом угнанного на Украину Ми-8

Хушбахта Турсунова, как и барнаульца Никиту Кирьянова, обманул пилот Максим Кузьминов, который решил перейти на сторону противника

07 октября 2023, 11:50, ИА Амител

Фото: BAZA

В Екатеринбурге в пятницу, 6 октября, прошла церемония прощания с Хушбахтом Турсуновым – штурманом вертолета Ми-8, перегнанного на Украину летчиком Максимом Кузьминовым. Об этом сообщает E1.RU.

Церемония прощания прошла с соблюдением воинских почестей. Тело Турсунова отправят в Узбекистан, на родину, где его похоронят.

Напомним, вертолет угнал пилот Максим Кузьминов. Бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов не были в курсе его плана. После приземления они попытались убежать в сторону границы РФ, но были убиты бойцами Вооруженных сил Украины.

Кирьянов был родом из Барнаула. Его похоронили 26 сентября в поселке Гоньба. На церемонии прощания стало известно, что его посмертно наградили орденом Мужества.