В Эр-Рияде начались переговоры российской и американской делегаций

На встрече планируют обсудить восстановление комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к саммиту лидеров России и США

18 февраля 2025, 14:45, ИА Амител

Зал заседаний / Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo

В Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что встреча проходит в одном из дворцов королевской семьи – Дирия в комплексе Альбасатин.

Делегации планируют обсудить восстановление комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к саммиту Владимира Путина и Дональда Трампа и возможным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Напомним, российскую сторону на переговорах представляют глава МИД РФ Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а американскую – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Известно, что до начала встречи глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился с некоторыми членами команды американского лидера Дональда Трампа. Его могли привлечь к переговорам для восстановления экономических связей между РФ и США.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии, где проходит встреча делегаций РФ и США, не только предоставят площадку для переговоров, но и сами выступят посредником в них.