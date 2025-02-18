В Эр-Рияде начались переговоры российской и американской делегаций
На встрече планируют обсудить восстановление комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к саммиту лидеров России и США
18 февраля 2025, 14:45, ИА Амител
В Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что встреча проходит в одном из дворцов королевской семьи – Дирия в комплексе Альбасатин.
Делегации планируют обсудить восстановление комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к саммиту Владимира Путина и Дональда Трампа и возможным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.
Напомним, российскую сторону на переговорах представляют глава МИД РФ Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а американскую – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Известно, что до начала встречи глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился с некоторыми членами команды американского лидера Дональда Трампа. Его могли привлечь к переговорам для восстановления экономических связей между РФ и США.
Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии, где проходит встреча делегаций РФ и США, не только предоставят площадку для переговоров, но и сами выступят посредником в них.
15:20:24 18-02-2025
Жувачка?
15:22:38 18-02-2025
Может получится
15:25:39 18-02-2025
потекло с такой скоростью что уследить сложно.
дай Бог нашим мудрости.
15:44:51 18-02-2025
Эх раньше бы туда съездить. Научиться, куда можно деньги деть от продажи нефти.
16:25:35 18-02-2025
удачи и мудрости Сергею Викторовичу [скрестила пальцы]