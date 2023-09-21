Переговоры между сторонами пройдут в закрытом формате

21 сентября 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры между сторонами пройдут в закрытом формате. Агентство отмечает, что Баку на встрече представляет депутат парламента Азербайджана Рамин Мамедов. Еще в марте 2023 года президент страны Ильхам Алиев наделил его полномочиями на контакты со Степанакертом.

Напомним, 19 сентября Азербайджан объявил антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха, который исторически является главным местом столкновения Азербайджана и Армении.

20 сентября в Нагорном Карабахе принято решение о прекращении боевых действий. Соглашение было достигнуто при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в регионе.