НОВОСТИЭкономика

В Кремле заявили, что РФ "прекрасно адаптировалась к санкциям"

Песков не стал называть санкции, которые для России желательно отменить в первую очередь

14 марта 2025, 06:25, ИА Амител

Российский флаг / Фото: Unsplash / Egor Filin
Российский флаг / Фото: Unsplash / Egor Filin

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия адаптировалась к санкциям. Его цитирует РИА Новости.

"Россия прекрасно адаптировалась к санкциям", – сказал представитель Кремля.

Этими словами Песков ответил на вопрос, какие санкции РФ хотела бы видеть отмененными в первую очередь.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что рассматривает возможность введения санкций и тарифов против России. По его словам, это может продлиться до окончания конфликта на Украине.

"Исходя из того факта, что Россия в данный момент абсолютно "разносит" Украину на поле боя, я серьезно рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций и пошлин в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мирном урегулировании", – отметил американский лидер.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

В Кремле прокомментировали новый пакет санкций США

Песков заявил, что Россия намерена свести их последствия к минимуму
НОВОСТИПолитика
Россия санкции Дмитрий Песков

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

09:23:19 14-03-2025

Кремль видимо хорошо одаптировался. А у импортозамещателей скоро харя треснет от наживы. Нужно их спасать.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:29 14-03-2025

Цены на все выросли и продолжают расти.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:06 14-03-2025

Вот бы Пескову полечить зубы отечественным сверлом, отечественной бормашиной и отечественным цементом.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:03 14-03-2025

Цены выросли на все в два раза с 2022 года, и это называется хорошая адаптация.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:49:24 15-03-2025

Гость (10:21:03 14-03-2025) Цены выросли на все в два раза с 2022 года, и это называется... Для российской "элиты" это не проблемы их одаривают по высшему классу.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров