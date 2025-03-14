В Кремле заявили, что РФ "прекрасно адаптировалась к санкциям"
Песков не стал называть санкции, которые для России желательно отменить в первую очередь
14 марта 2025, 06:25, ИА Амител
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия адаптировалась к санкциям. Его цитирует РИА Новости.
"Россия прекрасно адаптировалась к санкциям", – сказал представитель Кремля.
Этими словами Песков ответил на вопрос, какие санкции РФ хотела бы видеть отмененными в первую очередь.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что рассматривает возможность введения санкций и тарифов против России. По его словам, это может продлиться до окончания конфликта на Украине.
"Исходя из того факта, что Россия в данный момент абсолютно "разносит" Украину на поле боя, я серьезно рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций и пошлин в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мирном урегулировании", – отметил американский лидер.
09:23:19 14-03-2025
Кремль видимо хорошо одаптировался. А у импортозамещателей скоро харя треснет от наживы. Нужно их спасать.
09:52:29 14-03-2025
Цены на все выросли и продолжают расти.
10:11:06 14-03-2025
Вот бы Пескову полечить зубы отечественным сверлом, отечественной бормашиной и отечественным цементом.
10:21:03 14-03-2025
Цены выросли на все в два раза с 2022 года, и это называется хорошая адаптация.
07:49:24 15-03-2025
Гость (10:21:03 14-03-2025) Цены выросли на все в два раза с 2022 года, и это называется... Для российской "элиты" это не проблемы их одаривают по высшему классу.