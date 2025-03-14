В Кремле заявили, что РФ "прекрасно адаптировалась к санкциям"

Песков не стал называть санкции, которые для России желательно отменить в первую очередь

14 марта 2025, 06:25, ИА Амител

Российский флаг / Фото: Unsplash / Egor Filin

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия адаптировалась к санкциям. Его цитирует РИА Новости.

"Россия прекрасно адаптировалась к санкциям", – сказал представитель Кремля.

Этими словами Песков ответил на вопрос, какие санкции РФ хотела бы видеть отмененными в первую очередь.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что рассматривает возможность введения санкций и тарифов против России. По его словам, это может продлиться до окончания конфликта на Украине.