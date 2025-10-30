НОВОСТИОбщество

В Гидрометцентре сообщили, что в ряде регионов Сибири растаял снег

Это привело к уменьшению площади территории России, покрытой снегом

30 октября 2025, 18:05, ИА Амител

Первый снег / Фото из архива amic.ru
В некоторых регионах Сибири к концу октября растаял снег. В связи с этим процент территории страны, которая покрыта снегом, значительно сократился, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно его данным, в настоящий момент снег лежит на 50–55% территории РФ. Тогда как на прошлой неделе этот показатель достигал 60%.

«На юге Сибири был хорошо выраженный снег, который рано лег, и это мешало уборке урожая. Он пролежал три недели, а сейчас растаял, именно за счет этого и произошло уменьшение», – рассказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что снег также частично сошел в Бурятии и Забайкалье. Однако произошло это ненадолго – в ближайшие дни там вновь ожидается образование устойчивого снежного покрова. Кроме того, зимние осадки прогнозируются и в Приморье.

Ранее жителей Алтайского края предупредили, что после потепления на регион обрушатся мокрый снег с дождем, а также ожидаются туманы.

Теплая осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Ноябрьская жара" до +18 градусов придет на Алтай

Метеорологи напоминают, что такие температурные аномалии – еще один признак меняющегося климата
Комментарии 3

Avatar Picture
Шинник

18:26:28 30-10-2025

Гидрометцентр напоминает ленивца из Зверополиса

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:38:40 30-10-2025

в смысле. Тут в Барнеаполе и не было его. в лесу много в городе - нету

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

23:44:03 30-10-2025

Гость (18:38:40 30-10-2025) в смысле. Тут в Барнеаполе и не было его. в лесу много в гор... Даже холодильники ноу Фрост 8-(((

  -4 Нравится
Ответить
