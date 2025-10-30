В Гидрометцентре сообщили, что в ряде регионов Сибири растаял снег

Это привело к уменьшению площади территории России, покрытой снегом

В некоторых регионах Сибири к концу октября растаял снег. В связи с этим процент территории страны, которая покрыта снегом, значительно сократился, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно его данным, в настоящий момент снег лежит на 50–55% территории РФ. Тогда как на прошлой неделе этот показатель достигал 60%.

«На юге Сибири был хорошо выраженный снег, который рано лег, и это мешало уборке урожая. Он пролежал три недели, а сейчас растаял, именно за счет этого и произошло уменьшение», – рассказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что снег также частично сошел в Бурятии и Забайкалье. Однако произошло это ненадолго – в ближайшие дни там вновь ожидается образование устойчивого снежного покрова. Кроме того, зимние осадки прогнозируются и в Приморье.

