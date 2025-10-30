В Гидрометцентре сообщили, что в ряде регионов Сибири растаял снег
Это привело к уменьшению площади территории России, покрытой снегом
30 октября 2025, 18:05, ИА Амител
В некоторых регионах Сибири к концу октября растаял снег. В связи с этим процент территории страны, которая покрыта снегом, значительно сократился, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Согласно его данным, в настоящий момент снег лежит на 50–55% территории РФ. Тогда как на прошлой неделе этот показатель достигал 60%.
«На юге Сибири был хорошо выраженный снег, который рано лег, и это мешало уборке урожая. Он пролежал три недели, а сейчас растаял, именно за счет этого и произошло уменьшение», – рассказал Вильфанд.
Синоптик добавил, что снег также частично сошел в Бурятии и Забайкалье. Однако произошло это ненадолго – в ближайшие дни там вновь ожидается образование устойчивого снежного покрова. Кроме того, зимние осадки прогнозируются и в Приморье.
Ранее жителей Алтайского края предупредили, что после потепления на регион обрушатся мокрый снег с дождем, а также ожидаются туманы.
18:26:28 30-10-2025
Гидрометцентр напоминает ленивца из Зверополиса
18:38:40 30-10-2025
в смысле. Тут в Барнеаполе и не было его. в лесу много в городе - нету
23:44:03 30-10-2025
Гость (18:38:40 30-10-2025) в смысле. Тут в Барнеаполе и не было его. в лесу много в гор... Даже холодильники ноу Фрост 8-(((