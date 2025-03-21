Уголовное дело возбудили после поджога подстанции в Горно-Алтайске

Ход и результаты расследования контролирует прокуратура

21 марта 2025, 11:35, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com

По факту поджога подстанции в Горно-Алтайске правоохранители возбудили уголовное дело. Ход и результаты его расследования взяла на контроль региональная прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что уголовное дело возбудили в соответствии с ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба").

Следствие установило, что 20 марта около 22:10 часов неизвестный облил горючей смесью навесной шкаф на трансформаторе и поджег его, вследствие чего загорелся сам трансформатор. Из-за пожара подача электроэнергии прекратилась на четыре с половиной часа. Материальный ущерб от произошедшего составил 3,5 млн рублей.

В данный момент электроснабжение полностью восстановлено.