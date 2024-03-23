В Горном Алтае и в других регионах Сибири отменили массовые мероприятия из-за теракта

К аналогичным мерам прибегли власти и в других субъектах страны

23 марта 2024, 11:18, ИА Амител

Горно-Алтайск / Фото: сайт правительства Республики Алтай / altai-republic.ru

Сибирские регионы начали отменять массовые мероприятия из-за теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. В его результате, по последним данным, погибли более 60 человек.

Так, глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил, что принял решение об отмене в регионе "всех культурно-массовых мероприятий". "Также прошу руководителей правоохранительных структур региона ввести исчерпывающие меры по обеспечению безопасности в общественных местах", – написал он во "ВКонтакте".

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников также сообщил об отмене "всех развлекательных и крупных массовых мероприятий" в ближайшие выходные. "Принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности", – добавил он в своем телеграм-канале.

Кроме того, об отмене мероприятий также заявили власти Красноярского края, Тувы, Хакасии, Томской и Иркутской областей, отмечает ТАСС.

Власти Алтайского края на момент публикации заметки о подобных мерах пока не объявляли. При этом губернатор Виктор Томенко уже комментировал теракт:

"Чудовищный террористический акт в Подмосковье унес жизни десятков людей. Многие пострадали. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Все жители Алтайского края потрясены, глубоко возмущены бесчеловечностью происходящего. Скорбим по погибшим вместе со всей страной, в этот трудный час мы должны сохранять нашу стойкость. Верить в то, что и организаторы, и исполнители будут найдены и понесут заслуженное наказание", – сказал глава региона.

Помимо регионов Сибири, об усилении мер безопасности ранее объявили и другие субъекты РФ, в том числе Москва, Крым, Ленинградская, Воронежская, Вологодская, Тверская, Тульская, Запорожская области, писали "Известия".