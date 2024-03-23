В парке "Изумрудный" отказались от развлекательных мероприятий в выходные

Это связано с терактом в Подмосковье

23 марта 2024, 10:00, ИА Амител

Пруд в парке "Изумрудный" / Фото: amic.ru

В барнаульском парке "Изумрудный" отменили все развлекательные мероприятия, запланированные на эти выходные. Мера связана с терактом, который произошел вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске.

Об этом сообщил управляющий территорией Владислав Вакаев.

"Мы скорбим вместе со всей страной. Соболезнуем родным и близких погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Уверены, что заказчики и исполнители этого чудовищного террористического акта понесут заслуженную кару", – написал он в телеграм-канале.

По последним данным, в результате теракта погибли более 60 человек. В СК РФ отметили, что количество жертв может увеличиться.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Барнаула Вячеслав Франк выразили соболезнования родным погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим во время теракта.