Увидеть Алтай и не умереть. Памятка для туристов, которые собираются в горный поход

Все чаще отдыхающие отправляются не в благоустроенные районы, а в глухие места, без связи и благ цивилизации

12 мая 2025, 07:14, ИА Амител

Спасатель первого класса Данил Завчук / Фото предоставлено Алтайским поисково-спасательным отрядом

Более 3 млн туристов, по прогнозам, приедут в этом году в Горный Алтай. Для отдыха они все чаще отправляются не в благоустроенные Чемальский и Майминский районы, а дальше – в глухие места без сотовой связи и благ цивилизации, чтобы "разгрузить голову" и побыть наедине с дикой природой.

Как вернуться из такого путешествия живым и здоровым? Почему большинство трагедий – это вина человека, а не природы? Как не рухнуть в одну из трещин ледника и не сгинуть в коварной горной реке? Об этом и многом другом amic.ru рассказал спасатель 1-го класса Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России Данил Завчук, занимающийся спасением туристов уже свыше 19 лет.

Одиночки сильно рискуют

Одна из главных ошибок туристов – одиночные путешествия новичков на такие направления, куда и опытным группам соваться опасно. Пример – турист из Новосибирска, в одиночку отправившийся на гору Маашей в прошлом году. Не рассчитал свои силы, объемы припасов и снаряжения. Когда погода испортилась, понял, что не сможет вернуться сам, сумел подать сигнал бедствия и рассказать спасателям, где находится. Во время поисков обнаружили последнее место его ночевки, палатку, документы. А вот самого его так и не нашли… Перед маршрутом он, кстати, не регистрировался. Это осложнило поиски.

Спасательные работы на горе Маашей в 2024 году / Фото предоставлено Алтайским поисково-спасательным отрядом

"Он совершал соло-восхождение, путешествовал в одиночку и не регистрировал у нас свой маршрут. Скорее всего, если бы он заявил о том, что желает совершить одиночное восхождение по этому маршруту, ему бы отказали. Такие восхождения разрешаются только людям очень высокой квалификации, подготовленным", – рассказал Завчук, участвовавший в поисках пропавшего.

Молодой парень, пояснил спасатель, или был ранее в этом районе, или прочитал о нем в интернете, загорелся и отправился в путь, но силы не рассчитал, не подготовился как следует, взял недостаточно припасов. Впрочем, одиночные походы опасны и на более легких маршрутах, добавил Завчук, процент несчастных случаев на них очень велик, работа в связке на порядок безопаснее.

В июле прошлого года двое туристов из Красноярска совершали восхождение в районе ледника Ирбисту (высота 3969 метров). Один из них на высоте 3,7 тыс. метров сорвался и упал в ущелье вместе с собакой, которая путешествовала с друзьями. В одиночку спасать напарника в таких условиях было невозможно, и уцелевший альпинист отправился за помощью. Он вызвал спасателей. Через несколько дней поисков сообщили, что следы пропавшего теряются в районе сброса талых вод в ручей, уходящий под ледник протяженностью более 200 метров. Обследование русла ручья в подледном пространстве ледника оказалось невозможным. В августе тело обнаружили добровольцы спасательного отряда "Ак-кем".

"Любая незначительная травма, например, вывих голеностопа, которая не несет опасности гибели внизу, на земле, в горах выливается совсем в другое. Ты находишься один, нет возможности подать кому-то сигнал, не можешь спуститься по крутому склону, идти по леднику, даже ползти не получится из-за сложного крутого горного рельефа. Ситуация будет складываться катастрофическая", – пояснил спасатель.

Спасательные работы на леднике Ирбисту в 2024 году / Фото предоставлено Алтайским поисково-спасательным отрядом

Такие сложные восхождения не только любители, но и опытные спортсмены совершают в двойке, тройке, чтобы рядом был человек для подстраховки: "Он может тебя оставить с вещами теплыми, уйти за помощью либо спустить тебя, то есть организовать страховку. А соло-восхождения максимально опасны", – подчеркнул спасатель.

Оборудование и квалификация

Группы на пути тоже поджидают опасности. Безопасность похода во многом зависит от руководителя и его подготовки, умения ориентироваться на местности и организовать команду. Он должен рассчитать наличие связи, медобеспечения, продовольствия и снаряжения.

"Например, аптечка комплектуется в зависимости от того, куда группа направляется. Если в горы, должен быть более расширенный ее вариант", – поделился Завчук.

В аптечку для похода в горы обязательно нужно включить противоотечные, сердечные, перевязочные материалы (марлевый и эластичный бинты, лейкопластыри). В аптечке должны быть обезболивающие и противоаллергические средства, антисептики, жаропонижающие, противовирусные, препараты для нормализации работы желудочно-кишечного тракта, кровоостанавливающие средства, препараты для лечения персональных хронических заболеваний.

В снаряжение необходимо включить термоодеяла, бандажи, налобный фонарик. В сложные горные походы ни в коем случае не надевают обычные кроссовки, необходима специальная треккинговая обувь. Ее конструкция отвечает за эффективное распределение нагрузки, защищает сложную анатомическую систему голеностопного сустава, обеспечивает устойчивость и хорошее сцепление на проблемном рельефе.

Обязательно условие – наличие связи. Сотовый, а лучше спутниковый телефон, который будет действовать везде и четко фиксировать геолокацию. Так, туристу, пропавшему на горе Маашей, удалось дозвониться до оперативной дежурной по обычному сотовому через 112. Но место его положения не отследили.

"Он поймал самый край зоны покрытия какого-то оператора, была достаточно "плавающая" связь, геолокацию не определили. Место установили с его слов, но нельзя гарантировать, что он ориентировался на местности правильно, все же ситуация была довольно стрессовая", – добавил спасатель.

На маркетплейсах или в специализированных магазинах можно приобрести GPS-трекер. Это устройство для отслеживания местоположения человека через систему GPS/ГЛОНАСС. Отслеживание по трекеру не прекращается даже в местах с плохим покрытием спутникового сигнала.

Поисково-спасательные операции на горных реках / Фото предоставлено Алтайским поисково-спасательным отрядом

Авторитет руководителя группы также важен. Если он сможет организовать команду в случае ЧП, успокоить, призвать собраться и действовать – большие шансы, что они выберутся из случившегося без потерь. Спасатели не рекомендуют присоединяться к "сборной" в интернете группе, члены которой не знакомы и, соответственно, не могут рассчитывать друг на друга в сложной ситуации. Выбирая группу, стоит опираться на рекомендации опытных путешественников, советоваться с членами туристических клубов.

"Сложные турмаршруты обязательно состоят в реестре, некоторые зарегистрированы еще в советское время. Новые маршруты турфирмы согласовывают с местной администрацией, МЧС. В сертификате обязательно указываются его опасные места и так называемые точки безаварийного выхода с маршрута, прописываются стоянки, места связи и так далее. На этих направлениях работают люди, хорошо их знающие и имеющие соответствующую подготовку", – уточнил собеседник.

Это касается как пеших, так и альпинистских, и водных маршрутов. Перед путешествием любой может найти в реестре предстоящий маршрут и ознакомиться с ним.

На простые однодневные маршруты с минимальными препятствиями допускаются руководители, отучившиеся в школе и получившие удостоверение гида-проводника. Такие школы сейчас открыты, например, в Новосибирске, Красноярске. Более сложные восхождения должны совершаться в группе, которую возглавляет инструктор альпинизма – человек с высокой спортивной квалификацией.

С 1 июля прошлого года инструкторы-проводники, работающие на сложных и опасных маршрутах, проходят обязательную сертификацию в одной из федераций: альпинизма, подводного спорта и спортивного туризма. О том, входит ли в единый реестр проводник, можно узнать, отсканировав персональный QR-код, который выдается каждому после подтверждения квалификации. Наведя камеру на этот код, турист перейдет на сайт федерального реестра, чтобы проверить данные. Реестр доступен и на сайте Минэкономразвития России, информацию можно проверить и по ФИО проводника. Если в реестре данных о проводнике не окажется, значит, он не имеет права работать на опасных маршрутах.

Подбор маршрута

Рассчитывать маршрут, уточнил Завчук, необходимо ориентируясь на возможности самого неподготовленного из участников. А еще стоит предвидеть любые возможные происшествия. Он привел в пример группу туристов из Новосибирска, которые шли по простому перевальному маршруту в Кош-Агачском районе и попали под камнепад.

10 августа 2015 года девять туристов из Томска прибыли в альпинистский лагерь "Актру" на территории Кош-Агачского района. Утром 13 августа часть группы – трое мужчин и одна женщина – начали восхождение на ледник Малый Ак-Тру. Около 17:00 того же дня они связались по рации с оставшимися в лагере туристами и сообщили, что попали под дождь, до вершины не добрались из-за сильного ветра и решили возвращаться обратно, попросили принести сухие вещи. Около 20 часов один из участников восхождения по рации попросил о помощи, сообщение было зафиксировано в том числе сотрудниками МЧС, которые сразу же выдвинулись на помощь к группе. Во время подъема на склон начался камнепад и дождь. Из-за этого спасатели и друзья альпинистов не смогли добраться до пострадавших и вернулись в лагерь. Около 4 часов утра 14 августа спасательную операцию возобновили, сотрудники МЧС отправились к пострадавшим. Около 10 часов они обнаружили их тела.

"Все знают, что горы Алтайские – они старые. То есть возможность камнепада очень высокая. Поэтому таких мест нужно стараться избегать, обойти, перенаправить, как-то перезаложить маршрут или даже отказаться от него", – добавил спасатель.

Губительна в таких походах и спешка, когда у группы заканчивается время, а они непременно хотят успеть пройти весь маршрут, начинают торопиться и допускают ошибки. Еще один фактор – самонадеянность. Она, например, подвела опытных альпинистов из Томска, погибших от переохлаждения на леднике Малый Ак-Тру 14 августа 2015 года.

"Это были альпинисты с достаточно серьезной подготовкой. Планировали один маршрут, достаточно простой, но потом изменили его в сторону более сложного. При этом у них не было с собой теплых вещей – две "пуховки" на всех. К тому же знали, что ледник закрыт из-за опасностей движения морен (куча земли и камней, перенесенная и отложенная ледником. – Прим. ред.)", – пояснил amic.ru начальник поисково-спасательного подразделения (кинологического) Алтайского поисково-спасательного отряда Дмитрий Сёмкин.

Погода резко испортилась, пошел ледяной дождь. Они пробовали спускаться, потом вновь продолжали маршрут, хотя следовало от него отказаться и быстро возвращаться. Когда у спасателей получилось добраться до терпящих бедствие, уже было поздно…

Кстати, спасатели отмечают, что перед путешествием минимальный набор информации о состоянии дорог на предполагаемом маршруте, связи, опорных точках можно запросить у оперативного дежурного. Ни одному в получении таких данных еще не отказали.

Поисково-спасательные операции на горе Металлург в 2019 году / Фото предоставлено Алтайским поисково-спасательным отрядом

"Весна опасна лавинами, сейчас для них самый период. В 2019 году на горе Металлург под лавину попали семь человек из группы новосибирцев, две девушки спаслись, потому что были чуть в стороне от снежного потока. Тоже были достаточно опытные спортсмены, но не учли такую опасность. Это как раз было начало мая. Это сложное время, снежные массы начинают таять, тяжелеют, меняют структуру и могут сорваться в любой момент", – напомнил собеседник.

На низкогорном Алтае туристы также могут попасть в передрягу даже на сравнительно небольших высотах. Неправильно рассчитав маршрут, они выходят на так называемые скальные сбросы, скалы, и в итоге оказываются заблокированными на склоне, не могут самостоятельно ни подняться выше, ни спуститься ниже. Спасателям приходится отправляться на помощь.

Подобные случаи фиксируются не один раз за сезон, рассказал Данил Завчук. Последний, кстати, произошел совсем недавно, 4 мая, – спасатели спускали с горы близ села Манжерок туристку из Кемерова.

Еще один резонансный случай произошел много лет назад в Белокурихе, но помнят его до сих пор. В сентябре 2009 года 29-летняя врач-стоматолог из Новосибирска Яна Федорова вышла из своего отеля и направилась в сторону Церковки, отель ее находился прямо под этой горой. Телефон она оставила в номере. С тех пор девушку никто не видел – тревогу забила горничная через четыре дня, поняв, что в номер Яна не возвращалась. Поиски результатов не дали, выяснилось только, что девушка спрашивала других туристов о дороге к ручью Шиши. Ежегодно до Церковки доходят десятки, сотни тысяч туристов… Следствие возбуждало уголовное дело об убийстве. Но судьба Яны до сих пор остается загадкой.

Природа – не враг… и не курорт

Большинство трагедий с туристами, уверен Данил Завчук, происходит именно по неосмотрительности человека. Не рассчитали силы, не подготовились, пренебрегли. Влияние стихии или непреодолимой силы природы, с которой ничего нельзя было бы сделать, в подобных случаях минимально.

"Каждый сезон у нас регистрируется два-три случая, когда туристы гибнут, делая селфи. Чаще всего – на обрыве возле Катуни. Это дело секунды, оступился, упал в бурлящий поток, и найти, спасти тебя уже практически невозможно. Да и большинство случаев, о которых мы говорили, если бы не ошибки человека, можно было бы предотвратить", – поделился он.

Отдаленные места в Горном – это дикая во всех смыслах местность. Но вот люди, отправляясь, например, к Белухе, на Аккемское озеро, случается, не понимают, куда именно попали. Прибыв на место, ждут привычных благ цивилизации, включая рестораны и доставку еды, электричество, сотовую связь и интернет, баню. Очень удивляются, когда не обнаруживают ничего из перечисленного. Касается это не только москвичей и жителей центральных регионов России, но и сибиряков: "Постоянный вопрос: где взять электричество, зарядить телефон, как позвонить. Разводишь руками, говоришь, что такого здесь нет. Удивляются".

А еще Белуха – одно из самых популярных направлений у тех, кто ищет места силы, легендарную Шамбалу. Случается, такие путешественники отправляются в путь, не захватив с собой даже минимального набора продуктов…

"У них особое мировоззрение. Считают, что в таких местах сильная энергетика, пропитание не потребуется, место само напитает тебя силой. Делимся с такими продуктами, конечно. Помогаем вернуться. Не бросать же их, голодных, в беде. Сейчас таких путешественников меньше стало, а в прошлые годы за сезон поднимались сотня-полторы. Часто по нескольку недель в палатках живут на склонах, есть и группы с детьми", – говорит Завчук.

В тайге и на воде

Алтай – это не только горы. О безопасности стоит задуматься и на лесных маршрутах, коварны и многочисленные горные реки. Отправляясь на несколько часов в тайгу, предупреждают спасатели, надо изучить предстоящий маршрут, взять с собой минимальный набор продуктов и воду, фонарик и спички, рации, обеспечив связь в радиусе 5–6 километров. Заблудиться можно достаточно быстро, углубившись, например, всего на несколько метров в черновую тайгу и потеряв ориентиры.

Важно помнить, что на Алтае много клещей, переносящих энцефалит и другие опасные заболевания, и обрабатывать одежду специальными аэрозолями. А вот диких животных опасаться не стоит.

"Там, где ходит много людей, животные, те же медведи, уходят дальше, стараются их избегать. А где таких хищников много, к примеру, на юге Телецкого озера, это заповедник, людей там не бывает. Но если вдруг в походе вы увидели следы пребывания медведя, надо вести себя громче, шуметь, животное постарается уйти от вас в сторону", – добавил Завчук.

На горных реках, отметил он, много порогов, во время сплавов судно может перевернуться, удариться о скалы. Здесь важно наличие спасжилетов у всех пассажиров и специальной подготовки у капитана. Для страховки хорошо, когда рядом идет второе судно – оно сможет подобрать оказавшихся в воде людей в случае ЧП. Такое практикуется, но не часто.

"Сейчас происшествий на воде становится меньше и на реках, и на Телецком озере. Все суда, капитаны проходят обязательную сертификацию. Из трагедий прошлых лет извлечены серьезные уроки. За безопасностью сейчас следят пристально", – уточнил спасатель.

Куда же отправиться?

Число отдыхающих не снижается, но они становятся ответственнее, считает спасатель. Маршруты, привлекающие гостей, достаточно разнятся. В горных районах одно из самых несложных направлений – это ущелье Ак-Тру. Здесь много туристов, которых привлекает несложная тропа, удобный подъездной путь, разнообразие турбаз.

"Приезжают семьями даже на выходные из Барнаула, Новосибирска, Томска и так далее. В районе Голубого озера можно подняться выше ледника, на высоту около 3 тыс. метров, при этом избегая каких-то особых опасных мест. Такой легкий поход", – уточнил спасатель.

Меньшей популярностью пользуется направление на Ак-Кем. Прежний маршрут на Белуху, действовавший еще со времени самых первых восхождений, был достаточно простым, но после уточнения госграницы он теперь частично пролегает по территории Казахстана, а потому направление закрыто. Оставшийся доступным путь очень сложен даже для профессиональных альпинистов.

"Раньше по маршруту поднимались 30–40 человек в день, сейчас – единицы. Это профессионалы с особой подготовкой. Но район, конечно, очень интересный, из-за труднодоступности он привлекает любителей путешествий", – пояснил Завчук.

Есть в регионе спрос и на вертолетные экскурсии вокруг Белухи. Однако и здесь не исключаются трагедии, подобные той, что произошла 27 июля 2023 года в Тюнгуре.

Также среди востребованных направлений – ущелье Кучерла с живописными озерами и горными реками, Маашей, район Шавлинских озер, Чулышманская долина, набирающая все большую популярность из-за развития территории.

Еще один популярный маршрут – Каракольские озера, к ним со стороны Чемала добираются по земляной дороге – довольно опасной во время плохой погоды. Отправляясь туда, нужно помнить, что не любой транспорт проедет в таких условиях, ЧП с туристами здесь также периодически фиксируются.

О повышении безопасности отдыха на Алтае постоянно говорит глава региона Андрей Турчак. На это направлена, например, легализация туристического бизнеса в регионе, в ходе которой все базы и кемпинги будут зарегистрированы и попадут в единый реестр. Это же касается и гидов, проводников – неподготовленные кадры не смогут работать с туристами на сложных маршрутах. Это правило уже действует.

А еще в республике к концу 2026 года на Чуйском и Телецком трактах построят 29 базовых станций для покрытия мобильной связью LTE. Сейчас сеть там есть далеко не на всем протяжении. Видимо, путешествовать по Алтаю станет немного комфортнее и безопаснее. Главное, напоминают спасатели, помнить – горы не прощают ни самонадеянности, ни безалаберности, ни старого доброго русского авось.