В Госдуме допустили повышение налогов и страховых взносов, чтобы хватило на выплату пенсий
Придется либо сокращать пенсии, либо увеличивать взносы и налоги
18 марта 2025, 12:30, ИА Амител
В России, если демографическая ситуация не выровняется, придется в перспективе увеличивать налоги и страховые взносы на выплату пенсий, пишет "Газета.ru".
Как отметила член комитета Госдумы Светлана Бессараб, в стране сегодня на 75 млн граждан трудоспособного возраста приходится примерно 42,8 млн пенсионеров.
Соотношение примерно 1:1,7. Если соотношение будет 1:1, подчеркнула депутат, станет очень сложно содержать пенсионеров.
"Сейчас с зарплаты работающих россиян тратится 22% на пенсионное обеспечение. С двух работающих это 44% их заработка на одного пенсионера. Если работающих будет меньше, значит, государству откуда-то нужно еще найти деньги, чтобы обеспечить пенсионеров. То есть нужно сокращаться. Либо увеличивать взносы и налоги, либо сокращать пенсии. Поэтому лучше бы нам все-таки демографию выправить", – отметила Бессараб.
Ранее сообщили, что в Госдуме продолжат добиваться введения доплат пенсионерам с 30-летним рабочим стажем.
12:36:56 18-03-2025
Денежки в пенсионном фонде заканчиваются. Воровать становится сложнее. Значит надо сократить поголовие пенсионеров. И чем быстрее и раньше, тем лучше для ворья. Так что, вы за это голосовали? Вы это выберали?
14:36:16 18-03-2025
Гость (12:36:56 18-03-2025) Денежки в пенсионном фонде заканчиваются. Воровать становитс...
А куда делись денежки, которые мы всю трудовую жизнь отчисляли на пенсию? По сокращению числа пенсионеров "популярные" решения уже приняты, возраст выхода для работающих граждан поднят так, что среднестатистический мужик не доживает до пенсии совсем, считай пенсия для них отменена. Остаётся, для сокращения пенсионеров, принимать "непопулярные" решения, т.е. поднимать возраст выхода на пенсию для дармоедов, которые выходят в 45.
12:37:10 18-03-2025
а где же взносы пенсионеров куда их дели.
12:47:04 18-03-2025
Гость (12:37:10 18-03-2025) а где же взносы пенсионеров куда их дели.... Про..теряли...
15:06:08 18-03-2025
Гость (12:37:10 18-03-2025) а где же взносы пенсионеров куда их дели.... А рожающим откуда эти бесконечные пособия выплачивают?))
12:37:44 18-03-2025
Повысить налоги или уменьшить и без того маленькую пенсию большого ума не надо. Может производство с колен поднимать надо?
12:41:34 18-03-2025
ДЫк вы же власть, вам и надо создавать условия для улучшения демографии!)))) А Думцы только популизмом себя и своих партий занимаются, да антинародные законы принимают на корню убивающие желание рожать у народа! После таких вот заявлений, в белой зоне скоро только госсектор останется, и то только с их руководителями во главе.
12:57:38 18-03-2025
Гость (12:41:34 18-03-2025) ДЫк вы же власть, вам и надо создавать условия для улучшения... Там рожать то не от кого. Не стоит уже у властвующих.
12:52:26 18-03-2025
А воровать поменьше не пробовали?
20:08:48 18-03-2025
Гость (12:52:26 18-03-2025) А воровать поменьше не пробовали?... не понравилось.
12:57:07 18-03-2025
Чтобы пенсионеры жили хорошо подняли пенсионный возраст. Опять что-то пошло не так? Может уже пора ликвидировать армию дармоедов Пенсионного фонда? Как в СССР было?
13:11:08 18-03-2025
Гость (12:57:07 18-03-2025) Чтобы пенсионеры жили хорошо подняли пенсионный возраст. Опя... Число сотрудников пенсионного фонда - 100 тыс. Число пенсионеров - 41 млн. Возьмем среднюю зарплату сотрудника ПФРФ в 100 тыс. Даже если их вообще всех разогнать, этого хватит на прибавку каждому пенсионеру аж 250 рублей. Два с половиной грязных доллара.
13:57:05 18-03-2025
Гость (13:11:08 18-03-2025) Число сотрудников пенсионного фонда - 100 тыс. Число пенсион... Это только сотрудники пенсионного фонда.А вы не задумывались ,сколько ,вообще ,у нас работников непроизводственной сферы?Какой у нас гигантский бюрократический аппарат в стране?Советский Союз рядом не стоял.Может ,как раз,в этом и причина,что на нашей шее несть числа разных захребетников?И куда утекают наши национальные богатства?
20:12:57 18-03-2025
Повсекакий (13:57:05 18-03-2025) Это только сотрудники пенсионного фонда.А вы не задумывались... неэффективная экономика, низкое качество продукции. мало производить, надо чтоб кто-то хотел это купить
08:48:07 19-03-2025
Гость (20:12:57 18-03-2025) неэффективная экономика, низкое качество продукции. мало про... У нас помимо производства богатств тьма: лес,уголь,нефть,металлы, рыба,газ,удобрения, электроэнергия и т.д. и т.п.
09:47:14 19-03-2025
Гость (13:11:08 18-03-2025) Число сотрудников пенсионного фонда - 100 тыс. Число пенсион... Не врите про количество сотрудников ПФР, их намного больше, чем сидело в райсобесе в СССР. При СССР сидели 2 человека в райсобесе и всем новым пенсионерам пенсии на калькуляторе насчитывали по справкам и трудовой книжке и разъясняли почему такая пенсия получилась, а сейчас сколько сидят в ПФР и нефига не разъясняют как получается, что человек, у которого стажа меньше в 2 раза получает пенсию такую, как и человек, который всю жизнь работал. И вообще сравните количество чиновников всех рангов в РФ и СССР, в РФ их в 1,5 раза больше, чем было в СССР! При том при всем, что в СССР территория была больше и населения в 2 раза больше, чем сейчас. И тогда компьютеров было очень мало, только начинались, были ИВЦ с большими машинами! И зарплаты у них были по тарифной сетке, и не было так, что начальник получал больше подчиненного в 20 раз.
13:17:37 18-03-2025
Гость (12:57:07 18-03-2025) Чтобы пенсионеры жили хорошо подняли пенсионный возраст. Опя... Может вообще пора в СССР вернуться? Эксперимент над народом затянулся!
20:23:53 18-03-2025
Гость (13:17:37 18-03-2025) Может вообще пора в СССР вернуться? Эксперимент над народом... "а вы, друзья, как не садитесь..."
в ссср, при всем желании, дороги нет. идеологию выпотрошили, а экономика плановая себя переросла. возможен переход к военному коммунизму, индустриализации, но это не то, о чем вы мечтаете. а после строительства индустрии у нас наработок нет. вот построили заводы, они начали делать никому не нужную продукцию. вернули рынок, чтобы саморегулировалось. и вот мы здесь. старое не работало и новое не заводится
13:03:52 18-03-2025
Пенсионеры стабильно голосуют за, значит им все норм, можно и пенсии сократить.
13:07:26 18-03-2025
"Сейчас с зарплаты работающих россиян тратится 22% на пенсионное обеспечение. С двух работающих это 44% их заработка на одного пенсионера" Если отчисления составляют 22%, то у двух работающих они тоже будут составлять 22% с их суммарной зарплаты. Интересно, а если, по логике депутата, взять не двух, а трех работающих - то у них на пенсионеров будет уходить 66% зарплаты? А у четырех - 88%? А если впятером рабочие соберутся, то они уже должны пенсионерам останутся, так как как сумма пенсионных отчислений будет составлять 110%?! Интересно, у депутата по математике что было в школе?
13:11:25 18-03-2025
А не надо тратить деньги из пенсионного фонда куда попало.Если они предназначены для выплаты пенсий гражданам ,то и должны на эти цели идти.У нас ,по моему ,каждый работающий создаёт свою пенсию для себя.При чём тут государство?А чтобы кардинально решить этот вопрос,создайте персональные счета на каждого трудящегося и перечисляйте туда взносы.Пусть человек видит и контролирует свой счёт в течении его существования.А если пожелает пополнить его дополнительно ,то препятствий быть не должно.А если человек не воспользовался деньгами или остались остатки счёта после смерти пенсионера,то они должны переходить к наследникам по закону.При данной системе человек сам определяет когда ему идти на пенсию ,в зависимости от накопившейся суммы.А то нам всё внушают,что мы получаем за счёт государства .А ,по моему,как раз всё наоборот.Люди пашут всю жизнь,перечисляют пенсионные взносы,да ещё на пять лет повысили пенсионный возраст,и всё им не хватает на выплату.При такой нынешней системе,точно,бездонную бочку добром не наполнишь.
13:16:04 18-03-2025
Нет денег в ПФ? Здания свои пусть продадут шикарные и переедут в менее роскошные!
13:17:33 18-03-2025
И это при условии, что половина пенсионеров работает, т. е. по сути сами себе на пенсию отчисляют! Какая- то математика странная...
13:18:35 18-03-2025
То есть, обеспеченная жизнь нам не грозит ни в работоспособные годы, ни на пенсии?
Эта успех!
13:20:28 18-03-2025
Может пора кое кого на вилы, кого то на Колыму из правителей России? Они же сделали чтобы пенсионеры на пенсии путешествовали по заграницам. Провели успешную пенсионную реформу, сейчас проводят успешную операцию по закабалению молодых семей. Может в Москве обосновались враги народа и России?
14:09:38 18-03-2025
На футбол и прочий спорт, а также на псовые приюты деньги находят же как-то.
15:00:33 18-03-2025
Почему руководитель госпредприятия Роснефть получает 18 миллионов в день. А есть еще Газпром, банки, металлургия. Сейчас чиновников в 3 раза больше, чем в СССР и это при массовой компьютеризации.
16:10:48 18-03-2025
Гость (15:00:33 18-03-2025) Почему руководитель госпредприятия Роснефть получает 18 милл... Чиновников больше, а населения в два раза меньше.
16:36:11 18-03-2025
Что и следовало ожидать с такой политикой, пенсий скоро не будет вообще.
17:03:50 18-03-2025
А может пора пратить выплачивать направо и налево пособия на детей неработающим самозанятым , которые доход показывают в десять тысяч рублей, а то и меньше? Особенно вновь обретенных тожероссиян это касается.
18:19:08 18-03-2025
Гость (17:03:50 18-03-2025) А может пора пратить выплачивать направо и налево пособия на... Есть люди, которые никогда в жизни не работали. Почему им дают пенсию?
20:13:23 18-03-2025
Гость (18:19:08 18-03-2025) Есть люди, которые никогда в жизни не работали. Почему ... По старости: в 65 и70 лет, в размере прожиточного минимума пенсионера.
17:29:21 18-03-2025
Самая богатейшая страна по ресурсам, а народ нищий. Где оно -Народное достояние?🤔
18:33:53 18-03-2025
Может зарплаты у чиновников сократить?
20:49:40 18-03-2025
Может сделать зарплату депутатов как в СССР и тогда столько денег появится.
10:22:05 19-03-2025
А когда-то в СССР анекдот был, что пенсионеров надо дустом, дустом, дустом посыпать.Тогда смеялись.А сейчас, ставши пенсионером, как-то не до смеха.