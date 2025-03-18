В Госдуме допустили повышение налогов и страховых взносов, чтобы хватило на выплату пенсий

Придется либо сокращать пенсии, либо увеличивать взносы и налоги

18 марта 2025, 12:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В России, если демографическая ситуация не выровняется, придется в перспективе увеличивать налоги и страховые взносы на выплату пенсий, пишет "Газета.ru".

Как отметила член комитета Госдумы Светлана Бессараб, в стране сегодня на 75 млн граждан трудоспособного возраста приходится примерно 42,8 млн пенсионеров.

Соотношение примерно 1:1,7. Если соотношение будет 1:1, подчеркнула депутат, станет очень сложно содержать пенсионеров.

"Сейчас с зарплаты работающих россиян тратится 22% на пенсионное обеспечение. С двух работающих это 44% их заработка на одного пенсионера. Если работающих будет меньше, значит, государству откуда-то нужно еще найти деньги, чтобы обеспечить пенсионеров. То есть нужно сокращаться. Либо увеличивать взносы и налоги, либо сокращать пенсии. Поэтому лучше бы нам все-таки демографию выправить", – отметила Бессараб.

Ранее сообщили, что в Госдуме продолжат добиваться введения доплат пенсионерам с 30-летним рабочим стажем.