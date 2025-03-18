НОВОСТИЭкономика

В Госдуме допустили повышение налогов и страховых взносов, чтобы хватило на выплату пенсий

Придется либо сокращать пенсии, либо увеличивать взносы и налоги

18 марта 2025, 12:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

В России, если демографическая ситуация не выровняется, придется в перспективе увеличивать налоги и страховые взносы на выплату пенсий, пишет "Газета.ru".

Как отметила член комитета Госдумы Светлана Бессараб, в стране сегодня на 75 млн граждан трудоспособного возраста приходится примерно 42,8 млн пенсионеров.

Соотношение примерно 1:1,7. Если соотношение будет 1:1, подчеркнула депутат, станет очень сложно содержать пенсионеров.

"Сейчас с зарплаты работающих россиян тратится 22% на пенсионное обеспечение. С двух работающих это 44% их заработка на одного пенсионера. Если работающих будет меньше, значит, государству откуда-то нужно еще найти деньги, чтобы обеспечить пенсионеров. То есть нужно сокращаться. Либо увеличивать взносы и налоги, либо сокращать пенсии. Поэтому лучше бы нам все-таки демографию выправить", – отметила Бессараб.

Ранее сообщили, что в Госдуме продолжат добиваться введения доплат пенсионерам с 30-летним рабочим стажем.

Российские деньги / Фото: amic.ru

Эксперт рассказал, какую зарплату нужно получать для пенсии от 50 тысяч рублей

Для этого необходимо зарабатывать 230 тысяч рублей в месяц, а также в течение 35 лет ежегодно набирать по 10 пенсионных баллов
НОВОСТИОбщество

пенсии налоги

Комментарии 36

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Гость

12:36:56 18-03-2025

Денежки в пенсионном фонде заканчиваются. Воровать становится сложнее. Значит надо сократить поголовие пенсионеров. И чем быстрее и раньше, тем лучше для ворья. Так что, вы за это голосовали? Вы это выберали?

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Гость

14:36:16 18-03-2025

Гость (12:36:56 18-03-2025) Денежки в пенсионном фонде заканчиваются. Воровать становитс...
А куда делись денежки, которые мы всю трудовую жизнь отчисляли на пенсию? По сокращению числа пенсионеров "популярные" решения уже приняты, возраст выхода для работающих граждан поднят так, что среднестатистический мужик не доживает до пенсии совсем, считай пенсия для них отменена. Остаётся, для сокращения пенсионеров, принимать "непопулярные" решения, т.е. поднимать возраст выхода на пенсию для дармоедов, которые выходят в 45.

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Гость

12:37:10 18-03-2025

а где же взносы пенсионеров куда их дели.

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Гость

12:47:04 18-03-2025

Гость (12:37:10 18-03-2025) а где же взносы пенсионеров куда их дели.... Про..теряли...

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Гость

15:06:08 18-03-2025

Гость (12:37:10 18-03-2025) а где же взносы пенсионеров куда их дели.... А рожающим откуда эти бесконечные пособия выплачивают?))

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Гость

12:37:44 18-03-2025

Повысить налоги или уменьшить и без того маленькую пенсию большого ума не надо. Может производство с колен поднимать надо?

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Гость

12:41:34 18-03-2025

ДЫк вы же власть, вам и надо создавать условия для улучшения демографии!)))) А Думцы только популизмом себя и своих партий занимаются, да антинародные законы принимают на корню убивающие желание рожать у народа! После таких вот заявлений, в белой зоне скоро только госсектор останется, и то только с их руководителями во главе.

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Гость

12:57:38 18-03-2025

Гость (12:41:34 18-03-2025) ДЫк вы же власть, вам и надо создавать условия для улучшения... Там рожать то не от кого. Не стоит уже у властвующих.

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Гость

12:52:26 18-03-2025

А воровать поменьше не пробовали?

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Гость

20:08:48 18-03-2025

Гость (12:52:26 18-03-2025) А воровать поменьше не пробовали?... не понравилось.

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Гость

12:57:07 18-03-2025

Чтобы пенсионеры жили хорошо подняли пенсионный возраст. Опять что-то пошло не так? Может уже пора ликвидировать армию дармоедов Пенсионного фонда? Как в СССР было?

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Гость

13:11:08 18-03-2025

Гость (12:57:07 18-03-2025) Чтобы пенсионеры жили хорошо подняли пенсионный возраст. Опя... Число сотрудников пенсионного фонда - 100 тыс. Число пенсионеров - 41 млн. Возьмем среднюю зарплату сотрудника ПФРФ в 100 тыс. Даже если их вообще всех разогнать, этого хватит на прибавку каждому пенсионеру аж 250 рублей. Два с половиной грязных доллара.

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Повсекакий

13:57:05 18-03-2025

Гость (13:11:08 18-03-2025) Число сотрудников пенсионного фонда - 100 тыс. Число пенсион... Это только сотрудники пенсионного фонда.А вы не задумывались ,сколько ,вообще ,у нас работников непроизводственной сферы?Какой у нас гигантский бюрократический аппарат в стране?Советский Союз рядом не стоял.Может ,как раз,в этом и причина,что на нашей шее несть числа разных захребетников?И куда утекают наши национальные богатства?

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Гость

20:12:57 18-03-2025

Повсекакий (13:57:05 18-03-2025) Это только сотрудники пенсионного фонда.А вы не задумывались... неэффективная экономика, низкое качество продукции. мало производить, надо чтоб кто-то хотел это купить

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Повсекакий

08:48:07 19-03-2025

Гость (20:12:57 18-03-2025) неэффективная экономика, низкое качество продукции. мало про... У нас помимо производства богатств тьма: лес,уголь,нефть,металлы, рыба,газ,удобрения, электроэнергия и т.д. и т.п.

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Гость

09:47:14 19-03-2025

Гость (13:11:08 18-03-2025) Число сотрудников пенсионного фонда - 100 тыс. Число пенсион... Не врите про количество сотрудников ПФР, их намного больше, чем сидело в райсобесе в СССР. При СССР сидели 2 человека в райсобесе и всем новым пенсионерам пенсии на калькуляторе насчитывали по справкам и трудовой книжке и разъясняли почему такая пенсия получилась, а сейчас сколько сидят в ПФР и нефига не разъясняют как получается, что человек, у которого стажа меньше в 2 раза получает пенсию такую, как и человек, который всю жизнь работал. И вообще сравните количество чиновников всех рангов в РФ и СССР, в РФ их в 1,5 раза больше, чем было в СССР! При том при всем, что в СССР территория была больше и населения в 2 раза больше, чем сейчас. И тогда компьютеров было очень мало, только начинались, были ИВЦ с большими машинами! И зарплаты у них были по тарифной сетке, и не было так, что начальник получал больше подчиненного в 20 раз.

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Гость

13:17:37 18-03-2025

Гость (12:57:07 18-03-2025) Чтобы пенсионеры жили хорошо подняли пенсионный возраст. Опя... Может вообще пора в СССР вернуться? Эксперимент над народом затянулся!

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Гость

20:23:53 18-03-2025

Гость (13:17:37 18-03-2025) Может вообще пора в СССР вернуться? Эксперимент над народом... "а вы, друзья, как не садитесь..."

в ссср, при всем желании, дороги нет. идеологию выпотрошили, а экономика плановая себя переросла. возможен переход к военному коммунизму, индустриализации, но это не то, о чем вы мечтаете. а после строительства индустрии у нас наработок нет. вот построили заводы, они начали делать никому не нужную продукцию. вернули рынок, чтобы саморегулировалось. и вот мы здесь. старое не работало и новое не заводится

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Гость

13:03:52 18-03-2025

Пенсионеры стабильно голосуют за, значит им все норм, можно и пенсии сократить.

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Гость

13:07:26 18-03-2025

"Сейчас с зарплаты работающих россиян тратится 22% на пенсионное обеспечение. С двух работающих это 44% их заработка на одного пенсионера" Если отчисления составляют 22%, то у двух работающих они тоже будут составлять 22% с их суммарной зарплаты. Интересно, а если, по логике депутата, взять не двух, а трех работающих - то у них на пенсионеров будет уходить 66% зарплаты? А у четырех - 88%? А если впятером рабочие соберутся, то они уже должны пенсионерам останутся, так как как сумма пенсионных отчислений будет составлять 110%?! Интересно, у депутата по математике что было в школе?

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Афиноген

13:11:25 18-03-2025

А не надо тратить деньги из пенсионного фонда куда попало.Если они предназначены для выплаты пенсий гражданам ,то и должны на эти цели идти.У нас ,по моему ,каждый работающий создаёт свою пенсию для себя.При чём тут государство?А чтобы кардинально решить этот вопрос,создайте персональные счета на каждого трудящегося и перечисляйте туда взносы.Пусть человек видит и контролирует свой счёт в течении его существования.А если пожелает пополнить его дополнительно ,то препятствий быть не должно.А если человек не воспользовался деньгами или остались остатки счёта после смерти пенсионера,то они должны переходить к наследникам по закону.При данной системе человек сам определяет когда ему идти на пенсию ,в зависимости от накопившейся суммы.А то нам всё внушают,что мы получаем за счёт государства .А ,по моему,как раз всё наоборот.Люди пашут всю жизнь,перечисляют пенсионные взносы,да ещё на пять лет повысили пенсионный возраст,и всё им не хватает на выплату.При такой нынешней системе,точно,бездонную бочку добром не наполнишь.

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Гость

13:16:04 18-03-2025

Нет денег в ПФ? Здания свои пусть продадут шикарные и переедут в менее роскошные!

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Гость

13:17:33 18-03-2025

И это при условии, что половина пенсионеров работает, т. е. по сути сами себе на пенсию отчисляют! Какая- то математика странная...

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Кхм...

13:18:35 18-03-2025

То есть, обеспеченная жизнь нам не грозит ни в работоспособные годы, ни на пенсии?
Эта успех!

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Гость

13:20:28 18-03-2025

Может пора кое кого на вилы, кого то на Колыму из правителей России? Они же сделали чтобы пенсионеры на пенсии путешествовали по заграницам. Провели успешную пенсионную реформу, сейчас проводят успешную операцию по закабалению молодых семей. Может в Москве обосновались враги народа и России?

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Гость

14:09:38 18-03-2025

На футбол и прочий спорт, а также на псовые приюты деньги находят же как-то.

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Гость

15:00:33 18-03-2025

Почему руководитель госпредприятия Роснефть получает 18 миллионов в день. А есть еще Газпром, банки, металлургия. Сейчас чиновников в 3 раза больше, чем в СССР и это при массовой компьютеризации.

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Гость

16:10:48 18-03-2025

Гость (15:00:33 18-03-2025) Почему руководитель госпредприятия Роснефть получает 18 милл... Чиновников больше, а населения в два раза меньше.

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Гость

16:36:11 18-03-2025

Что и следовало ожидать с такой политикой, пенсий скоро не будет вообще.

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Гость

17:03:50 18-03-2025

А может пора пратить выплачивать направо и налево пособия на детей неработающим самозанятым , которые доход показывают в десять тысяч рублей, а то и меньше? Особенно вновь обретенных тожероссиян это касается.

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Гость

18:19:08 18-03-2025

Гость (17:03:50 18-03-2025) А может пора пратить выплачивать направо и налево пособия на... Есть люди, которые никогда в жизни не работали. Почему им дают пенсию?

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Гость

20:13:23 18-03-2025

Гость (18:19:08 18-03-2025) Есть люди, которые никогда в жизни не работали. Почему ... По старости: в 65 и70 лет, в размере прожиточного минимума пенсионера.

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Гость

17:29:21 18-03-2025

Самая богатейшая страна по ресурсам, а народ нищий. Где оно -Народное достояние?🤔

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Гость

18:33:53 18-03-2025

Может зарплаты у чиновников сократить?

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гость

20:49:40 18-03-2025

Может сделать зарплату депутатов как в СССР и тогда столько денег появится.

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Гость.

10:22:05 19-03-2025

А когда-то в СССР анекдот был, что пенсионеров надо дустом, дустом, дустом посыпать.Тогда смеялись.А сейчас, ставши пенсионером, как-то не до смеха.

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