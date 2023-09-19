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В Госдуме единогласно решили использовать только российские авто

Решение вступит в полную силу со следующего года

19 сентября 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: сайт Госдумы / duma.gov.ru
Фото: сайт Госдумы / duma.gov.ru

Совет Госдумы единогласно решил с 2024 года закреплять за депутатами только отечественные машины, сообщили в телеграм-канале палаты.

"Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России", – рассказали в ГД.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин объявлял, что палата уже начала замену авто в Москве на отечественные марки по мере выбытия старых машин. По его мнению, это поможет развитию российского автопрома, а бюджетные деньги останутся в стране.

В августе он также рассказывал, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус". В скором времени начнется выпуск "Волги". 

Госдума депутаты Авто

Комментарии 15

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Гость

07:54:51 19-09-2023

Ну хорошая новость

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Олег

08:36:02 19-09-2023

Ха-ха-ха

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Гость

09:01:30 19-09-2023

Пересядут на китайцев, которым в России прикрутили колёса. Отвёрточная сборка называется.

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Витос

09:02:03 19-09-2023

На метро! На автобусе! Не ездится?

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Гость

09:11:31 19-09-2023

Патриотизм и популизм, смешали и выдали народу. Самый дешёвый Аурус это 36 миллионов рублей. С какого вообще они должны ездить на таких авто? HAVAL - на данный момент гораздо более русский чем Москвич, по степени локализации. (как бы стыдно это не звучало). Про Ладу даже говорить бессмысленно. НО! Ни в одном из этих заявлений не сказано о запрете на аренду, то есть закупят Москвичей, а ездить будут на арендованных Майбахах, как и сейчас

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Гость

10:01:16 19-09-2023

Гость (09:11:31 19-09-2023) Патриотизм и популизм, смешали и выдали народу. Самый дешёвы... Главное что закупят. Цель же они озвучили -поддержка отечественного автопрома. Какая разница на чем в итоге будут ездить чиновники?

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Гость

09:15:23 19-09-2023

Хорошая новость

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Сергей

09:19:57 19-09-2023

Минимум сядут на аурусы!а что в регионах ааааааа?кто будет следить?

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Гость

09:19:59 19-09-2023

Аурус стоит каждый как чугунный мост и состоит чуть меньше чем полностью из импортных компонентов. Москвич целиком не наш автомобиль. А Ладу уж точно покупать не будут.

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гость

09:46:00 19-09-2023

Аурус 30000000,хана бюджету.

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Гость

11:23:09 19-09-2023

гость (09:46:00 19-09-2023) Аурус 30000000,хана бюджету.... Это ладно, есть Аурус за 100 000 000 руб. 2023 года.

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Гость

11:12:17 19-09-2023

решили использовать только российские авто и выделить под это дело 100500 ярдов

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Гость

11:22:41 19-09-2023

Что полезного делают депутаты, чтобы у них был служебный авто? пусть ездят на общественном транспорте , хоть увидят как в России живется.

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Гость

13:54:58 19-09-2023

Рабочие на производстве российских авто будут получать стабильную зарплату

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Гость

00:54:08 20-09-2023

А на хрена им необоснованные льготы за счет народного бюджета. Мы то ездим везде за свои заработанные а им подавай машины за наш счет. И это в тот период что по России собирают машины для СВО.

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