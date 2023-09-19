В Госдуме единогласно решили использовать только российские авто

Решение вступит в полную силу со следующего года

19 сентября 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: сайт Госдумы / duma.gov.ru

Совет Госдумы единогласно решил с 2024 года закреплять за депутатами только отечественные машины, сообщили в телеграм-канале палаты.

"Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России", – рассказали в ГД.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин объявлял, что палата уже начала замену авто в Москве на отечественные марки по мере выбытия старых машин. По его мнению, это поможет развитию российского автопрома, а бюджетные деньги останутся в стране.

В августе он также рассказывал, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус". В скором времени начнется выпуск "Волги".