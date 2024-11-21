В Госдуме молодым мамам предложили работать из дома

Это право будет у беременных женщин и матерей детей до трех лет

21 ноября 2024, 12:00, ИА Амител

Девушка с ноутбуком / Фото: unsplash.com / Steinar Engeland

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и депутат Александр Аксененко внесут в Госдуму законопроект, согласно которому работодатели обязаны переводить беременных, а также женщин с детьми до трех лет на удаленный режим работы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Настоящим законопроектом предлагается обязать работодателей по письменному заявлению работника переводить на удаленный режим беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет", – сказано в пояснительной записке к проекту.

Миронов заявил, что невозможность работать дистанционно – большая проблема для молодых матерей, особенно матерей-одиночек. Более того, депутат считает, что подобное право также должны получить граждане, которые воспитывают детей-инвалидов без матери и становятся их единственными кормильцами.

Соавтор закона Аксенов подчеркнул, что женщинам необходимо дать возможность растить детей, развиваясь в профессии.

"Часто женщины, особенно молодые мамы, не хотят рожать второго ребенка, потому что придется выбирать между тем, чтобы не "просесть" на работе, и тем, чтобы полноценно проводить время с малышом", – рассказал депутат.

Авторы закона указывают на то, что система удаленной работы продемонстрировала успех в период самоизоляции, поэтому нужно и дальше использовать положительный опыт.