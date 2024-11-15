Сегодня у фермера, вырастившего телку молочной породы, остается один путь – сдать ее на мясокомбинат

15 ноября 2024, 15:00, ИА Амител

Сливочное масло / Фото: unsplash.com / Sorin Gheorghita

Возникшие проблемы с маслом можно было спрогнозировать, потому что нехватка сырья на маслокомбинатах наметилась давно. Об этом заявил "Парламентской газете" депутат Госдумы Владимир Плотников.

"Мы уже не первый год видим уменьшение поголовья крупного рогатого скота. Оно усиливается в последнее время", – отметил Плотников.

В частности, агрохолдинги из-за потери рентабельности стали массово сокращать поголовье и переходить с молочного производства на мясное.

По мнению парламентария, только фермерским скотом проблему не решить. Важно в целом выстроить систему выращивания молочного поголовья, в которой будут участвовать и фермеры, и крупные агрохолдинги, и даже личные подсобные хозяйства.

"Решение напрашивается давно: отдать выращивание поголовья малым хозяйствам, а дальше их откормом могут заниматься крупные агрохолдинги. Сегодня фермер, вырастивший телку молочной породы, не может ее сдать агрохолдингу по достойной цене. Остается один путь – сдать на мясокомбинат", – подчеркнул Плотников.

Депутат уверен, что необходима государственная программа выращивания молочного поголовья, основанная на сотрудничестве, когда при поддержке государства вокруг агрохолдинга появляется сеть фермеров. Как это делается в других странах.