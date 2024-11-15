В Госдуме объяснили, почему подорожало сливочное масло и кто в этом виноват
Сегодня у фермера, вырастившего телку молочной породы, остается один путь – сдать ее на мясокомбинат
15 ноября 2024, 15:00, ИА Амител
Возникшие проблемы с маслом можно было спрогнозировать, потому что нехватка сырья на маслокомбинатах наметилась давно. Об этом заявил "Парламентской газете" депутат Госдумы Владимир Плотников.
"Мы уже не первый год видим уменьшение поголовья крупного рогатого скота. Оно усиливается в последнее время", – отметил Плотников.
В частности, агрохолдинги из-за потери рентабельности стали массово сокращать поголовье и переходить с молочного производства на мясное.
По мнению парламентария, только фермерским скотом проблему не решить. Важно в целом выстроить систему выращивания молочного поголовья, в которой будут участвовать и фермеры, и крупные агрохолдинги, и даже личные подсобные хозяйства.
"Решение напрашивается давно: отдать выращивание поголовья малым хозяйствам, а дальше их откормом могут заниматься крупные агрохолдинги. Сегодня фермер, вырастивший телку молочной породы, не может ее сдать агрохолдингу по достойной цене. Остается один путь – сдать на мясокомбинат", – подчеркнул Плотников.
Депутат уверен, что необходима государственная программа выращивания молочного поголовья, основанная на сотрудничестве, когда при поддержке государства вокруг агрохолдинга появляется сеть фермеров. Как это делается в других странах.
"Будем работать с Минсельхозом, чтобы такая же программа появилась и у нас", – указал Плотников.
15:15:08 15-11-2024
а разве не от того что человеки проста стали больше есть?
15:41:12 15-11-2024
Гость (15:15:08 15-11-2024) а разве не от того что человеки проста стали больше есть?... Человеки ,какие то завелись странные-посожрали и яйца ,и курятину .Теперь набросились на масло с картошкой.Как у Гоголя Н.В.-"Завели привычку трескать каждый день,а у меня и у самого ничего нету"(Плюшкин,"Мёртвые души")
15:24:09 15-11-2024
америкосы виноваты. кто же ещё?
17:29:25 15-11-2024
Гость (15:24:09 15-11-2024) америкосы виноваты. кто же ещё?... вроде ж Трампа выбрали, теперь все на лад пойдет.
18:24:14 16-11-2024
Гость (15:24:09 15-11-2024) америкосы виноваты. кто же ещё?... Агрохолдинги и виноваты.. когда молочную продукцию у местных крестьян перестали закупать и сделали все чтобы крестьяне не содержали скот. в краснодарском крае несколько лет назад Агрохолдинг купил сыр молочный комбинат который закупал молоко у местных крестьян и обанкротил а теперь там склады сухого молока.
15:33:49 15-11-2024
Всё не слава Богу.Урожай зерновых вырастили можно и выделить фураж частнику -производителю под сдачу молока.Бесплатно,главное ,чтобы продавал молоко на переработку.Чтобы стимулировать рост молочного стада.А вообще нужно создавать государственные предприятия по производству сырья и продукции сельского хозяйства.Практика показывает ,что частное производство ненадёжно и для подстраховки нужны госпредприятия.Это должно способствовать стабильности производства и цен на продовольствие.
15:59:04 15-11-2024
Афиноген (15:33:49 15-11-2024) Всё не слава Богу.Урожай зерновых вырастили можно и выделить... Афиноген, ты чё офигел? У буржуинов бесплатное зерно? Скорее солнце не взойдет.
16:04:55 15-11-2024
Гость (15:59:04 15-11-2024) Афиноген, ты чё офигел? У буржуинов бесплатное зерно? Скорее... И рад бы возразить,да нечем.
16:07:37 15-11-2024
Афиноген (15:33:49 15-11-2024) Всё не слава Богу.Урожай зерновых вырастили можно и выделить... Афиноген, не гони фа)
15:34:41 15-11-2024
Вот и весь тот "рынок", который сам якобы расставляет всё на свои места.НЕ рынок расставляет, как говорила антисоветская либерасня, а "бабки" ,которых всё не хватает владельцам агрохолдингов, Задача любого капиталиста - нажива! И ещё раз нажива!Поэтому апологетам -агитпромовцам капитализма пора бы изменить свои доказательства и найти новые аргументы в пользу "владельцев заводов, газет, пароходов"..Из моих товарищей уже никто всерьез не воспринимает "экспертов" наших капиталистов.
16:51:07 15-11-2024
Гость. (15:34:41 15-11-2024) Вот и весь тот "рынок", который сам якобы расставляет всё н...
В том то и дело, что нормального рынка не было и нет. Частники, прибравшие к рукам народную собственность, никогда в перспективе и не собирались развивать что либо. Потому и руины на месте заводов и животноводческих комплексов. Урвать, продать и свалить - вот и все дела.
17:32:40 15-11-2024
Гость. (15:34:41 15-11-2024) Вот и весь тот "рынок", который сам якобы расставляет всё н... ну не скажите рынок работает, цены выросли - прибыли побольше. Можно еще сократить производство, чтоб цены еще выше стали.
20:40:53 15-11-2024
Гость (17:32:40 15-11-2024) ну не скажите рынок работает, цены выросли - прибыли побольш... Уж не по этой ли схеме икры лососёвых добыли в этом году меньше обычного(что зря соляру жечь), а цены почти вдвое подпрыгнули.
20:09:25 17-11-2024
Гость (20:40:53 15-11-2024) Уж не по этой ли схеме икры лососёвых добыли в этом году мен... Лососи то ладно, далеко не первой необходимости товар. Морская дикая рыба, картофель, яйца, молоко, масло сливочное - всё ползёт в цене вверх. Картофеля вроде урожай большой, а у нас в магазинах она по 100 за кг. Скоро новый год, цены опять на всё повысят. Такое впечатление, что власти течи в дамбе пальцами затыкают. А их всё больше и больше. Скоро вообще всё это рухнет. И будет очередной прорыв. Только радости он не принесёт.
16:01:53 15-11-2024
Все как обычно, зима пришла неожиданно...
Сначала разрушим все в труху, потом начнем охать и ахать: НАДО ЧЕТА ДЕЛАТЬ... Угу-угу... Мрак.
17:35:04 15-11-2024
Гость (16:01:53 15-11-2024) Все как обычно, зима пришла неожиданно...Сначала разруши... никто и не охает. У всех все отлично - у депутата и министра оклад и бонусы, у агроходинга прибыль растет, полицейским для охраны первых и вторых зп подымут.
16:08:24 15-11-2024
Сначала задушил всех частников дурацкими законами, типа навоз только по правилам утилизировать, а не на удобрения. Ещё и разрешение нужно получать, для этого. Плюс налоги не подъемные, плюс корм в два-три раза подорожал, а мясо и молоко, на сдачу холдингам и мясокомбинатам, за копейки принимают. Зато в розницу цены за год раза в два поднялись. А мелким фермерам, чтобы продовать в розницу, нужно кучу анализов и бумаг, для разрешения на продажу, собрать. Плюс забивать ещё самим нельзя, так как ещё один закон, что нужно специальные условия сделать, чтоб разрешение получить на забой скота. А мест для этого в крае можно на пальцах посчитать. Короче, все условия, для создания дефицита и поднятия цен до небес, сделали.
12:44:45 16-11-2024
BigJohn (16:08:24 15-11-2024) Сначала задушил всех частников дурацкими законами, типа наво... Самыйправильный ответ ..
Добавить не чего.
09:11:30 18-11-2024
BigJohn (16:08:24 15-11-2024) Сначала задушил всех частников дурацкими законами, типа наво... Вместо создания условий для развития отрасли -сплошное вредительство.Непонятна роль местной власти.Существуют органы управления сельским хозяйством,министерство,которые должны не пассивно наблюдать за угасающей отраслью,а принимать какие то меры,осуществлять поддержку товаропроизводителю.Например ,мелким хозяйствам обеспечить беспрепятственную сдачу товара-мяса,молока,яиц и т.д.Если есть вопрос с организованными бойнями,значит организуйте сами вывоз скота на бойню ,чтобы не мыкался фермер со всей этой морокой.С навозом тоже какой то ребус устроили.Разве это не ценное органическое удобрение ,которое нужно как в деревне так и в городе?И зачем его утилизировать,если он должен быть на полях и огородах?Это что за дурь?Всех производителей сельхозпродукции в данных условиях ,особенно мелких,надо стимулировать бесплатной выдачей фуражного зерна и кормов,под будущую сдачу продукции ,например ,того же молока или мяса.Зерно ,при наших урожаях,вполне можно приобрести государству на эти цели.Для Африки нашли возможность подарить 500 тыс. тонн зерна в прошлом году,так и для своих крестьян извольте.Где предприимчивость,где какое то реагирование на создавшиеся условия?Или тут обратная заинтересованность?
16:57:15 15-11-2024
В прошлом году у нас в селе картофель принимали по 8 рублей за кг. В этом году люди посадили половину огорода. Пробовали держать коров-себе в убыток. Поросят в селе держат только для себя- невыгодно сдавать.
Мед принимают по цене сахара-пасечники начали сокращать пасеки.
Дома в деревне стоят копейки, зарплаты мизерные. Оставляют люди всё и едут в соседние регионы поднимать сельское хозяйство, растить хлеб, выращивать скот.
17:02:47 15-11-2024
"Мы уже не первый год видим уменьшение поголовья крупного рогатого скота. Оно усиливается в последнее время", – отметил Плотников. " ----- И что же вы, депутат госдуры Плотников, сделали для исправления этой ситуации? Не первый год наблюдаете и только? Хотя от говорящих голов никто результата никогда и не требовал...
21:36:53 15-11-2024
Гость (17:02:47 15-11-2024) "Мы уже не первый год видим уменьшение поголовья крупного ро... "Депутат уверен, что необходима государственная программа... Как это делается в других странах."
Виноваты болтуны и бездельники - депутаты.
18:35:17 15-11-2024
А Госдума не пробовала прекратить вваливать деньги в бездонную яму автоТаза, и как то поддержать русского фермера? Чтобы тот был заинтересован в выращивании КРС и сдаче молока в переработку?
19:02:45 15-11-2024
Понастроили человейников, а в деревнях кто остался? Кто скот будет держать, колхозы, совхозы где? Ничего.
16:44:51 16-11-2024
Гость (19:02:45 15-11-2024) Понастроили человейников, а в деревнях кто остался? Кто скот... Так и человейники наполовину пустые стоят, некому там жить, разваливаются помаленьку
19:24:41 15-11-2024
Любой среднее или крупное производство живет под кредиты, любое. Ставку подняли, подняли. Вот дальше и думайте как связаны следующие событие: подъем ставки - невозможность взять кредиты - сокращение производства и подъем цены для закрытия кредитов - дефицит товара.
20:05:26 15-11-2024
Гость (15:15:08 15-11-2024) а разве не от того что человеки проста стали больше есть?... А я смею предположить, что производители молока, стали очень много продавать за границу, в Китай, в том числе... У НАС в России были излишки молока??? А теперь оказывается, народ России стал "больше зарабатывать и больше покупать", зачем Врете людям? Моя семья из 5-и человек не стала больше есть, "молочки", точно стали покупать меньше, в частности масла сливочного и сметаны...
20:44:56 15-11-2024
Гость (17:32:40 15-11-2024) ну не скажите рынок работает, цены выросли - прибыли побольш... Уж не по этой ли схеме икры лососёвых добыли в этом году меньше обычного(что зря соляру жечь), а цены почти вдвое подпрыгнули.
20:45:30 15-11-2024
Мне кажется, дело в другом. Поголовье молочного стада сократили давно. Недостаток молочного жира восполняли растительным, в основном-пальмовым. Поскольку на фураж потребности в зерне уменьшились, то стали отчитываться о рекордных урожаях. А вот недавно ввели новую маркировку на молочную продукцию и каждый покупатель смог прочитать , из чего сделан тот или иной продукт, вот тогда-то и стало "не хватать" сырья на масло. Цены и взвинтили. К слову сказать, выработка масла и раньше-то была не рентабельна.
20:47:48 15-11-2024
Мне кажется, дело в другом. Поголовье молочного стада сократили давно. Недостаток молочного жира восполняли растительным, в основном-пальмовым. Поскольку на фураж потребности в зерне уменьшились, то стали отчитываться о рекордных урожаях. А вот недавно ввели новую маркировку на молочную продукцию и каждый покупатель смог прочитать , из чего сделан тот или иной продукт, вот тогда-то и стало "не хватать" сырья на масло. Цены и взвинтили. К слову сказать, выработка масла и раньше-то была не рентабельна.
00:02:33 17-11-2024
гость (20:47:48 15-11-2024) Мне кажется, дело в другом. Поголовье молочного стада сократ... Тогда объясните почему владелец БМК в пятерке миллиардеров ? Рентабельность масла точно есть и при всем аффигенная. Может цену на закуп стоит поднимать, чтобы молоко были заинтересованы сдавать. А миллиардерам по меньше в игорные зоны мотаться и начать за производством смотреть
00:15:15 16-11-2024
Решили поовернуть перед новым годом схему как с яйцами, задрать цену, раздуть панику, заработать деньжат, а потом всë вернуть как было.
11:43:18 16-11-2024
А кто вам раньше не давал работать с Минсельхозом? Хорошая мысля, приходит опосля, как обычно.
14:28:49 16-11-2024
Мало кто говорит, но видимо увеличился экспорт наших продуктов, которые по качеству лучше.
14:39:42 16-11-2024
Хотел бы напомнить, что сливочное масло вредно для здоровья человека. От него тромбозы, атеросклероз, ожирение и деменция. Так же вредными являются гречка, яйца и .....
18:48:43 16-11-2024
Гость (14:39:42 16-11-2024) Хотел бы напомнить, что сливочное масло вредно для здоровья ... И другая, натуральная пища)
12:49:33 17-11-2024
Гость (14:39:42 16-11-2024) Хотел бы напомнить, что сливочное масло вредно для здоровья ... И вообще жить вредно, ведь жизнь всегда ведёт к смерти.
21:35:05 16-11-2024
При капитализме цены вырастут столько пока не падает покупательной способности населения, а потом придумают всякие акции
00:04:55 17-11-2024
Всё из за того что нет ферм как раньше да и люди не согласны работать за копейки!!!
00:27:30 17-11-2024
В Воронежской области по нож пустили целую молочную ферму 800 голов дойного стала и 300 голов телят,для того,что бы вместо фермы,прилегающих лугов и пруда не в далеко от фермы,вся эта земля была продана частнику,для выращивания рыбы в пруду и выстроить коттеджи для своих целей.А ферма самая лучшая была по Воронежской области по надоям и переработке продукции.Но все дело в пруду и земле,ведь Москвичам это всё понадобилось
19:42:49 21-11-2024
В 2021 году в Алтайском крае и других регионах ввели запрет на продажу мяса, забитого на личном подворье. Чиновники от ветслужб открыто заявили, что не нужны им ЛПХ, фермеры, поскольку слишком много сил и средств тратится на них, а выхлопа нет. И контролировать крупные агрохолдинги гораздо проще. То есть открытым текстом заявили, что сделают всё, чтобы всякие ЛПХ, мелкие хозяйства исчезли. И тем самым расчистили дорогу агрохолдингам. Что и произошло. Деревня итак не избалована вниманием и финансами от государства. Деревня, живет по остаточному принципу. Воды нормальной нет, школ, больниц нет, дорогие нет. Работу и ту отняли, запретив продавать мясо, забитое на домашнем подворье. Вот и пошли пустеть села